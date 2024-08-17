Синоптик Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде российских регионов

Фото: istockphoto/lamyai
В ряде регионов России на предстоящих выходных установится аномально жаркая погода. Например, в Туве столбик термометра может подниматься до 38 градусов.
Об этом в разговоре с ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Жарко будет также в Иркутской области — там температурный режим будет колебаться от 28 до 32 градусов тепла, добавил он. По словам синоптика, такая температура воздуха на 6-11 градусов выше нормативных показателей этого времени года.
Также жаркая погода в выходные дни ожидается на Алтае, в Хакасии и Красноярском крае. Воздух прогреется до плюс 25-29 градусов, что на 6-9 градусов выше нормы.
С понедельника по среду жаркая погода ожидается в центральных областях России. В Воронежской, Орловской, Брянской, Липецкой, Тамбовской, Курской, Белгородской областях температура будет на 6-8 градусов выше нормы и составит от 30 до 36 градусов. По словам Вильфанда, жара и дефицит осадков привели к засухе в регионах Северного Кавказа.
Читайте также:
Власти Ингушетии ввели режим ЧС из-за аномальной жары
Аномально и изнуряюще: Синоптик рассказала о погоде в августе
Синоптик Вильфанд раскрыл, когда жара спадёт в Москве
Также жаркая погода в выходные дни ожидается на Алтае, в Хакасии и Красноярском крае. Воздух прогреется до плюс 25-29 градусов, что на 6-9 градусов выше нормы.
С понедельника по среду жаркая погода ожидается в центральных областях России. В Воронежской, Орловской, Брянской, Липецкой, Тамбовской, Курской, Белгородской областях температура будет на 6-8 градусов выше нормы и составит от 30 до 36 градусов. По словам Вильфанда, жара и дефицит осадков привели к засухе в регионах Северного Кавказа.
Читайте также:
Власти Ингушетии ввели режим ЧС из-за аномальной жары
Аномально и изнуряюще: Синоптик рассказала о погоде в августе
Синоптик Вильфанд раскрыл, когда жара спадёт в Москве
Александр Бойцов