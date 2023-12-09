День героев Отечества 2023: история и традиции праздника

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День героев Отечества ежегодно отмечается в России 9 декабря. О том, когда зародилось торжество, как его принято отмечать, и какие традиции существуют, расскажет редакция «Радио 1».
Путин поздравил россиян с наступающим Днем героев Отечества
8 декабря президент России Владимир Путин поздравил россиян с наступающим праздником, посвященным героям Отечества. Глава государства подчеркнул, что граждан России объединяет искренняя любовь к стране, которая позволяет идти вперед и преодолевать преграды.
День героев Отечества 2023: история праздника
Дата торжества выбрана не случайно, она приурочена к празднику Российской империи — Дню Георгиевских кавалеров, который отмечался в дореволюционной России после учреждения в 1769 году Екатериной II ордена св. Георгия.
Награда вручалась лучшим генералам и офицерам, которые проявили себя в бою. После Октябрьской революции праздник был упразднен, однако в 1992 году, торжество вновь стали отмечать, а имена выдающихся солдат, стали заносить на мраморные доски в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
Путин вручает медали «Золотая звезда» Героям России
На сегодняшний день главной государственной наградой является звание Героя Российской Федерации, которое присваивается за совершение подвига в бою.
День героев Отечества 2023: традиции
По традиции, в этот день чтят память погибших минутой молчания.
В День героев Отечества поздравляют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, ветеранов Великой Отечественной войны, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия.
По телевизору в день торжества проходят тематические концерты, транслируются патриотические фильмы. В чествовании Дня героев принимают участие власти регионов, культурные деятели.
В образовательных учреждениях, девятого декабря, как правило проходят уроки мужества. На классные часы приглашаются ветераны, Герои России, военнослужащие, которые рассказывают о своей нелегкой службе, сослуживцах, которые отдали жизни за Родину и о том, как важно из поколения в поколение передавать любовь к Отечеству.
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Анастасия Крестьянова