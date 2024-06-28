День Фита: Что делать 28 июня, чтобы не разориться и не остаться без жениха

Взлом аккаунта в соцсетях, потеря доступа к профилю, почтовому ящику или банковскому счёту может вызвать панику и беспокойство. Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев рассказал, как восстановить контроль над аккаунтом и застраховаться от подобных ситуаций в будущем.