День Фомаиды Медуницы 26 апреля: как не лишиться прибыли и здоровья, народные приметы

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26 апреля в народном календаре отмечается день Фомаиды Медуницы, а православные верующие вспоминают мученицу Фомаиду Александрийскую. В этот день также существует ряд примет и запретов. Подробности – в материале «Радио 1».
История торжестваВ Русской Православной Церкви 26 апреля чтят четырёх святых, среди которых мученица Фомаида Александрийская. Эта святая из Египта приняла мученическую смерть от рук своего свёкра, который был одержим страстью к жене сына и пытался заставить её согрешить. В 2025 году 26 апреля завершает Светлую седмицу, когда верующие отмечают Светлое Христово Воскресение. В эти дни пост не соблюдается.
День Фомаиды Медуницы получил своё название в честь святой и растения медуница, которое обычно начинает цвести в конце апреля.
Кроме того, 26 апреля в разных странах отмечаются различные события, такие как Всемирный день интеллектуальной собственности, День нотариата, Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф, Международный день ветеринарного врача, День лягушки, а также многие другие праздники и памятные даты.
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Что можно делать 26 апреляВ день памяти мученицы Фомаиды Александрийской верующие обращаются к святой с молитвами о помощи в избавлении от зависимостей и борьбе со страстями. Фомаиду считают покровительницей женщин.
Если к этому времени распустилась медуница, травники начинают собирать её побеги и соцветия. Эти части растения сушат и используют для лечения различных заболеваний. Известно, что медуница обладает мочегонными, кровоостанавливающими, ранозаживляющими, отхаркивающими и антисептическими свойствами, а также укрепляет иммунитет. Кроме того, побеги медуницы можно добавлять в салаты и зелёные супы. В старину первая зелень помогала людям пережить самое голодное время года.
На Руси женщины в этот день часто собирались в гости друг к другу, устраивали посиделки и пили чай с мёдом. Считалось, что такие встречи способствуют достатку в доме, ведь мёд символизирует богатство и благополучие. Также в день Фомаиды принято помогать другим, одаривать нищих деньгами и подарками. В народе верили, что щедрость обеспечит помощь в трудные времена.
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Что не следует делать 26 апреляНе рекомендуется начинать новые дела или совершать крупные покупки 26 апреля, так как это может привести к неудачам и разочарованиям. Также в этот день нежелательно отправляться в дальние поездки, так как по приметам на дороге могут поджидать неприятности. Супругам стоит избегать конфликтов и споров в день Фомаиды Медуницы, так как это может привести к серьезным разногласиям в семье, и восстановить доверие будет непросто.
В давние времена в день Фомаиды Медуницы не носили черную одежду, чтобы не навредить своему здоровью. Эту традицию можно продолжать соблюдать и в наше время, если есть желание. Также не рекомендуется надевать чужие вещи или кольца, так как это может привести к переносу чужих проблем или повторению трудной судьбы другого человека.
На столе не следует оставлять острые предметы; если оставить нож, это может предвещать ссору. Не стоит считать деньги на столе, поскольку по приметам это может привести к утрате дохода и удачи.
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Приметы погоды на 26 апреля
- Если ива цветет в конце апреля, заморозков и резкого похолодания можно не опасаться.
- Если вороны сидят на верхушках деревьев, можно ожидать теплой погоды. Если же они облюбовали нижние ветки, погода испортится. Если вороны собираются на земле, стоит готовиться к резкому похолоданию.
- Если 26 апреля слышен кукушка, значит, холодов уже не будет.
- Громкое кваканье лягушек в этот день указывает на то, что скоро можно будет сеять овес.
- Если ночь на 26 апреля была ясной и звездной, год обещает быть урожайным.
- Дождливая погода в день Фомаиды Медуницы предвещает похолодание в ближайшие дни, так что тепла ожидать не стоит.
- Если день 26 апреля выдался пасмурным, это сулит жаркое лето.
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Анастасия Хохлова