Эксперт предупреждает: красное мясо на майских шашлыках может угрожать здоровью

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С наступлением майских праздников и началом сезона шашлыков врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова призывает россиян быть осторожными с выбором продуктов для гриль-вечеринок. В интервью «Ленте.ру» она отметила, что предпочтение стоит отдавать курице, рыбе и индейке, а не красному мясу, чтобы избежать потенциальных проблем со здоровьем.
Дианова подчеркнула, что в одной тарелке на шашлыках рекомендуется соблюдать баланс: четверть мяса, четверть углеводов и две четверти овощей и зелени. Она также предупредила о повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний, связанных как с потреблением красного мяса, так и с сосисками.
Эксперт обратила внимание на то, что при жарке мяса на открытом огне образуются канцерогенные вещества, особенно в обуглившихся частях шашлыка, которые следует срезать и не употреблять. Также она добавила, что жирное мясо содержит больше трансжиров, поэтому стоит выбирать нежирные сорта.
Она также отметила, что рыба является полезным вариантом для шашлыков, так как ее легче готовить и не нужно мариновать.
Соблюдение этих рекомендаций поможет сделать майские праздники не только вкусными, но и более безопасными для здоровья.
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Эксперт обратила внимание на то, что при жарке мяса на открытом огне образуются канцерогенные вещества, особенно в обуглившихся частях шашлыка, которые следует срезать и не употреблять. Также она добавила, что жирное мясо содержит больше трансжиров, поэтому стоит выбирать нежирные сорта.
«Минимизируйте потребление красного мяса — говядины, свинины и баранины. Лучше использовать курицу или индейку, которая требует более тщательного маринования», — советует Дианова.
Она также отметила, что рыба является полезным вариантом для шашлыков, так как ее легче готовить и не нужно мариновать.
Соблюдение этих рекомендаций поможет сделать майские праздники не только вкусными, но и более безопасными для здоровья.
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Дарья Осипова