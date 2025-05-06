Евсеев день 7 мая: как избежать финансовых трудностей и что нужно успеть посадить в землю для урожая, народные приметы

Температура в Москве и Подмосковье в предстоящие длинные выходные, которые являются вторыми в этом месяце, останется ниже климатической нормы. Однако погодные условия будут достаточно комфортными: сильный ветер не ожидается, а осадки будут незначительными и не затронут все районы.