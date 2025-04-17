Подмосковные врачи рассказали, как не навредить ребёнку пасхальными угощениями

Дети, соблюдавшие перед Пасхой пост вместе с родителями, должны выходить из него постепенно, начиная с некалорийных блюд. Такую рекомендацию дали врачи НИКИ детства, рассказавшие, как отметить праздник без проблем с пищеварением и аллергией.