Юрьев день 6 мая: как сохранить здоровье и финансовое благополучие, народные приметы и запреты

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В народном календаре 6 мая отмечается Юрьев день. Праздник также имеет названия Егорьев день, Георгий храбрый и Юрий Вешний. С этой поры наши предки начинали основные полевые работы и выгон скота на пастбища.
В православном церковном календаре этот день посвящён памяти святого Георгия Победоносца, одного из самых почитаемых святых среди славян. О приметах и запретах торжества читайте в материале «Радио 1».
Фото: iStock/ Kacharava
Великомученик Георгий, сын богатых христиан, родился в Палестине и служил в армии, став любимцем императора Диоклетиана, известного гонением христиан. В один из дней Георгий стал свидетелем того, как на судебном заседании был вынесен жестокий приговор, предусматривающий уничтожение христиан.
Георгий не смог сдержать своих чувств и объявил о своей вере, за что тоже был подвергнут жестоким пыткам. Несмотря на это, святой оставался верен Христу. В 303 году его казнили в Никомидии. За мужество и помощь людям Георгия назвали Победоносцем.
Святой считается одним из самых почитаемых на Руси. Великомученик является покровителем воинов, земледельцев и скотоводов. В XI столетии князь Ярослав Мудрый основал в городах Киев и Новгород монастыри, посвящённые святому Георгию. Его изображение можно увидеть на иконах, печатях, монетах и других предметах, связанных с княжеской властью.
В прошлом на Фроловской (ныне Спасской) башне Кремля можно было увидеть скульптурное изображение Георгия Победоносца. Русская православная церковь почитает его как небесного покровителя Москвы. В Российской Федерации его образ можно увидеть на гербе государства.
Кроме того, образ Святого на протяжении всей истории России вдохновлял воинов, защищавших свою страну. Орден Святого Георгия был высшей военной наградой в Российской империи. С 2002 года этот орден вновь вручается героям России.
Фото: iStock/ Anetta Zalewska
6 мая принято ходить в храм и возносить молитвы святому Георгию. Мученик помогает верующим избавиться от сомнений, избежать ошибок, укрепиться в вере, отогнать нечестивые помыслы и принять правильное решение.
В давние времена в день памяти святого Георгия было принято делиться молоком с соседями, чтобы они помянули своих умерших близких.
На Егория с давних времен было принято отдавать долги. На Руси верили, что это к будущему достатку.
Фото: iStock/ VeraPetruk
В этот день не следует топтать и рвать траву, поскольку неуважительное отношение к природе может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем.
Покраску волос и стрижку лучше отложить на другой день. Также не стоит использовать острые ножницы и ножи — это может привести к финансовым проблемам.
6 мая нельзя лениться и бездельничать. Считается, что святой Георгий Победоносец такое не одобряет и может отвернуться от человека.
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История праздника
Фото: iStock/ Kacharava
Великомученик Георгий, сын богатых христиан, родился в Палестине и служил в армии, став любимцем императора Диоклетиана, известного гонением христиан. В один из дней Георгий стал свидетелем того, как на судебном заседании был вынесен жестокий приговор, предусматривающий уничтожение христиан.
Георгий не смог сдержать своих чувств и объявил о своей вере, за что тоже был подвергнут жестоким пыткам. Несмотря на это, святой оставался верен Христу. В 303 году его казнили в Никомидии. За мужество и помощь людям Георгия назвали Победоносцем.
Святой считается одним из самых почитаемых на Руси. Великомученик является покровителем воинов, земледельцев и скотоводов. В XI столетии князь Ярослав Мудрый основал в городах Киев и Новгород монастыри, посвящённые святому Георгию. Его изображение можно увидеть на иконах, печатях, монетах и других предметах, связанных с княжеской властью.
В прошлом на Фроловской (ныне Спасской) башне Кремля можно было увидеть скульптурное изображение Георгия Победоносца. Русская православная церковь почитает его как небесного покровителя Москвы. В Российской Федерации его образ можно увидеть на гербе государства.
Кроме того, образ Святого на протяжении всей истории России вдохновлял воинов, защищавших свою страну. Орден Святого Георгия был высшей военной наградой в Российской империи. С 2002 года этот орден вновь вручается героям России.
Приметы дня
Фото: iStock/ Anetta Zalewska
- На Егория мороз — будет просо и овёс.
- Снег на полях ещё не сошёл — к плохому урожаю.
- Юрьева ночь тепла — хлеба созреют до первых морозов.
- Иней на деревьях в день Юрия Вешнего сулит богатый урожай гречихи.
Что можно делать в Юрьев день
6 мая принято ходить в храм и возносить молитвы святому Георгию. Мученик помогает верующим избавиться от сомнений, избежать ошибок, укрепиться в вере, отогнать нечестивые помыслы и принять правильное решение.
В давние времена в день памяти святого Георгия было принято делиться молоком с соседями, чтобы они помянули своих умерших близких.
На Егория с давних времен было принято отдавать долги. На Руси верили, что это к будущему достатку.
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Что нельзя делать 6 мая
Фото: iStock/ VeraPetruk
В этот день не следует топтать и рвать траву, поскольку неуважительное отношение к природе может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем.
Покраску волос и стрижку лучше отложить на другой день. Также не стоит использовать острые ножницы и ножи — это может привести к финансовым проблемам.
6 мая нельзя лениться и бездельничать. Считается, что святой Георгий Победоносец такое не одобряет и может отвернуться от человека.
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Елена Генералова