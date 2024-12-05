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«Я всегда погружался в сказку»: история командира глубоководных аппаратов Евгения Черняева

«Я всегда погружался в сказку»: история командира подводных аппаратов Черняева
Евгений Черняев (Фото: РИА Новости/ Станислав Красильников)

Евгений Черняев (Фото: РИА Новости/ Станислав Красильников)

9 декабря отмечается День Героев Отечества. «Радио 1» каждый день рассказывает о героях прошлого и настоящего.
Один из них – советский и российский инженер, командир глубоководных аппаратов, Герой Российской Федерации Евгений Сергеевич Черняев.

Он родился 28 марта 1955 года в Москве в семье офицера ВМФ и преподавательницы математики в вузе. В школьные годы был радиолюбителем, увлекался конструированием.


«Я в 14 лет я пришёл в военкомат, и мне сказали, что надо приписаться к какому-то войск. У меня отец с 1936 года служил на Тихоокеанском флоте. Он всю войну прошёл во флоте. И я почему-то приписался к надводному флоту. Родители заметили, что у меня тяга к воде была всегда, я оттуда не вылезал. Даже в дошкольном возрасте переплывал реку по-собачьи, воды не боялся. Они меня отдали в плавание. А потом я попал в Институт океанологии», – рассказал Черняев «Радио 1».
Евгений Черняев (Фото: РИА Новости/ Станислав Красильников)

Евгений Черняев учился в Московском институте инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. С 1976 года работал в Институте океанологии им. П. И. Ширшова. В 1979-м стал сотрудником лаборатории научной эксплуатации глубоководных обитаемых аппаратов.
«Когда создали подводные аппараты, меня в 1976 году приказом директора, отправили их оборудовать, а потом предложили пилотировать. Глубоководное погружение на маленьком подводном аппарате – это как на маленькой подводной лодке. И нигде не учили такому ремеслу. А потом я погрузился на 30 метров под воду в таком аппарате, где есть иллюминаторы для каждого члена команды. Естественно, я уже не мог отказаться от этого. Вот так я и попал в итоге в подводный флот», – рассказал собеседник «Радио 1».
С середины 1970-х в качестве бортинженера, а затем командира Черняев участвовал в научных экспедициях с использованием аппаратов «Пайсис», в создании и испытаниях глубоководных обитаемых аппаратов «Мир-1» и «Мир-2», способных погружаться на глубину 6 тыс. м. После приёма их в эксплуатацию был назначен командиром «Мира-2».
«Первые семь – восемь лет, когда я погружался, меня это так волновало, что я совершенно не оценивал опасности. Я как будто попадал в сказку. Поэтом были спуски на «Титаник», множество спусков, и на «Бисмарк». Научных спусков очень много было. Это просто сказочные оазисы. Полная тьма – и только мощный, свет нашего аппарата. На глубине обитают диковинные животные, которых никто в обычной воде не может увидеть», – поделился герой.

Евгений Черняев и Джеймс Кэмерон (Фото: РИА Новости/ Алексей Власов)

В рамках 37 экспедиций Евгений Черняев совершал погружения в воды Атлантического, Тихого, Индийского, Северного Ледовитого океанов, Байкала. Был участником девяти походов в Норвежское море к месту гибели атомной подлодки «Комсомолец», которая затонула в 1989 году, а также экспедиции на затонувший в 2000 году в Баренцевом море атомный подводный ракетный крейсер «Курск».

Кроме того, он принимал участие в коммерческих экспедициях. В 1990-е вместе с командой американского режиссёра Джеймса Кэмерона работал на месте гибели трансатлантического лайнера «Титаник». Отснятые во время погружений «Мира-2» материалы были использованы в фильме «Титаник», который выел в прокат в 1997 году.
Черняев – один из самых опытных глубоководных пилотов. По состоянию на 2008 год совершил свыше 420 погружений, провёл под водой около 3,9 тыс. часов. В 2008 году ему было присвоено звание Героя Российской Федерации.

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Педагог раскрыла, как подготовиться к сдаче ЕГЭ на 80+ баллов
Педагог Подсхуина: понимание формата, график и разные ресурсы помогут сдать ЕГЭ
05 декабря 2024, 17:52

Фото: iStock/Chinnapong

Понимание формата экзамена, почасовой график изучения каждого предмета и опора на разные ресурсы помогут сдать ЕГЭ на 80+ баллов. Об этом рассказала педагог, руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина. По ее словам, также нужно выбрать правильную стратегию обучения, следить за успехом и вовремя подтягивать свои слабые места.
«Нужно помнить, что экзамены сопряжены с большим стрессом для подростка. Чтобы справляться с ним, нужно убедиться, что режим дня построен корректно: есть время на учебу, кружки и секции, отдых. Стоит развивать психологическую устойчивость», — подчеркнула специалист в беседе с «Известиями».
Тем временем для тех, кто уже сдал ЕГЭ и поступил в вуз, юрист Илья Русяев рассказал, чем чреваты конфликты студентов с преподавателями. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт напомнил, что в университетах студенты уже достигают возраста правоспособности и несут полную ответственность за свои действия. Некоторые, по привычке, забывают об этом, продолжая вести себя так же, как позволяли себе в школе.
«Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях, оскорбление личности (статья 5.61 КоАП РФ) влечет за собой наложение штрафа, и это применимо как к публичным унижениям преподавателя, так и к агрессивным высказываниям в студенческих чатах или на парах. Если же речь идет о более серьезных действиях, например, распространении заведомо ложной информации или угроз, такие инциденты могут быть квалифицированы по статьям Уголовного кодекса РФ», — обратил внимание юрист.
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Макрон принял отставку французского правительства
05 декабря 2024, 17:24

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял прошение премьер-министра Мишеля Барнье об отставке правительства. Об этом сообщил Елисейский дворец.
В заявлении говорится, что сам Барнье и другие члены кабмина «продолжат вести текущие дела до назначения нового правительства».

Парламент Франции 4 декабря проголосовал за вотум недоверия правительству. Это беспрецедентное событие, которого не происходило с 1962 года. Сегодня в соответствии с конституцией премьер-министр Мишель Барнье подал заявление об отставке президенту Эмманюэлю Макрону.

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#парламент
#франция
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Стали известны требования Вашингтона к Киеву
Политолог Мезюхо: США намерены давить на Украину для прекращения конфликта
05 декабря 2024, 17:21

Фото: iStock/lucky-photographer

Доверия к западным СМИ нет, однако их сообщения намекают, что США действительно намерены давить на Украину для скорейшего прекращения конфликта. Об этом заявил политолог Иван Мезюхо, комментируя статью The Wall Street Journal о планах Киева объявить о готовности к переговорам с Москвой. По его словам, ситуация с Тайванем и война на Ближнем Востоке приводят Вашингтон к пониманию, что он не справляется с противостоянием на три фронта.
«В этом смысле можно говорить о том, что новая администрация США будет подталкивать Зеленского к новой риторике. На мой взгляд, сегодня еще не существует четко выверенного плана Трампа по украинскому вопросу. Все, о чем говорят на эту тему, — противоречащие друг другу сообщения, что свидетельствует о том, что Трамп еще не определился по Украине, он только изучает матчасть», — поделился эксперт в беседе с RT.
Тем временем другое западное СМИ, агентство Bloomberg, пишет, что НАТО признает скорое начало переговоров. Как сообщают argumenti.ru, американское издание заявляет о старте мирного урегулирования в ближайшее время.

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#администрация
#нато
#трамп
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В Санкт-Петербурге закроют генконсульство Польши
В МИД сообщили, что Россия закроет консульство Польши в Санкт-Петербурге
05 декабря 2024, 16:39

Фото: iStock/vlad_karavaev

Россия закроет консульство Польши в Санкт-Петербурге. Об сообщил МИД РФ.
Соответствующая мера была принята в ответ на закрытие 30 ноября польскими властями Генерального консульства России в Познани. По данным ведомства, из «принципа взаимности» МИД объявил трех сотрудников генконсульства персонами нон грата. Они должны покинуть страну до определенной даты.

Польским дипломатам также разъяснили, что на любые недружественные шаги по отношению к Москве принимаются и будут далее приниматься жесткие ответные меры.

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Путин назвал 2025 год ключевым для нового этапа технологического развития
05 декабря 2024, 16:20

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

2025 год станет ключевым для запуска нового этапа технологического развития России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Российский лидер напомнил, что на днях правительство обсуждало данные «очень предметно». Также Путин отметил, что в вопросе укрепления технологического суверенитета, необходимо смотреть на ситуацию в отраслях в целом, а не отдельных элементов.

Ранее глава российского государства поручил создать условия для перелома демографической ситуации в РФ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#визы
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#путин
#рф
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Путин поручил создать условия для перелома демографической ситуации в РФ
Путин: в 2025 году нужно создать условия для перелома демографической ситуации
05 декабря 2024, 16:03

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Необходимо в 2025 году создать условия для перелома демографической ситуации в РФ. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле.
По словам президента, перелом демографической ситуации — это крайне сложная задача, однако необходимо принять меры, чтобы изменить ситуацию. Глава российского государства подчеркнул, что поддержка семьи должна стать важнейшим направлением работы правительства в 2025 году.

Путин также обратил внимание на необходимость решения проблем семей с детьми в рамках национальных проектов.

Напомним, с 4 декабря 2024 года начал действовать запрет пропаганды чайлдфри. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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«Надо начинать с себя»: В СПЧ прокомментировали претензии Кадырова к Бастрыкину и Колокольцеву
Член СПЧ Меркачева не согласна с претензиями Кадырова к Бастрыкину
05 декабря 2024, 15:50

Ева Меркачева (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)

Прежде чем обращаться с претензиями к главе СК РФ Александру Бастрыкину и руководителю МВД Владимиру Колокольцеву, нужно начинать с себя. Такое заявление сделала член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева. Так она прокомментировала критику главы Чечни Рамзана Кадырова в их адрес.
«На самом деле, если бы это сказал человек, у которого в регионе нет нарушений прав человека, у которого соблюдается закон и право стоит во главе всего, это звучало бы нормально. Хочется только сказать, что надо, наверное, начинать с себя», — пояснила Меркачева в беседе с NEWS.ru.

Она отметила, что у общества есть вопросы к тому, что происходило и происходит в Чечне. В качестве примера Меркачева привела Седу Сулейманову, которую в 2023 году насильно увезли на родину, ее судьба по-прежнему остается неизвестной.

Таким образом, Меркачева отметила, что призывы соблюдать право к Бастрыкину и Колокольцеву может делать только тот, кто сам беспрекословно соблюдает и чтит права человека.

Напомним, накануне Кадыров высказал недовольство работой Бастрыкина и Колокольцева. Поводом для заявления стало уголовное дело против 14-летнего чеченского подростка Муслима Мурдиева, обвиняемого в нескольких эпизодах преступлений, связанных с дракой в московском парке «Ходынское поле».

«Те люди, которые сидят наверху, следственные органы, во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым — сидят не на своих местах», — заявил Кадыров.

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#права
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#право
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Минобороны: разговор Герасимова и Брауна состоялся по инициативе российской стороны
Минобороны РФ подтвердило переговоры Герасимова с Брауном
05 декабря 2024, 15:46

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Телефонный разговор начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов (КНШ) США Чарльза Брауна состоялся 27 ноября, инициатором выступила российская сторона.
Как сообщает Минобороны РФ, в ходе беседы американскую сторону уведомили об учениях в восточной части Средиземного моря группировок сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил России с выполнением практических стрельб и пусков высокоточных ракет.

В ведомстве отметили, что Герасимов уведомил о будущих учениях, чтобы предотвратить возможные инциденты, так как корабли США и НАТО близко расположены к району предстоящих мероприятий.

О переговорах Герасимова и Брауна утром 5 декабря сообщил официальный представитель КНШ Джерил Дорси. По его словам, они обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности, в частности продолжающийся украинский конфликт.

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#сша
#россия
#пентагон
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Лавров назвал надругательством аннулирование визы Захаровой
05 декабря 2024, 15:40

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Аннулирование визы на Мальту официальному представителю министерства иностранных дел России Марии Захаровой является надругательством над функциями председателя ОБСЕ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.
Лавров отметил, что виза дипломата была аннулирована в последний момент. По словам Захаровой, ​эта ​ситуация в очередной раз продемонстрировала, что не осталось ни сотрудничества, ни взаимодействия.

Министр также обратил внимание на отказ западных государств принять общее решение по правилам финансирования внебюджетных проектов «на выгодные им конфронтационные мероприятия». Лавров заключил, что организация будет существовать до тех пор, пока есть консенсус, а у каждой страны — «гарантии учета его интересов».

Напомним, в среду, 4 декабря, стало известно, что официальному представителю российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой аннулировали визу для участия в заседании СМИД ОБСЕ, которое состоится 5–6 декабря в столице Мальты, Валлетте.

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