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Авдотья Малиновка 17 августа: что надо делать, чтобы сохранить семью и привлечь достаток

17 августа 2024, 00:00
Фото: iStock/Vera Tikhonova

Фото: iStock/Vera Tikhonova

17 августа верующие вспоминают о святой Евдокии (в русской традиции — Авдотьи). В народе — Авдотья Малиновка, Огуречница, Сеногнойка.
О том, какие есть традиции и приметы на 17 августа, что можно и нельзя делать в этот день, расскажет редакция «Радио 1».

Авдотья Малиновка — история праздника




Авдотья была знатной римлянкой, которая жила в IV веке. Ее в числе девяти тысяч христиан взяли в плен воины персидского царя Сапора. В плену Авдотья стала проповедовать среди персидских женщин, множество из которых приняли христианскую веру. За эти проповеди Авдотью подвергли жестоким пыткам, после чего обезглавили.

Что можно делать 17 августа 2024


В день Авдотьи Малиновки было принято собирать последние огурцы и убирать ботву. Согласно преданиям, если этого не сделать, то в скором времени можно обеднеть и начать голодать. До дня Авдотьи Малиновки также необходимо убрано сено.

Наши предки в этот день ранним утром давали своим детям корзины и отправляли в лес за малиной. Считалось, что ягоды к 17 августа пропитывались силой и энергией солнца и становились максимально полезными. Помимо ягоды также надо успеть собрать и листья малины пока они не начали желтеть. Зимой сушеный лист заваривают в чай, а отвары из веточек и листьев малины считаются в разы полезней самих плодов.

Фото: iStock/margouillatphotos

В Авдотью Малиновку принято ходить в гости и угощать близких вареньем. Считается, что так можно правильно проводить лето и сохранить благополучие.

Что нельзя делать 17 августа 2024


По народным приметам, нельзя брать деньги взаймы 17 августа, поскольку потом будет тяжело отдать. Решение финансовых вопросов также лучше отложить на другой день, как и торговлю.

Не стоит перечить пожилым людям, ругаться с ними в день Авдотьи Малиновки. Не желательно надевать одежду в черных тонах в этот день. Народные приметы гласят, что из-за этого в жизни может наступить чёрная полоса.

Девушкам, еще не встретившим свою половинку, не стоит ходить на свидание 17 августа. Лучше остаться дома и заняться делами, тогда в будущем удастся встретить достойного человека.

Фото: iStock/dikushin

Также в день Авдотьи Малиновки нельзя долго спать и бездельничать, чтобы потом в зиму не остаться без запасов и не голодать. Иначе на ленивого человека могут свалиться неудачи и сократятся доходы.

Приметы о погоде на 17 августа


Если день Авдотьи Малиновки выдался тёплым и солнечным, то в ноябре не стоит ждать снега и сильных морозов. А если же в этот день на улице идет дождь, в таком случае ноябрь будет снежным и сырым.

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Хороший урожай малины — будет отличный урожай зерновых. Обильная роса в траве в день Авдотьи Малиновки свидетельствует о плохом урожае льна.

Именины 17 августа


Именины 17 августа отмечают: Алексей, Андрей, Дарья, Денис, Дмитрий, Евдокия (Авдотья), Иван, Ирина, Ия, Константин, Кузьма, Максимилиан, Марфа, Михаил, Семен.

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3,4 тыс. жителей подмосковных аварийных домов получат сертификаты для переезда
16 августа 2024, 23:04

За сертификатами для переезда из аварийного жилого фонда с начала года обратились более 3,4 тыс. жителей Подмосковья. Заявления поданы в 35 городских округах, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«Благодаря сертификату можно не ждать, когда построят дом под переселение, а сразу использовать полученные деньги для постройки собственного дома, покупки квартиры на вторичном рынке или в новостройке, причём в любом муниципалитете региона», – пояснили в пресс-службе.
Государство выкупает 1 кв. м. аварийного жилья по цене 130 тыс. рублей. Минимальный оплачиваемый метраж – 33 кв. м., даже если принадлежащая собственнику площадь меньше. Таким образом, выплата по сертификату составит не менее 4 296 138 рублей.

Деньги поступают сразу после оформления необходимых документов. Во время ожидания переезда в новую квартиру семья продолжает жить в своей нынешней.
Для решения вопросов по оформлению сертификата можно обратиться по телефону 7 (926) 611-93-33 или написать на электронную почту minstrk@mosreg.ru.

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#московская область
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Власти Подмосковья помогают найти работу эвакуированным курянам
16 августа 2024, 22:34

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Московская область продолжает принимать эвакуированных жителей Курской области и оказывать им помощь, в том числе с трудоустройством. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсоцразвития.
«На портале в Подмосковье размещено более 70 тыс. вакансий от проверенных работодателей, более 25 тыс. из них предусматривает предоставление жилья. Также на портале можно самостоятельно подобрать вакансию, настроив фильтры поиска – по локации, ожидаемой зарплате, условиям работы и проживания», – говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, по вопросам трудоустройства можно обращаться по телефону: 8(4967)63-04-13 доб. 5. Специалисты помогут как с поиском работы, так и с составлением резюме.
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Ранее в региональной прокуратуре информировали, что из подвергшейся атаке ВСУ Курской области в Подмосковье уже эвакуировали свыше 1,1 тыс. жителей. В их числе – 659 детей.

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#вакансии
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В Минчистоты призвали немедленно решить вопрос запаркованности дворов
16 августа 2024, 22:18

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Ситуация с чрезмерной запаркованностью в подмосковных дворах требует немедленного решения.
Об этом заявил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Участники еженедельного штаба с главами городских округов обсудили вопросы содержания придомовых территорий и вывоза отходов. Одной из главных тем стала организация дорожного движения во дворах региона для решения проблемы своевременного вывоза отходов.
«Продолжают поступать обращения по поводу запаркованности у контейнерных площадок. Это приводит к несвоевременному вывозу отходов. Ситуация в некоторых муниципалитетах оставляет желать лучшего. Необходима активная работа местных властей. Важно, чтобы подход был комплексным, включал не только развитие инфраструктуры, но и информирование жителей о правилах парковки, об использовании контейнерных площадок», – сказал Мурашов.
Главы округов согласились, что необходим строгий контроль за парковкой у мусорных контейнеров. Также нужно улучшить систему вывоза твёрдых коммунальных отходов. Это должно создать комфортные условия для жителей.

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#московская область
#владислав мурашов
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Мультипликатора Мунтяна* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
16 августа 2024, 21:14

Фото: iStock/Zolnierek

Хорошёвский суд Москвы штрафовал мультипликатора Павла Мунтяна* за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что ему назначило наказание в виде трафа в размере 40 тысяч рублей.

По данным суда, протокол на Мунтяна* был составлен в связи с тем, что он не подал отчётность о своей деятельности как иноагента в уполномоченный орган, как прописано в российском законодательстве.

Напомним, что мультипликатора внесли в реестр иноагентов в апреле 2023 года. Он выступал против проведения СВО на Украине, а также собирал средства в поддержку Украины.

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*включены в реестр иноагентов Минюста РФ
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#иноагенты
#минюст рф
#мультипликация
#закон
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Минюст РФ признал иноагентом основателя сети обувных магазинов Zenden Павлова*
16 августа 2024, 20:52

Фото: сайт Минюста РФ

Минюст России внёс в реестр иноагентов бизнесмена и основателя холдинга Zenden Андрея Павлова*. В беседе с РБК он заявил, что крайне удивлён таким решением ведомства.
Он сообщил, что его адвокаты отправили запрос в Минюст с требованием обосновать внесения предпринимателя в реестр. После этого юристы в ходе судебных разбирательств намерены оспорить решение ведомства.

Павлов* также подчеркнул, что в настоящее время находится в России и не собирается покидать страну.

Минюст РФ 16 августа обновил список иноагентов. В него вошли Telegram-каналы BRIEF*, «Незыгарь»* и «Сирена»*, а также журналист Ренат Давлетгильдеев* и основатель сети обувных магазинов Zenden Андрей Павлов*.

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*признаны Минюстом РФ иноагентами
#минюст рф
#иноагенты
#обувь
#бизнесмен
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Россиянам назвали метод победить страх перед выступлениями
Психолог Рашевская рекомендовала побольше узнать о публике
16 августа 2024, 20:46

Фото: iStock/Drazen Zigic

Психолог Ольга Рашевская заявила, что победить страх перед выступлением поможет исчерпывающая информация о своих слушателях.
«Следует заранее узнать у организаторов, кто будет присутствовать в зале, что волнует данную публику и что им хочется услышать. Сместите фокус внимания с себя на аудиторию, и вы не заметите, как покорите слушателей», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Рашевская.

Также она рекомендовала во время самого выступления держать зрительный контакт со зрителем. Важно делать своё выступление живым с помощью пауз, вопросов, смены интонаций и т. д.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский заявлял, что чувства «кринжа» и «испанского стыда» чаще всего испытывают склонные к самокритике личности.

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#психолог
#рекомендации
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Народный проект «Сад камней» пополнит экспонат из Можайска
16 августа 2024, 20:41

Фото: пресс-служба администрации Можайского г. о.

В Подольске стартовал народный проект «Сад камней Памяти и Славы», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Можайского городского округа. Экспонат из этого муниципалитета пополнит сад.
«Это уникальное место, где расположены исполинские камни, привезённые из городов-героев и городов воинской славы. Камни станут символами памяти о событиях военного времени. В Подольске уже собрано 54 исполинов «Немые свидетели», которые подтверждают героические события Великой Отечественной войны. 55-м стал можайский камень. Камни из Можайска, Волоколамска и Наро-Фоминска завершат создание уникального сада», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации Можайского г. о.

Камень из Можайска весит более 5 тонн. Его нашли на 131-м км Минского шоссе у деревни Ельня на Бородинском поле, где в октябре 1941 года развернулись бои за Москву. Тогда врага задержали на шесть дней, что позволило войскам Красной Армии перегруппироваться и позже остановить наступление на Москву.

Фото: пресс-служба администрации Можайского г. о.

Природный камень из Можайска отправили в Подольск по просьбе инициативной группы для установки в памятной инсталляции. «Сад камней Памяти и Славы» – это народный проект, начатый по инициативе местных жителей в 2017 году. Тогда появилась идея создать уникальную инсталляцию, рассказывающую о подвигах во время Великой Отечественной войны, и одновременно – место отдыха.

Фото: пресс-служба администрации Можайского г. о.

По завершении проекта в 2025 году он объединит память о подвигах предков и современные технологии. Благодаря QR-кодам, которые можно будет считать с помощью смартфона, камни смогут заговорить. Они расскажут об участии городов-героев и городов воинской славы России в событиях военных лет.

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#великая отечественная война
#сад
#можайск
#подольск
#история
#подмосковье
#московская область
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Молодые парламентарии Серпухова встретили детей из Курской области на спортбазе
16 августа 2024, 19:56

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Молодые парламентарии Серпухова встретили эвакуированных детей из Курской области. На спортивную базу «Лесная опушка» прибили 40 ребят из многодетных семей, сообщили в пресс-службе администрации подмосковного муниципалитета.
«Детей тепло встретили чемпион мира по боксу, депутат Совета депутатов Большого Серпухова Фёдор Чудинов, руководитель общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская и члены Молодёжного парламента муниципалитета», – говорится в сообщении.
Встретив детей, молодые парламентарии обеспечили им комфортное размещение на спортивной базе. К приезду детей подготовили программы психологической и спортивной реабилитации.

На спортивной базе ребят ждут комфортные условия проживания: пятиразовое питание, тренировки с чемпионами, занятия с педагогами и психологами.

Ранее в пресс-службе региональной Прокуратуры информировали, что из подвергшейся атаке ВСУ Курской области в Подмосковье уже эвакуировали свыше 1,1 тыс. жителей. В числе – 659 детей.

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#серпухов
#парламент
#курская область
#депутаты
#подмосковье
#московская область
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Названы основные признаки, по которым можно распознать дипфейк-видео
RUPTLY: Дипфейк-видео можно распознать по морганию и деформации лица
16 августа 2024, 19:49

Фото: iStock/Userba011d64_201

Специалисты отдела верификации видеоагентства RUPTLY сообщили, что определить, является ли видео дипфейком, можно по деформациям лица, голосу и морганиям.
«Часто в подобных видео можно заметить либо рассинхрон, либо полное непопадание в липсинг в определенные моменты. У ИИ до сих пор встречаются проблемы с морганием, так что это может быть одним из ключевых показателей, что перед вами дипфейк. Деформация лица также одна из особенностей. Иногда лоб может выглядеть больше, глаз или бровь могут «улетать» в положение, которое анатомически невозможно», — пояснили в беседе с Газета.ру специалисты.

Ранее руководитель аналитического центра компании, эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов заявлял, что технологии дипфейков опасны не только тем, что с их помощью можно сформировать любой липовый компромат, но и тем, что ими могут воспользоваться мошенники.

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