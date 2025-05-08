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День Глафиры Горошницы 9 мая: почему нельзя стричь ногти и есть картошку, народны приметы

Фото: istockphoto / Konstanttin

Фото: istockphoto / Konstanttin

В народном календаре 9 мая отмечается Глафиров день, также известный как Глафира Горошница. С этим днём на Руси связывали начало посевной: традиционно в это время крестьяне приступали к посадке гороха и картофеля.
Особым символом дня считалась ласточка — птица, которую наши предки почитали за чистоту, святость и особую связь с домашним очагом. О том, что можно и нельзя делать 9 мая, расскажет «Радио 1».

Кто такая святая Глафира Горошница: история праздника


Святая Глафира жила в IV веке и служила при дворе супруги римского императора Лициния. По преданию, император воспылал к девушке недобрым интересом, и, спасаясь от его притязаний, Глафира попросила защиты у царицы. Та помогла ей бежать в город Амасия, где Глафиру приютил епископ Василий.

В это время в городе строился храм, и девушка пожертвовала все свои средства на его строительство. Она также обратилась к царице с просьбой о помощи, но её послание было перехвачено. Узнав о местонахождении беглянки, Лициний приказал немедленно арестовать её и епископа. Однако Глафира скончалась до того, как её успели схватить. Василия позже казнили.

Глафира Горошница: традиции на Руси


На Руси святую почитали как Глафиру Горошницу. В этот день хозяйки готовили блюда из гороха — варили кашу и суп с мясом, чтобы укрепить здоровье и зарядиться силами на весь сезон полевых работ. По поверьям, сытный стол в этот день сулил хороший урожай.

Если на березах к этому времени уже распускались почки, крестьяне приступали к посеву бобовых и корнеплодов. Чтобы защитить грядки от утренних заморозков, их посыпали торфом.

Ласточка как священный символ


Щебет ласточки в народе воспринимался как молитва, а саму птицу — как защитницу семьи. Считалось добрым знаком, если ласточка свивала гнездо под крышей дома. Это сулило благополучие, рождение детей и мир в семье.

А вот если птица покидала своё гнездо — ждали бед. Верили также, что ласточкино гнездо оберегает дом от пожара, а красное пятнышко у птицы — след от огня, с которым она борется.

Птиц берегли: убить ласточку считалось большим грехом — такой человек лишится удачи, а разрушивший гнездо рисковал потерять дом или близких.

Если ласточка залетала в дом — это расценивалось как знак скорой свадьбы для незамужней девушки. Молодые женщины умывались при виде птицы, чтобы сохранить красоту и здоровье.

Фото: istockphoto / drakuliren

В некоторых деревнях к прилёту ласточек пекли фигурное печенье в форме птиц с расправленными крыльями, встречая весну, которую, как верили, ласточка отмыкает золотыми ключами.

Что нельзя делать 9 мая


С Глафировым днём связано множество запретов. Считалось, что:

  • свататься в этот день нельзя — брак будет недолговечным и несчастливым;
  • стричь ногти запрещалось, чтобы не ослабить здоровье;
  • мужчинам в этот день не рекомендовалось сеять горох — считалось, что урожая не будет: земля не примет посев;
  • ужин с картофельными блюдами лучше отложить: по приметам, это может привести к ссорам и недопониманию в семье;
  • ловить ласточек строго запрещалось — такая выходка, по поверью, оборачивается тяжёлой жизненной ситуацией или одиночеством;
  • разбирать шкафы и наводить порядок в одежде не советовали: может повлечь за собой бытовые неурядицы и мелкие проблемы;
  • стричь ногти или делать маникюр и педикюр также не стоит — народная молва предупреждает: это может подорвать здоровье.

Что можно и нужно делать 9 мая


  • Горох и картофель сажали исключительно женщины — верили, что женские руки придадут посевам силу, и урожай получится богатым;
  • готовили блюда из гороха — например, супы и каши. Считалось, что они укрепляют здоровье и приносят силу;
  • хозяйки уделяли внимание дому, стараясь наполнить его спокойствием, угощали птиц зёрнами и наблюдали за приметами, чтобы предсказать погоду и подготовиться к лету.

Народные приметы о погоде на 9 мая


В этот день внимательно следили за природой. Вот некоторые приметы:

  • восточный ветер утром — к сухой погоде;
  • радуга на небе — к грозе;
  • молнии без грома — к ясной погоде;
  • распустившиеся листья на берёзе, клёне или ольхе — к засушливому лету;
  • если к полудню ветер стихает — будет тепло;
  • снег в этот день — к хорошему урожаю гречихи;
  • ясное, солнечное небо — к обилию овощей;
  • потемнение облаков — предвестие грозы.

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Самолет из Стамбула в Петербург развернули над Румынией и вернули в Турцию
08 мая 2025, 06:41

Фото: iStock/Dushlik

Авиарейс из Стамбула в Санкт-Петербург развернулся над Румынией и вернулся в Турцию. Об этом сообщает «Осторожно, новости».
«Борт турецкого лоукостера Ajet VF291 ... должен был оказаться в Питере в 00:45. Но в небе над Румынией самолет развернули, он вернулся в Стамбул, а пассажиров вывели», — передает telegram-канал.

Пассажирам сказали, что такое решение принято в связи с закрытием воздушного пространства над петербургским аэропортом Пулково. При этом данные Росавиации свидетельствуют об обратном. Воздушная гавань продолжает осуществлять прием и отправку авиарейсов.

Единственным ограничением является запрет на прием перенаправленных рейсов из других городов. Причиной этого является отсутствие свободных мест для стоянки самолетов.

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В Нижнем Новгороде введены временные ограничения на работу аэропорта
08 мая 2025, 05:50

Фото: iStock/Chalabala

В аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает Росавиация.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС с 04.30 мск введены в аэропорту Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG)», — пишет официальный представитель Росавиации Антон Кореняко в своем telegram-канале.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский назвал справедливыми массированные удары украинских дронов на российские регионы. На фоне этого в Подмосковье вертолеты Ка-52 впервые использовались для сбития беспилотников ВСУ.

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#ограничения
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#аэропорт
#росавиация
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Дед Зеленского Семен в годы ВОВ отбивал у Гитлера запасы марганца
08 мая 2025, 04:11

Фото: iStock/bruev

Дед Владимира Зеленского Семен в годы ВОВ сражался против нацисткой Германии, а также отбивал у Адольфа Гитлера богатейшие запасы стратегически важного марганца. Об этом сообщает РИА Новости.
«Дед Владимира Зеленского Семен Зеленский в годы Великой Отечественной войны сражался за свободу Родины и в том числе за то, чтобы отбить у Адольфа Гитлера на Украине богатейшие запасы стратегически важного металла марганца», — передает агентство.

Как оказалось, Семен Зеленский пошел на фронт добровольцем в 1941 году. На тот момент потомку главы киевского режима было 17 лет. С 1942 года Семен являлся командиром батареи 120-миллиметровых минометов 174-го гвардейского полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии. В 1944 она действовала в районе Никополя и проводила наступательную операцию недалеко от Кривого Рога.

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Депутат Аксененко: в Госдуме рассмотрят проект об увеличении штрафов за мат
08 мая 2025, 02:40

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Александр Аксененко заявил, что на весенней сессии будет рассмотрен проект об увеличении штрафов за мат. Об этом политик рассказал РИА Новости.
«Рассчитываю, что до конца этой сессии внесем данную инициативу на рассмотрение межфракционной комиссии в Госдуме по защите русского языка», — цитирует депутата агентство.

Аксененко отметил, что такая мера является не способом штрафовать определенных лиц, а мерой защиты тех, кто становится жертвой нарушений. Для физических лиц сумма штрафа может увеличиться до 10-20 тысяч рублей. При этом для юридических лиц штраф может вырасти в разы.

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Марков день 8 мая: почему не стоит давать советы, скупиться и на какое растение стоит обратить внимание, народные приметы
07 мая 2025, 17:29

Фото: iStock/ mdesigner125

В народном календаре 7 мая — день памяти святого Марка, которого также называют Марком Ключником. В старину люди верили, что именно он открывает землю для тепла, воды и будущего урожая. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/ sedmak

День Марка Ключника имеет свои корни в православной традиции и связан с памятью святого Марка, который внёс значительный вклад в распространение христианства. Святой Марк был племянником апостола Варнавы и учеником апостола Петра. Он основал Церковь в Египте и был первым епископом в Александрии, где положил начало христианскому училищу.

Согласно преданиям, святой Марк путешествовал с проповедью Евангелия в различных регионах, включая Ливию, Нектополь и внутренние области Африки. Он также посетил апостола Павла в Риме. Существует предание, что именно в Риме апостол Марк написал Евангелие для уверовавших язычников.

Святой Марк укреплял верующих в Александрии, противодействуя язычникам. Его деятельность вызвала ненависть у некоторых представителей языческого населения, что привело к трагическому концу его жизни. Согласно древним церковным писателям, святой Марк был избит, протащен по улицам города и брошен в темницу, где и скончался.

Приметы дня


Фото: iStock/ Rachel Bennett
  • Ясная погода в Марков день — к жаркому лету.
  • Коли на яблоне до Маркова дня цветки не показались — плодов не жди.
  • Если в мае выпадет три дождя добрых, то и хлеба будет на три года полных.
  • Кукует кукушка днем 8 мая — до конца месяца будет хорошая погода.

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Что можно делать в Марков день



В этот день принято посещать богослужения в храме и обращаться к святому Марку с молитвой. Апостол помогает верующим в учёбе и творческой деятельности, избавлении от искушений, исцелении телесных и духовных немощей. Кроме того, молитвы святому Марку читают перед тем, как приступить к важным начинаниям, с целью получить благословение и поддержку в их осуществлении.

Наши предки считали, что Марк Ключник может отпирать небеса и проливать дождь на землю. Святого считали помощником огородников и в его день всегда работали на земле, пахали, сажали и приводили в порядок земельные участки.

Согласно поверьям, в Марков день крапива имеет чудодейственные свойства. Отвары из растения обладали целительным эффектом, а веточка крапивы на одежде не только убережет от сглаза, но и снимет порчу.

Что нельзя делать в этот день


В Марков день запрещено было бездельничать, но и заниматься уборкой в доме также не разрешалось. В противном случае семью ждали финансовые трудности и болезни.

В этот день скупость может обернуться нищетой. Чем больше отдаешь на Марка, тем больше вернется.

Не стоит 8 мая вмешиваться в чужие дела и давать советы. Собственная судьба запутается и пойдёт наперекосяк.

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#приметы
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