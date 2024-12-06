Герой России Липовой: «По биографии военного можно отследить историю страны»

Сергей Липовой (Фото: РИА Новости / Мария Девахина)
9 декабря отмечается День Героев Отечества. «Радио 1» каждый день рассказывает о героях прошлого и настоящего.
Сегодня речь пойдёт о заслуженном военном лётчике Российской Федерации, Герое России Сергее Анатольевиче Липовом.
За его плечами – боевые действия в Афганистане. Он совершил несколько сотен боевых вылетов, был награждён Орденом Красной Звезды. Липовой – участник Первой Чеченской войны. С января 1996 года служил на таджикской границе в составе группы пограничных войск России.
Боевые действия на таджикско-афганской границе не прекращались ни на день. Вертолётчики-пограничники оказывали огневую поддержку бойцам погранзастав и манёвренных групп, вели поиск боевиков и наркоторговцев, высаживали десантников в самых глухих горных ущельях.
Сергей Липовой (слева) (Фото: сайт oficery.ru)
Липовой участвовал во Второй Чеченской войне, которая стала для Сергея Анатольевича четвёртой по счету.
Читайте также:
«Я всегда погружался в сказку»: история командира глубоководных аппаратов Евгения Черняева
«Понимал, что сделал и чем могу гордиться»: история космонавта Виктора Савиных
«Герой в гомеровском смысле»: история панфиловца Бауыржана Момышулы
За его плечами – боевые действия в Афганистане. Он совершил несколько сотен боевых вылетов, был награждён Орденом Красной Звезды. Липовой – участник Первой Чеченской войны. С января 1996 года служил на таджикской границе в составе группы пограничных войск России.
«Я не считаю, что мой боевой путь был каким-то особенным. Таких биографий в нашей армии можно найти сотни. Главное – в том, что по биографии военного, по его боевому пути можно отследить историю нашего государства на отдельно взятых исторических периодах», – рассказал Липовой «Радио 1».Сергей Липовой (Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов)
Боевые действия на таджикско-афганской границе не прекращались ни на день. Вертолётчики-пограничники оказывали огневую поддержку бойцам погранзастав и манёвренных групп, вели поиск боевиков и наркоторговцев, высаживали десантников в самых глухих горных ущельях.
«В тот сложный период Советский Союз оказал интернациональную помощь братскому афганскому народу. Потом появилась новейшая Россия. История снова была связана с защитой и обороной как территории страны, так и её интересов в различных точках Земли. Территорией Средней Азии, наших бывших союзных республик рассчитывали овладеть наши сегодняшние заокеанские оппоненты. На территорию среднеазиатских республик, Таджикистана, забрасывалось огромное количество оружия и денег. Из Афганистана постоянно рвались караваны с оружием и наркотиками. Границу переходили банды под руководством НАТО. И приходилось не только охранять, но и оборонять её», – поделился собеседник «Радио 1».Указом президента России от 14 декабря 1996 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, полковнику Сергею Липовому было присвоено звание Героя Российской Федерации и вручена Золотая Звезда.
Сергей Липовой (слева) (Фото: сайт oficery.ru)
Липовой участвовал во Второй Чеченской войне, которая стала для Сергея Анатольевича четвёртой по счету.
«После окончания гражданской войны на территории Таджикистана я был направлен в Академию Генерального штаба. Потом началась уже вторая, Кавказская, война. С тем, что она чеченская, я абсолютно не согласен. Война была практически на всех территориях республик Кавказа, и называть её Чеченской, наверное, было бы неправильно. Пограничники снова принимали самое активное участие в этой второй Кавказской войне, охраняли, обороняли границы с Азербайджаном, с Грузией», – вспоминает военный.Сейчас Сергей Липовой занимается общественной деятельностью, много лет избирается председателем президиума организации «Офицеры России».
Читайте также:
«Я всегда погружался в сказку»: история командира глубоководных аппаратов Евгения Черняева
«Понимал, что сделал и чем могу гордиться»: история космонавта Виктора Савиных
«Герой в гомеровском смысле»: история панфиловца Бауыржана Момышулы
Лора Луганская