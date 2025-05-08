День Глафиры Горошницы 9 мая: почему нельзя стричь ногти и есть картошку, народны приметы

Фото: istockphoto / Konstanttin
В народном календаре 9 мая отмечается Глафиров день, также известный как Глафира Горошница. С этим днём на Руси связывали начало посевной: традиционно в это время крестьяне приступали к посадке гороха и картофеля.
Особым символом дня считалась ласточка — птица, которую наши предки почитали за чистоту, святость и особую связь с домашним очагом. О том, что можно и нельзя делать 9 мая, расскажет «Радио 1».
Святая Глафира жила в IV веке и служила при дворе супруги римского императора Лициния. По преданию, император воспылал к девушке недобрым интересом, и, спасаясь от его притязаний, Глафира попросила защиты у царицы. Та помогла ей бежать в город Амасия, где Глафиру приютил епископ Василий.
В это время в городе строился храм, и девушка пожертвовала все свои средства на его строительство. Она также обратилась к царице с просьбой о помощи, но её послание было перехвачено. Узнав о местонахождении беглянки, Лициний приказал немедленно арестовать её и епископа. Однако Глафира скончалась до того, как её успели схватить. Василия позже казнили.
На Руси святую почитали как Глафиру Горошницу. В этот день хозяйки готовили блюда из гороха — варили кашу и суп с мясом, чтобы укрепить здоровье и зарядиться силами на весь сезон полевых работ. По поверьям, сытный стол в этот день сулил хороший урожай.
Если на березах к этому времени уже распускались почки, крестьяне приступали к посеву бобовых и корнеплодов. Чтобы защитить грядки от утренних заморозков, их посыпали торфом.
Щебет ласточки в народе воспринимался как молитва, а саму птицу — как защитницу семьи. Считалось добрым знаком, если ласточка свивала гнездо под крышей дома. Это сулило благополучие, рождение детей и мир в семье.
А вот если птица покидала своё гнездо — ждали бед. Верили также, что ласточкино гнездо оберегает дом от пожара, а красное пятнышко у птицы — след от огня, с которым она борется.
Птиц берегли: убить ласточку считалось большим грехом — такой человек лишится удачи, а разрушивший гнездо рисковал потерять дом или близких.
Если ласточка залетала в дом — это расценивалось как знак скорой свадьбы для незамужней девушки. Молодые женщины умывались при виде птицы, чтобы сохранить красоту и здоровье.
С Глафировым днём связано множество запретов. Считалось, что:
В этот день внимательно следили за природой. Вот некоторые приметы:
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Кто такая святая Глафира Горошница: история праздника
Святая Глафира жила в IV веке и служила при дворе супруги римского императора Лициния. По преданию, император воспылал к девушке недобрым интересом, и, спасаясь от его притязаний, Глафира попросила защиты у царицы. Та помогла ей бежать в город Амасия, где Глафиру приютил епископ Василий.
В это время в городе строился храм, и девушка пожертвовала все свои средства на его строительство. Она также обратилась к царице с просьбой о помощи, но её послание было перехвачено. Узнав о местонахождении беглянки, Лициний приказал немедленно арестовать её и епископа. Однако Глафира скончалась до того, как её успели схватить. Василия позже казнили.
Глафира Горошница: традиции на Руси
На Руси святую почитали как Глафиру Горошницу. В этот день хозяйки готовили блюда из гороха — варили кашу и суп с мясом, чтобы укрепить здоровье и зарядиться силами на весь сезон полевых работ. По поверьям, сытный стол в этот день сулил хороший урожай.
Если на березах к этому времени уже распускались почки, крестьяне приступали к посеву бобовых и корнеплодов. Чтобы защитить грядки от утренних заморозков, их посыпали торфом.
Ласточка как священный символ
Щебет ласточки в народе воспринимался как молитва, а саму птицу — как защитницу семьи. Считалось добрым знаком, если ласточка свивала гнездо под крышей дома. Это сулило благополучие, рождение детей и мир в семье.
А вот если птица покидала своё гнездо — ждали бед. Верили также, что ласточкино гнездо оберегает дом от пожара, а красное пятнышко у птицы — след от огня, с которым она борется.
Птиц берегли: убить ласточку считалось большим грехом — такой человек лишится удачи, а разрушивший гнездо рисковал потерять дом или близких.
Если ласточка залетала в дом — это расценивалось как знак скорой свадьбы для незамужней девушки. Молодые женщины умывались при виде птицы, чтобы сохранить красоту и здоровье.
Фото: istockphoto / drakuliren
В некоторых деревнях к прилёту ласточек пекли фигурное печенье в форме птиц с расправленными крыльями, встречая весну, которую, как верили, ласточка отмыкает золотыми ключами.
Что нельзя делать 9 мая
С Глафировым днём связано множество запретов. Считалось, что:
- свататься в этот день нельзя — брак будет недолговечным и несчастливым;
- стричь ногти запрещалось, чтобы не ослабить здоровье;
- мужчинам в этот день не рекомендовалось сеять горох — считалось, что урожая не будет: земля не примет посев;
- ужин с картофельными блюдами лучше отложить: по приметам, это может привести к ссорам и недопониманию в семье;
- ловить ласточек строго запрещалось — такая выходка, по поверью, оборачивается тяжёлой жизненной ситуацией или одиночеством;
- разбирать шкафы и наводить порядок в одежде не советовали: может повлечь за собой бытовые неурядицы и мелкие проблемы;
- стричь ногти или делать маникюр и педикюр также не стоит — народная молва предупреждает: это может подорвать здоровье.
Что можно и нужно делать 9 мая
- Горох и картофель сажали исключительно женщины — верили, что женские руки придадут посевам силу, и урожай получится богатым;
- готовили блюда из гороха — например, супы и каши. Считалось, что они укрепляют здоровье и приносят силу;
- хозяйки уделяли внимание дому, стараясь наполнить его спокойствием, угощали птиц зёрнами и наблюдали за приметами, чтобы предсказать погоду и подготовиться к лету.
Народные приметы о погоде на 9 мая
В этот день внимательно следили за природой. Вот некоторые приметы:
- восточный ветер утром — к сухой погоде;
- радуга на небе — к грозе;
- молнии без грома — к ясной погоде;
- распустившиеся листья на берёзе, клёне или ольхе — к засушливому лету;
- если к полудню ветер стихает — будет тепло;
- снег в этот день — к хорошему урожаю гречихи;
- ясное, солнечное небо — к обилию овощей;
- потемнение облаков — предвестие грозы.
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Дайана Хусинова