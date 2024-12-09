День Героев Отечества отметили 170 тыс. учащихся и педагогов Подмосковья

Фото: пресс-служба Минобразования МО
В Московской области отметили День Героев Отечества. В памятных мероприятиях участвовали более 170 тыс. педагогов, школьников, студентов и их родителей, сообщили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.
«Советники директоров по воспитанию и педагоги вместе со школьниками приняли участие в акции «Поздравь героя» и интеллектуальной игре «Герои моего Отечества». Они позволили глубже погрузиться в историю подвигов. Помимо этого, ребята провели уроки мужества, собрали гуманитарную помощь участникам СВО, написали письма, организовали встречи с участниками боевых действий», – рассказали в ведомстве.В учебных заведениях прошли внеурочные занятия «Разговоры о важном», посвящённые празднику. К разговору в формате видеоинтервью присоединился Герой России Владислав Головин. Участник одного из боёв в Мариуполе известен по позывному «Струна».
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