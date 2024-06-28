День Фита: Что делать 28 июня, чтобы не разориться и не остаться без жениха

Фото: istock / Vera Tikhonova
В соответствии с народным календарем 28 июня 2024 года отмечается праздник Святого Вита.
В материале «Радио 1» расскажем, какие есть приметы и запреты на 28 июня, что можно и нельзя делать в Фитов день.
Когда начались гонения на христиан, Вит последовал в Рим. Там он изгнал бесов из императора Диоклетиана. Правитель заставлял Вита начать молиться римским богам, но все безуспешно. Тогда мальчика бросили в клетку к диким животным, но звери даже не притронулись к мученику. Святой покинул мир в страшных мучениях – он был казнён в котле с кипящим маслом в возрасте 12 или 13 лет.
Мощи святого Вита были перенесены в Прагу.
Святой Вит широко известен в Европе. В Германии даже было поверье, что танцуя перед статуей святого в день его памяти, можно избавиться от болезней. Среди танцующих часто встречались больные нервным заболеванием, а танцы позже стали называть «пляски святого Вита».
В этот день народ наблюдал за приметами. Считалось, что после дня Фита нельзя больше сеять.
Селяне обнаружили, что на Фита очень активно растет овес. Из-за этого 28 июня поля охраняли от скота, чтобы домашняя живность не уничтожила всходы и не съела свежие побеги. Было принято молиться святому Виту о защите скота от всякой напасти.
Фото: istock / janzwolinski
Общаться в Фитов на повышенных тонах не стоит. Для выяснения отношений лучше выбрать другое время, в ином случае будут беды.
Женщинам 28 июня запрещено гадать на суженого. Нарушившие приказ могут остаться в девках до конца жизни.
На Фита было строго запрещено купаться в водоемах из-за потусторонней силы, которая спускается на Землю в этот период. Купающийся рискует стать жертвой водяного или русалок, утаскивающих своих жертв на дно.
Запрещено выбрасывать оставшуюся после завтрака, обеда и ужина еду. Это может привести к разорению. Невостребованную пищу лучше раздать животным. Тогда в доме навсегда поселятся радость и удача.
Фото: istock / Clara Bastian
Народ также считал, что ранним утром 28 июня необходимо собирать лекарственные травы. Из них нужно было готовить целебные отвары для людей и животных. Такие заготовки могли избавить любое существо от самых страшных заболеваний.
Крестьяне на Фита обычно занимались домашними делам, наводили порядок в саду и в огороде, пололи, поливали и убирали сорняки. Мужчины занимались ремонтом сломанного инвентаря, убирались в хлеву и готовили дрова и сено на зиму. Женщины делали генеральную уборку в доме.
Стоит уделить побольше внимания близким людям. Особенно, детям и старикам. На Руси верили: за любую оказанную кому-либо помощь в этот день воздастся сполна.
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День Фита: ИсторияСвятой Вит был мучеником периода раннего христианства. О его жизни мало сведений, главным источником являются церковные предания, согласно которым, отцом Вита был сицилийский сенатор-язычник. В семилетнем возрасте мальчик принял христианство под влиянием своего наставника.
Когда начались гонения на христиан, Вит последовал в Рим. Там он изгнал бесов из императора Диоклетиана. Правитель заставлял Вита начать молиться римским богам, но все безуспешно. Тогда мальчика бросили в клетку к диким животным, но звери даже не притронулись к мученику. Святой покинул мир в страшных мучениях – он был казнён в котле с кипящим маслом в возрасте 12 или 13 лет.
Мощи святого Вита были перенесены в Прагу.
Святой Вит широко известен в Европе. В Германии даже было поверье, что танцуя перед статуей святого в день его памяти, можно избавиться от болезней. Среди танцующих часто встречались больные нервным заболеванием, а танцы позже стали называть «пляски святого Вита».
День Фита: ТрадицииВ народе Вита прозвали Фитом. Наши предки строго следовали традициям и обращали особое внимание на приметы, отдавая дань заслугам мученика.
В этот день народ наблюдал за приметами. Считалось, что после дня Фита нельзя больше сеять.
Селяне обнаружили, что на Фита очень активно растет овес. Из-за этого 28 июня поля охраняли от скота, чтобы домашняя живность не уничтожила всходы и не съела свежие побеги. Было принято молиться святому Виту о защите скота от всякой напасти.
Фото: istock / janzwolinski
День Фита: Что нельзя делать 28 июняНельзя проявлять жадность 28 июня, ведь можно остаться «у разбитого корыта».
Общаться в Фитов на повышенных тонах не стоит. Для выяснения отношений лучше выбрать другое время, в ином случае будут беды.
Женщинам 28 июня запрещено гадать на суженого. Нарушившие приказ могут остаться в девках до конца жизни.
На Фита было строго запрещено купаться в водоемах из-за потусторонней силы, которая спускается на Землю в этот период. Купающийся рискует стать жертвой водяного или русалок, утаскивающих своих жертв на дно.
Запрещено выбрасывать оставшуюся после завтрака, обеда и ужина еду. Это может привести к разорению. Невостребованную пищу лучше раздать животным. Тогда в доме навсегда поселятся радость и удача.
Фото: istock / Clara Bastian
День Фита: Что можно делать 28 июняВ Фитов день важно проявлять щедрость, помогать нуждающимся и не отказывать просящим в милостыне. Иначе можно и самому остаться с пустым кошельком.
Народ также считал, что ранним утром 28 июня необходимо собирать лекарственные травы. Из них нужно было готовить целебные отвары для людей и животных. Такие заготовки могли избавить любое существо от самых страшных заболеваний.
Крестьяне на Фита обычно занимались домашними делам, наводили порядок в саду и в огороде, пололи, поливали и убирали сорняки. Мужчины занимались ремонтом сломанного инвентаря, убирались в хлеву и готовили дрова и сено на зиму. Женщины делали генеральную уборку в доме.
Стоит уделить побольше внимания близким людям. Особенно, детям и старикам. На Руси верили: за любую оказанную кому-либо помощь в этот день воздастся сполна.
Приметы на 28 июня
- Плохая погода 28 июня — к жаркому лету и теплой осени;
- Алый закат предупреждают о холодной ночи. Также красные лучи солнца говорят о том, что ближайшие дни идеально подойдут для рыбалки;
- Встретить ворона на Фита — к болезням или плохим новостям;
- Если около дома не щебечут птицы, значит там завелась хворь;
- Сны в ночь с 27 на 28 июня не сулят ничего хорошего, поэтому после пробуждения необходимо помолиться.
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Алина Юрчак