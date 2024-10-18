День Харитины 18 октября: Почему сны в этот день считаются пророческими, а яркая одежда нежелательна

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В православном календаре 18 октября отмечается память мученицы Харитины Амисийской. В народе святая считалась покровительницей ткачих, поэтому в этот день девушки и женщины начинали ткать холсты.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 18 октября, что можно и нельзя делать в этот день.
Клавдий попросил её, чтобы она помнила его в Царстве Небесном, а затем повел к комиту.
Перед судом Дометия Харитина смело исповедала свою веру. В попытке унизить ее, палачи остригли ей волосы, но Божественная сила мгновенно восстановила их. Тогда мучители сняли кожу с ее головы и приложили к ней раскаленные угли, а затем вонзили раскаленные вертела в грудь и сожгли бока факелами. После этого они бросили святую в море, привязав к ней тяжелый камень.
Харитина чудесным образом выбралась на поверхность и вновь предстала перед наместником, демонстрируя силу своей веры. Тиран приказал вырвать ей зубы и подвергнуть новым пыткам, а потом велел отдать святую на поругание, отправив в блудилище. Но святая, попросив Господа избавить ее от этого испытания, вскоре скончалась. Ее святые мощи были выброшены в море, но чудесным образом вынесены на берег и погребены Клавдием.
Первая нить нового холста имела магическое значение: её носили на левом запястье, чтобы защититься от сглаза и негативных сил. С этого дня дни становились заметно короче. В праздник рекомендовалось заниматься домашними делами, а сватовство и свадьбы были под строгим запретом.
Наши предки верили, что в день Харитины важно вернуть все долги, так как это позволяло избежать финансовых трудностей на всю жизнь. Существовало поверье, что тот, кто выполнит этот обряд, никогда не будет нуждаться в деньгах.
Также считалось, что в этот день не следует одеваться ярко и пестро — предпочтение отдавалось скромности и сдержанности. Нарушение этого правила могло отпугнуть удачу. Кроме того, сон на 18 октября считался вещим, но только для девушек и женщин.
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Харитина Амисийская — историяСвятая Харитина, жившая в Киликии во времена императора Диоклетиана, была служанкой Клавдия. Когда комит Дометий узнал о ее христианской вере, он попросил отправить Харитину к нему для допроса. Клавдий, испытывая горечь от мысли о потере служанки, надел власяницу и плакал. Однако Харитина, полная уверенности в своей вере, утешила его словами.
«Мой господин, радуйся, а не скорби, ибо я буду принесена Богу как достойная жертва за мои и твои грехи», — сказала она ему.
Клавдий попросил её, чтобы она помнила его в Царстве Небесном, а затем повел к комиту.
Перед судом Дометия Харитина смело исповедала свою веру. В попытке унизить ее, палачи остригли ей волосы, но Божественная сила мгновенно восстановила их. Тогда мучители сняли кожу с ее головы и приложили к ней раскаленные угли, а затем вонзили раскаленные вертела в грудь и сожгли бока факелами. После этого они бросили святую в море, привязав к ней тяжелый камень.
Фото: iStock/oporkka
Харитина чудесным образом выбралась на поверхность и вновь предстала перед наместником, демонстрируя силу своей веры. Тиран приказал вырвать ей зубы и подвергнуть новым пыткам, а потом велел отдать святую на поругание, отправив в блудилище. Но святая, попросив Господа избавить ее от этого испытания, вскоре скончалась. Ее святые мощи были выброшены в море, но чудесным образом вынесены на берег и погребены Клавдием.
ТрадицииВ этот день женщины начинали ткать первые холсты и готовить шерсть для валенок. Харитину считали покровительницей шитья и рукоделья.
Первая нить нового холста имела магическое значение: её носили на левом запястье, чтобы защититься от сглаза и негативных сил. С этого дня дни становились заметно короче. В праздник рекомендовалось заниматься домашними делами, а сватовство и свадьбы были под строгим запретом.
Наши предки верили, что в день Харитины важно вернуть все долги, так как это позволяло избежать финансовых трудностей на всю жизнь. Существовало поверье, что тот, кто выполнит этот обряд, никогда не будет нуждаться в деньгах.
Также считалось, что в этот день не следует одеваться ярко и пестро — предпочтение отдавалось скромности и сдержанности. Нарушение этого правила могло отпугнуть удачу. Кроме того, сон на 18 октября считался вещим, но только для девушек и женщин.
Что можно делать 18 октября 2024
- Заниматься домашними делами;
- Мужчины в этот день начинали валять валенки, а женщины садились за прялки.
Что нельзя делать 18 октября 2024
- Не следует бездельничать и спать до позднего утра;
- Не рекомендуется надевать совершенно новые вещи;
- Не завидуйте чужим успехам и добру;
- Не критикуйте себя за прошлые ошибки и поступки.
Приметы на погоду
- Если вороны и галки вьются в небе, это предвещает снег;
- Облака, плывущие против ветра, также указывают на предстоящий снег;
- Безветренная погода может означать, что похолодает;
- Если снега нет, значит, до зимы ещё долго;
- Когда снег выпадает и вишня полностью облетает от листьев, это сигнализирует о скором наступлении зимней погоды;
- Треск деревьев в лесу предвещает хорошую погоду;
- Если туман исчезает сразу после восхода солнца, это также говорит, что погода будет хорошей;
- Наличие листьев на дубах и берёзах предвещает суровую зиму.
Именины 18 октября 2024Именины 18 октября отмечают обладатели таких имен, как Андрей, Гавриил, Давид, Иосиф, Лука, Николай, Семен, Сергей, Теодор, Федор, Юлиан, Елизавета, Ефросинья, Злата.
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Дарья Осипова