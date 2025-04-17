Подмосковные врачи рассказали, как не навредить ребёнку пасхальными угощениями

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Дети, соблюдавшие перед Пасхой пост вместе с родителями, должны выходить из него постепенно, начиная с некалорийных блюд. Такую рекомендацию дали врачи НИКИ детства, рассказавшие, как отметить праздник без проблем с пищеварением и аллергией.
«Таким детям можно предложить традиционные праздничные блюда, но в умеренных количествах. Например, можно дать им одно яйцо и 100 г пасхи из творога с низким содержанием жира. Детям с диабетом, заболеваниями ЖКТ, ожирением и другими проблемами важно следовать индивидуальной программе питания», – сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева, слова которой привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.По словам специалиста, куличи и творожные десерты на Пасху детям рекомендуется давать после основного приёма пищи. Для детей моложе шести лет лучше готовить привычные, а не праздничные блюда. Детям постарше можно включать в рацион праздничные угощения, но в ограниченном количестве, с учётом режима питания.
Чтобы избежать нагрузки на пищеварительную систему, рекомендуется давать детям либо кулич, либо пасху, ограничив порцию 150 граммами, дважды в день. Чрезмерное потребление таких блюд может вызвать тошноту, рвоту и расстройство стула. А разные виды обсыпки для украшения куличей могут спровоцировать аллергию.
«На Пасху детям можно позволить съесть два-три яйца. Но ежедневное употребление такого количества яиц не рекомендуется. Кстати, варёные яйца хранятся в холодильнике не более четырёх дней, а при наличии сколов или трещин – не более трёх дней», – предупредила врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова.Как отмечают диетологи, для яиц на Пасху лучше использовать натуральные красители из растений и продуктов питания.
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Лора Луганская