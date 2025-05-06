Евсеев день 7 мая: как избежать финансовых трудностей и что нужно успеть посадить в землю для урожая, народные приметы

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В народном календаре 7 мая отмечается Евсеев день. В этот день, согласно обычаю, наши предки заканчивали сеять овёс, и поэтому существует поговорка «Евсей — Овсы отсей».
Православные верующие в этот день почитают мучеников Никомидийских Евсевия, Неона, Леонтия и Лонгина. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».
История праздника
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Евсевий, Неон, Леонтий и Лонгин и ещё 40 человек стали свидетелями пыток, которые претерпел Георгий Победоносец. Смотрящие на страдания великомученика Георгия были удивлены его стойкости и непоколебимости и сами уверовали в Иисуса Христа.
В то время Римской империей управлял Диоклетиан, который славился своей беспощадностью к последователям христианской веры. Он был приверженцем языческих божеств и отвергал христианство. Евсевия и других христиан отвергнувших язычество схватили и заточили в темницу.
Спустя некоторое время им было предложено совершить обряд поклонения идолам в соответствии с указом правителя. Они отказались. За неповиновение их подвергли жестоким истязаниям. Мучеников избивали раскалёнными металлическими прутьями до тех пор, пока не сошла вся плоть и не обнажились кости. После этого их казнили, отрубив головы.
Приметы дня
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- На Евсевия комары летают стаей — к урожаю овса.
- Заморозки 7 мая — к богатому урожаю.
- Листья на берёзе распустились — пора сажать картофель.
- Над домом кружит стая птиц — к удаче.
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Что можно делать 7 мая
Наши предки в этот день, помимо посева овса, также высаживали раннюю капусту. Они верили, что именно при посадке 7 мая она вырастет крепкой и будет долго храниться.
В день Евсея принято готовить кушанья из овса. Считается, что это принесёт в дом благополучие. Обычно в этот день все близкие собирались за одним столом, чтобы отведать овсяную кашу и блины.
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Что нельзя делать в этот день
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Согласно народным приметам, это не лучший день для новых знакомств. Люди, с которыми вы познакомитесь сегодня, могут принести вам неприятности в будущем.
На Евсея не принято пересчитывать деньги. Того, кто нарушит запрет, ждут финансовые проблемы и нищета.
День Евсея требует порядка. Не стоит разбрасывать вещи или относиться к ним небрежно. Это может запутать судьбу и сказаться на личном благополучии.
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