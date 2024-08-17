Авдотья Малиновка 17 августа: что надо делать, чтобы сохранить семью и привлечь достаток

Фото: iStock/Vera Tikhonova
17 августа верующие вспоминают о святой Евдокии (в русской традиции — Авдотьи). В народе — Авдотья Малиновка, Огуречница, Сеногнойка.
О том, какие есть традиции и приметы на 17 августа, что можно и нельзя делать в этот день, расскажет редакция «Радио 1».
Авдотья была знатной римлянкой, которая жила в IV веке. Ее в числе девяти тысяч христиан взяли в плен воины персидского царя Сапора. В плену Авдотья стала проповедовать среди персидских женщин, множество из которых приняли христианскую веру. За эти проповеди Авдотью подвергли жестоким пыткам, после чего обезглавили.
В день Авдотьи Малиновки было принято собирать последние огурцы и убирать ботву. Согласно преданиям, если этого не сделать, то в скором времени можно обеднеть и начать голодать. До дня Авдотьи Малиновки также необходимо убрано сено.
Наши предки в этот день ранним утром давали своим детям корзины и отправляли в лес за малиной. Считалось, что ягоды к 17 августа пропитывались силой и энергией солнца и становились максимально полезными. Помимо ягоды также надо успеть собрать и листья малины пока они не начали желтеть. Зимой сушеный лист заваривают в чай, а отвары из веточек и листьев малины считаются в разы полезней самих плодов.
В Авдотью Малиновку принято ходить в гости и угощать близких вареньем. Считается, что так можно правильно проводить лето и сохранить благополучие.
По народным приметам, нельзя брать деньги взаймы 17 августа, поскольку потом будет тяжело отдать. Решение финансовых вопросов также лучше отложить на другой день, как и торговлю.
Не стоит перечить пожилым людям, ругаться с ними в день Авдотьи Малиновки. Не желательно надевать одежду в черных тонах в этот день. Народные приметы гласят, что из-за этого в жизни может наступить чёрная полоса.
Девушкам, еще не встретившим свою половинку, не стоит ходить на свидание 17 августа. Лучше остаться дома и заняться делами, тогда в будущем удастся встретить достойного человека.
Также в день Авдотьи Малиновки нельзя долго спать и бездельничать, чтобы потом в зиму не остаться без запасов и не голодать. Иначе на ленивого человека могут свалиться неудачи и сократятся доходы.
Если день Авдотьи Малиновки выдался тёплым и солнечным, то в ноябре не стоит ждать снега и сильных морозов. А если же в этот день на улице идет дождь, в таком случае ноябрь будет снежным и сырым.
Хороший урожай малины — будет отличный урожай зерновых. Обильная роса в траве в день Авдотьи Малиновки свидетельствует о плохом урожае льна.
Именины 17 августа отмечают: Алексей, Андрей, Дарья, Денис, Дмитрий, Евдокия (Авдотья), Иван, Ирина, Ия, Константин, Кузьма, Максимилиан, Марфа, Михаил, Семен.
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Авдотья Малиновка — история праздника
Авдотья была знатной римлянкой, которая жила в IV веке. Ее в числе девяти тысяч христиан взяли в плен воины персидского царя Сапора. В плену Авдотья стала проповедовать среди персидских женщин, множество из которых приняли христианскую веру. За эти проповеди Авдотью подвергли жестоким пыткам, после чего обезглавили.
Что можно делать 17 августа 2024
В день Авдотьи Малиновки было принято собирать последние огурцы и убирать ботву. Согласно преданиям, если этого не сделать, то в скором времени можно обеднеть и начать голодать. До дня Авдотьи Малиновки также необходимо убрано сено.
Наши предки в этот день ранним утром давали своим детям корзины и отправляли в лес за малиной. Считалось, что ягоды к 17 августа пропитывались силой и энергией солнца и становились максимально полезными. Помимо ягоды также надо успеть собрать и листья малины пока они не начали желтеть. Зимой сушеный лист заваривают в чай, а отвары из веточек и листьев малины считаются в разы полезней самих плодов.
Фото: iStock/margouillatphotos
В Авдотью Малиновку принято ходить в гости и угощать близких вареньем. Считается, что так можно правильно проводить лето и сохранить благополучие.
Что нельзя делать 17 августа 2024
По народным приметам, нельзя брать деньги взаймы 17 августа, поскольку потом будет тяжело отдать. Решение финансовых вопросов также лучше отложить на другой день, как и торговлю.
Не стоит перечить пожилым людям, ругаться с ними в день Авдотьи Малиновки. Не желательно надевать одежду в черных тонах в этот день. Народные приметы гласят, что из-за этого в жизни может наступить чёрная полоса.
Девушкам, еще не встретившим свою половинку, не стоит ходить на свидание 17 августа. Лучше остаться дома и заняться делами, тогда в будущем удастся встретить достойного человека.
Фото: iStock/dikushin
Также в день Авдотьи Малиновки нельзя долго спать и бездельничать, чтобы потом в зиму не остаться без запасов и не голодать. Иначе на ленивого человека могут свалиться неудачи и сократятся доходы.
Приметы о погоде на 17 августа
Если день Авдотьи Малиновки выдался тёплым и солнечным, то в ноябре не стоит ждать снега и сильных морозов. А если же в этот день на улице идет дождь, в таком случае ноябрь будет снежным и сырым.
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Хороший урожай малины — будет отличный урожай зерновых. Обильная роса в траве в день Авдотьи Малиновки свидетельствует о плохом урожае льна.
Именины 17 августа
Именины 17 августа отмечают: Алексей, Андрей, Дарья, Денис, Дмитрий, Евдокия (Авдотья), Иван, Ирина, Ия, Константин, Кузьма, Максимилиан, Марфа, Михаил, Семен.
Читайте также:
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Екатерина Коршунова