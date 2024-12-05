«Я всегда погружался в сказку»: история командира глубоководных аппаратов Евгения Черняева

Евгений Черняев (Фото: РИА Новости/ Станислав Красильников)
9 декабря отмечается День Героев Отечества. «Радио 1» каждый день рассказывает о героях прошлого и настоящего.
Один из них – советский и российский инженер, командир глубоководных аппаратов, Герой Российской Федерации Евгений Сергеевич Черняев.
Он родился 28 марта 1955 года в Москве в семье офицера ВМФ и преподавательницы математики в вузе. В школьные годы был радиолюбителем, увлекался конструированием.
Евгений Черняев учился в Московском институте инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. С 1976 года работал в Институте океанологии им. П. И. Ширшова. В 1979-м стал сотрудником лаборатории научной эксплуатации глубоководных обитаемых аппаратов.
Евгений Черняев и Джеймс Кэмерон (Фото: РИА Новости/ Алексей Власов)
В рамках 37 экспедиций Евгений Черняев совершал погружения в воды Атлантического, Тихого, Индийского, Северного Ледовитого океанов, Байкала. Был участником девяти походов в Норвежское море к месту гибели атомной подлодки «Комсомолец», которая затонула в 1989 году, а также экспедиции на затонувший в 2000 году в Баренцевом море атомный подводный ракетный крейсер «Курск».
Кроме того, он принимал участие в коммерческих экспедициях. В 1990-е вместе с командой американского режиссёра Джеймса Кэмерона работал на месте гибели трансатлантического лайнера «Титаник». Отснятые во время погружений «Мира-2» материалы были использованы в фильме «Титаник», который выел в прокат в 1997 году.
Черняев – один из самых опытных глубоководных пилотов. По состоянию на 2008 год совершил свыше 420 погружений, провёл под водой около 3,9 тыс. часов. В 2008 году ему было присвоено звание Героя Российской Федерации.
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Он родился 28 марта 1955 года в Москве в семье офицера ВМФ и преподавательницы математики в вузе. В школьные годы был радиолюбителем, увлекался конструированием.
«Я в 14 лет я пришёл в военкомат, и мне сказали, что надо приписаться к какому-то войск. У меня отец с 1936 года служил на Тихоокеанском флоте. Он всю войну прошёл во флоте. И я почему-то приписался к надводному флоту. Родители заметили, что у меня тяга к воде была всегда, я оттуда не вылезал. Даже в дошкольном возрасте переплывал реку по-собачьи, воды не боялся. Они меня отдали в плавание. А потом я попал в Институт океанологии», – рассказал Черняев «Радио 1».Евгений Черняев (Фото: РИА Новости/ Станислав Красильников)
Евгений Черняев учился в Московском институте инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. С 1976 года работал в Институте океанологии им. П. И. Ширшова. В 1979-м стал сотрудником лаборатории научной эксплуатации глубоководных обитаемых аппаратов.
«Когда создали подводные аппараты, меня в 1976 году приказом директора, отправили их оборудовать, а потом предложили пилотировать. Глубоководное погружение на маленьком подводном аппарате – это как на маленькой подводной лодке. И нигде не учили такому ремеслу. А потом я погрузился на 30 метров под воду в таком аппарате, где есть иллюминаторы для каждого члена команды. Естественно, я уже не мог отказаться от этого. Вот так я и попал в итоге в подводный флот», – рассказал собеседник «Радио 1».С середины 1970-х в качестве бортинженера, а затем командира Черняев участвовал в научных экспедициях с использованием аппаратов «Пайсис», в создании и испытаниях глубоководных обитаемых аппаратов «Мир-1» и «Мир-2», способных погружаться на глубину 6 тыс. м. После приёма их в эксплуатацию был назначен командиром «Мира-2».
«Первые семь – восемь лет, когда я погружался, меня это так волновало, что я совершенно не оценивал опасности. Я как будто попадал в сказку. Поэтом были спуски на «Титаник», множество спусков, и на «Бисмарк». Научных спусков очень много было. Это просто сказочные оазисы. Полная тьма – и только мощный, свет нашего аппарата. На глубине обитают диковинные животные, которых никто в обычной воде не может увидеть», – поделился герой.
Евгений Черняев и Джеймс Кэмерон (Фото: РИА Новости/ Алексей Власов)
В рамках 37 экспедиций Евгений Черняев совершал погружения в воды Атлантического, Тихого, Индийского, Северного Ледовитого океанов, Байкала. Был участником девяти походов в Норвежское море к месту гибели атомной подлодки «Комсомолец», которая затонула в 1989 году, а также экспедиции на затонувший в 2000 году в Баренцевом море атомный подводный ракетный крейсер «Курск».
Кроме того, он принимал участие в коммерческих экспедициях. В 1990-е вместе с командой американского режиссёра Джеймса Кэмерона работал на месте гибели трансатлантического лайнера «Титаник». Отснятые во время погружений «Мира-2» материалы были использованы в фильме «Титаник», который выел в прокат в 1997 году.
Черняев – один из самых опытных глубоководных пилотов. По состоянию на 2008 год совершил свыше 420 погружений, провёл под водой около 3,9 тыс. часов. В 2008 году ему было присвоено звание Героя Российской Федерации.
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Лора Луганская