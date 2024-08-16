Названа цена портфеля российского школьника в этом году

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Исследования сервиса «Купер» и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» показало, что в этом году стоимость школьного портфеля в России равна 5 445 рублям.
Так, в индекс школьного портфеля входят рюкзак, канцелярский набор, пенал с предметами, набор карандашей и ручек и дневник.
До этого член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила почему идею о школьной форме в России трудно реализовать.
Ранее глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая сообщила, что четыре новые школы и три детских сада откроются с началом учебного года, ещё несколько учебных заведений будет открыто до конца декабря в муниципалитете.
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«А для первоклассников в расходы дополнительно войдут прописи, пластилин и цветные карандаши. Тогда школьные принадлежности обойдутся в 5809 рублей», — приводит RT сообщение аналитиков.
До этого член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила почему идею о школьной форме в России трудно реализовать.
«Материалы для советской школьной формы и сукно на гимназистов Императорской гимназии – это две совершенно разные вещи. Поэтому сейчас Виталий Милонов решил совместить несовместимое. Нужно либо качество и высокая цена, либо всеобщая доступность и качество на уровне спрос-предложение», — прокомментировала в беседе с RuNews24.ru Бессараб.
Ранее глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая сообщила, что четыре новые школы и три детских сада откроются с началом учебного года, ещё несколько учебных заведений будет открыто до конца декабря в муниципалитете.
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Мелисса Тимофеева