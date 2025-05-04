Лукьянов день 5 мая: почему нельзя ходить в баню, сушить белье на улице и готовить блины, народные приметы

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В народном календаре 5 мая — день Лукьяна Ветрогона. Праздник получил такое название, потому что в этот день часто бывают резкие порывы ветра и неустойчивая весенняя погода. Православные христиане почитают память Святого евангелиста апостола Луку. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
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Святой апостол и евангелист Лука — один из учеников Иисуса Христа, сыгравший значительную роль в распространении христианского учения. Лука был уроженцем Антиохии Сирийской и происходил из просвещённой греческой среды. Он был врачом и одним из 70 учеников Христа. Услышав о Христе, Лука прибыл в Палестину и горячо воспринял спасительное учение от Самого Господа.
Апостол Лука принял участие во втором миссионерском путешествии апостола Павла, и с тех пор они были неразлучны. Когда святого Павла оставили все сподвижники, апостол Лука продолжал делить с ним все трудности благовестнического подвига.
После мученической кончины первоверховных апостолов святой Лука покинул Рим и с проповедью прошёл Ахаию, Ливию, Египет и Фиваиду. В городе Фивы он мученически окончил земной путь.
Предание приписывает апостолу Луке написание первых икон Божией Матери. Также он написал иконы святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Евангелие было написано им в 62–63 годах в Риме под руководством апостола Павла. В первых стихах Лука чётко выразил цель своего труда: наиболее полно и в хронологической последовательности описать всё, что известно христианам об Иисусе Христе и Его учении, и тем самым дать твёрдое историческое обоснование христианского упования. Он тщательно исследовал факты, широко использовал устное предание Церкви и рассказы Самой Пречистой Девы Марии.
Апостол Лука внёс значительный вклад в распространение христианского учения и оставил после себя важное литературное наследие.
Приметы дня
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- Если на 5 мая распускается берёза, то лето будет тёплым.
- Гроза в этот день сулит богатый урожай.
- Стаи птиц кружатся высоко — к сухой и ясной погоде.
- Если кукушка запела громко — лето будет холодным.
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Традиции
С первыми лучами солнца люди шли в церковь, где молились святому Луке, прося его о помощи в семейных и финансовых делах. После этого они брались за лопаты и приступали к работе на земле.
У наших предков было поверье, что если 5 мая съесть целую луковицу, то весь год будет здоровье и успех в делах.
В день апостола Луки принято сажать лук. Кроме того, в Древней Руси лук считался символом удачи, храбрости и защиты от злых духов. Поэтому в домах в этот день часто можно было увидеть связки лука, развешанные в качестве оберега.
Что нельзя делать 5 мая
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В Лукьянов день не рекомендуется заниматься приготовлением блинов, поскольку, согласно поверьям, это может привести к постоянным конфликтам в семье.
На Лукьяна Ветрогона не стоит сушить бельё на улице — ветер здоровье заберёт.
Походы в баню 5 мая по поверьям сулили человеку болезни и невзгоды.
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Елена Генералова