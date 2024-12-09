День Героев Отечества отметили 170 тыс. учащихся и педагогов Подмосковья

10 декабря православные христиане отмечают праздник иконы Божией Матери «Знамение». Этот день посвящен одному из самых почитаемых образов Богородицы. «Радио 1» расскажет историю иконы, в чём она помогает, а также о том, что можно и нельзя делать в этот праздник.