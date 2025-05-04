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Лукьянов день 5 мая: почему нельзя ходить в баню, сушить белье на улице и готовить блины, народные приметы

Фото: iStock/ Matt LaVigne

Фото: iStock/ Matt LaVigne

В народном календаре 5 мая — день Лукьяна Ветрогона. Праздник получил такое название, потому что в этот день часто бывают резкие порывы ветра и неустойчивая весенняя погода. Православные христиане почитают память Святого евангелиста апостола Луку. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/ HildaWeges

Святой апостол и евангелист Лука — один из учеников Иисуса Христа, сыгравший значительную роль в распространении христианского учения. Лука был уроженцем Антиохии Сирийской и происходил из просвещённой греческой среды. Он был врачом и одним из 70 учеников Христа. Услышав о Христе, Лука прибыл в Палестину и горячо воспринял спасительное учение от Самого Господа.

Апостол Лука принял участие во втором миссионерском путешествии апостола Павла, и с тех пор они были неразлучны. Когда святого Павла оставили все сподвижники, апостол Лука продолжал делить с ним все трудности благовестнического подвига.

После мученической кончины первоверховных апостолов святой Лука покинул Рим и с проповедью прошёл Ахаию, Ливию, Египет и Фиваиду. В городе Фивы он мученически окончил земной путь.

Предание приписывает апостолу Луке написание первых икон Божией Матери. Также он написал иконы святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Евангелие было написано им в 62–63 годах в Риме под руководством апостола Павла. В первых стихах Лука чётко выразил цель своего труда: наиболее полно и в хронологической последовательности описать всё, что известно христианам об Иисусе Христе и Его учении, и тем самым дать твёрдое историческое обоснование христианского упования. Он тщательно исследовал факты, широко использовал устное предание Церкви и рассказы Самой Пречистой Девы Марии.

Апостол Лука внёс значительный вклад в распространение христианского учения и оставил после себя важное литературное наследие.

Приметы дня


Фото: iStock/ aga7ta

  • Если на 5 мая распускается берёза, то лето будет тёплым.
  • Гроза в этот день сулит богатый урожай.
  • Стаи птиц кружатся высоко — к сухой и ясной погоде.
  • Если кукушка запела громко — лето будет холодным.

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Традиции


С первыми лучами солнца люди шли в церковь, где молились святому Луке, прося его о помощи в семейных и финансовых делах. После этого они брались за лопаты и приступали к работе на земле.

У наших предков было поверье, что если 5 мая съесть целую луковицу, то весь год будет здоровье и успех в делах.

В день апостола Луки принято сажать лук. Кроме того, в Древней Руси лук считался символом удачи, храбрости и защиты от злых духов. Поэтому в домах в этот день часто можно было увидеть связки лука, развешанные в качестве оберега.

Что нельзя делать 5 мая


Фото: iStock/ Jelina Preethi

В Лукьянов день не рекомендуется заниматься приготовлением блинов, поскольку, согласно поверьям, это может привести к постоянным конфликтам в семье.

На Лукьяна Ветрогона не стоит сушить бельё на улице — ветер здоровье заберёт.

Походы в баню 5 мая по поверьям сулили человеку болезни и невзгоды.


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Полиция проверяет сообщение о нападении на Надежду Кадышеву в Иваново
04 мая 2025, 16:09

Фото: iStock/Dzurag

В Иваново полиция проверяет сообщение о нападении девушки на певицу после концерта. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале, не указав имени исполнительницы.
Позднее РИА Новости сообщили в правоохранительных органах, что речь идёт о происшествии с народной артисткой России Надеждой Кадышевой.

Волк подчеркнула, что сотрудники МВД России по Ивановской области проводят проверку по сообщению о нападении на артистку после окончания концерта.

Она отметила, что заявление о нападении неизвестной на певицу поступило 30 апреля в ОМВД России по Ленинскому району города Иваново. Тогда нарушительница была задержана и доставлена с отдел полиции.

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В Москве проходит церемония прощания с заслуженной артисткой России Ириной Костровой
Церемония прощания с актрисой Ириной Костровой проходит в Москве
04 мая 2025, 12:46

Фото: iStock/Boris Ipatov

В Москве началась церемония прощания с заслуженной артисткой России, солисткой «Москонцерта» Ириной Костровой. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что церемония проходит в здании «Москонцерт-холла».

Костровой не стало 1 мая в возрасте 102 лет. На сайте «Москонцерта» в день смерти артистки появилось сообщение, в котором её назвали мастером художественного слова и человеком невероятном жизненной силы. До последних дней актриса оставалась в строю.

Кострова родилась в Москве 4 апреля 1923 года. Она – ветеран Великой Отечественной войны. Служила в Железнодорожном театре Марии Кнебель, «Ленкоме» и Театре на Таганке. Актриса выступала с поэтическими программами, в ходе которых читала стихи Анны Ахматовой, Владимира Маяковского, Бориса Пастернака и многих других.

В 1999 году Костровой было присвоено звание заслуженной артистки России.

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#москва
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Шествие «Бессмертного полка» и концерт военных песен прошли в Амстердаме
04 мая 2025, 11:45

Фото: istockphoto/Ekaterina Dorozhkina

Акция памяти «Бессмертный полк» и концерт песен времён войны, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошли в центре Амстердама (Нидерланды). Мероприятия состоялись накануне, в субботу 3 мая.
Памятное событие началось в центре города на площади Дам с концерта песен военных лет в исполнении оперной певицы Эльнары Шафигуллиной-Мюрманс и заслуженной артистки РФ Елены Баженовой, сообщает РИА Новости. Зрителями стали как участники акции, так и просто туристы и жители Амстердама, оказавшиеся на центральной городской площади в выходной день. Выступление сопровождалось бурными аплодисментами всех собравшихся.

Затем участники шествия «Бессмертный полк» с флагами СССР, России и бывших советских республик прошли маршем по центральным улицам и площадям Амстердама. По оценке корреспондента агентства, в акции приняли участие около ста человек, среди которых были не только россияне и граждане постсоветских государств, но и голландцы.

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#рф
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Шейх решил вернуть 14 миллионов долга за россиянку, у которой в ОАЭ умерла мать
04 мая 2025, 11:31

Шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум (Фото: РИА Новости/Валерий Мельников)

У жительницы Тамбова Анастасии Поповой во время отдыха в Объединённых Арабских Эмиратах тяжело заболела, а затем скончалась в госпитале её 57-летняя мать. Частное медицинское учреждение выставило счёт за услуги в размер 14 миллионов в пересчёте на рубли.
По словам 29-летней туристки, её маме стало плохо совершенно внезапно, она вдруг потеряла сознание. После госпитализации врачи диагностировали у женщины разрыв аневризмы аорты и сообщили, что шансов на выздоровление крайне мало, сообщает KP.RU.

Помочь россиянке согласились в одном из самых дорогих частных госпиталей города Дубай. Ей провели операцию на сердце, после трёх недель в коме россиянка пришла в себя. Однако затем возникли осложнения после операции, от которых женщина скончалась. После смерти матери госпиталь выставил Анастасии огромный счёт за медицинские услуги — 783 тысячи дирхам (около 14 миллионов рублей по курсу). К этой сумме ещё добавилась плата за бальзамирование и доставку тела в Россию.

Анастасия с мужем сумели собрать около двух миллионов. Ещё примерно столько же покрыла страховка, но остальная сумма оставалась непосильной. Женщина обратилась за помощью к губернатору Тамбовской области Александру Никитину, который взял ситуацию под свой личный контроль. После обращения главы региона подключилось российское консульство, соотечественнице оказывалась консультационная и психологическая помощь. Госпиталь по запросу дипломатов начал работу по оптимизации расходов россиянки, приступили к оформлению документов для получения адресной помощи из резервного губернаторского фонда.

Ситуация вызвала резонанс в местных СМИ. Из телевизионного репортажа о тяжёлом положении женщины узнал премьер-министр ОАЭ и правитель эмирата Дубай Мохаммед бин Рашид Аль Мактум. Вскоре после этого на своём официальном сайте арабский шейх заявил, что оплатит огромный долг Анастасии перед клиникой.

«Его Высочество объявил, что оплатит все расходы, понесенные россиянкой на лечение матери в частной больнице в Дубае. Это касается также расходов на транспортировку тела на родину и авиабилеты в Россию», — указано в сообщении.

В ответ на этот благородный жест глава администрации Тамбовской области Александр Никитин отправил на имя правителя Дубая и Генерального консула РФ в Дубае и Северных Эмиратах Олега Фомина письма с благодарностью за отзывчивость.

«От себя лично, от семьи безвременно скончавшейся Натальи Поповой и всех жителей Тамбовской области выражаю огромную искреннюю благодарность и признательность за Ваш благородный поступок, достойный Человека с великим сердцем. Пусть Ваша доброта и щедрость будут многократно вознаграждены», — написал губернатор в благодарственном письме на имя шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума.

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#оаэ
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В ГД РФ предложили упростить получение звания «Ветеран труда» для части россиян
04 мая 2025, 09:12

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В Государственной думе РФ предложили упростить присвоение звания «Ветеран труда» для работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК). С такой инициативой выступила глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
Своё предложение она направила министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

По мнению парламентария, в условиях новых геополитических вызовов необходимо обеспечить дополнительную социальную защиту работникам ОПК, которые играют ключевую роль в обеспечении безопасности страны. Лантратова считает, что в 2025 году, который объявлен Годом защитника Отечества, поддержку указанных специалистов следует усилить.

В своём обращении депутат подчеркнула, что во время спецоперации работники ОПК трудятся в усиленном режиме, нередко — без выходных и сверхурочно, чтобы обеспечить бесперебойную работу своих предприятий и своевременную поставку вооружений.

Лантратова отмечает, что их вклад признаётся, но на законодательном уровне меры их поддержки являются недостаточными. Глава думского комитета предлагает упростить присвоение звания «Ветеран труда» для работников ОПК — освободить их от требования иметь ведомственные награды и снизить стаж: до 20 лет для мужчин и до 15 лет для женщин.

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