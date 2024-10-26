День Иверской иконы Божией Матери 26 октября: Почему нельзя открывать окна и пить алкоголь

Фото: iStock/Sergei Dolgov
9 октября православная церковь празднует день Иверской иконы Божией Матери. Этот образ является одним из наиболее почитаемых среди верующих в России и во всем мире.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 26 октября, что можно и нельзя делать в этот день.
Она также известна под названиями Привратница или Вратарница. Говорят, что однажды её бросили в море, чтобы спасти от тех, кто оскорблял святыню. Затем монахи нашли икону и пытались внести её в монастырь, но каждый раз икона чудесным образом оказывалась над воротами. После нескольких попыток они решили оставить её там, где она находилась. С тех пор икона осталась на своем месте у входа в монастырь.
У верующих существовала традиция обращаться к Иверской иконе с различными прошениями. Известно много случаев, когда люди исцелились от болезней и нашли выход из сложных ситуаций, помолившись перед этой иконой.
Генеральная уборка:
Провести уборку в доме и во дворе, особое внимание уделив чистке полов и ванной комнаты.
Возможна перестановка мебели или добавление нового декора в помещение для привлечения удачи.
Отпустить обиды:
Идеальный день для прощения прошлых обид и врагов, которые желали вам зла.
Освободиться от накопленных негативных эмоций, которые могут привести к болезням.
Посещение сауны или бани:
Провести время в сауне или бане для обновления внешности и очищения от накопившегося негатива.
Тратить много денег:
Не стоит тратить деньги на новую мебель или бытовую технику, лучше отложить эти покупки на более благоприятное время, так как новые вещи могут быть недолговечными или бракованными.
Одеваться не по погоде:
В этот день следует носить только теплую одежду, чтобы избежать простуды, закрывая все части тела.
Открывать окна:
Окна в доме не открывали, так как считали, что это может привлечь злого духа, способного забрать здоровье домочадцев.
Разговаривать с незнакомцами:
Избегайте разговоров с незнакомыми людьми, так как они могут обмануть или украсть у вас деньги.
Употреблять алкоголь:
Не рекомендуется употреблять алкоголь, так как высшие силы могут наказать непослушных финансовыми проблемами.
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Иверская икона Божией Матери — историяИверская икона Божьей Матери была написана апостолом Лукой, который, по преданию, был первым художником христианства. Сейчас икона находится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции.
Она также известна под названиями Привратница или Вратарница. Говорят, что однажды её бросили в море, чтобы спасти от тех, кто оскорблял святыню. Затем монахи нашли икону и пытались внести её в монастырь, но каждый раз икона чудесным образом оказывалась над воротами. После нескольких попыток они решили оставить её там, где она находилась. С тех пор икона осталась на своем месте у входа в монастырь.
Фото: iStock/LegART
ТрадицииВ этот день на Руси было принято посещать жарко растопленную баню с настоями из лечебных трав. Считалось, что в такой бане можно излечить больных, если их хорошо пропарить.
У верующих существовала традиция обращаться к Иверской иконе с различными прошениями. Известно много случаев, когда люди исцелились от болезней и нашли выход из сложных ситуаций, помолившись перед этой иконой.
Что можно делать 26 октября 2024
Генеральная уборка:
Провести уборку в доме и во дворе, особое внимание уделив чистке полов и ванной комнаты.
Возможна перестановка мебели или добавление нового декора в помещение для привлечения удачи.
Отпустить обиды:
Идеальный день для прощения прошлых обид и врагов, которые желали вам зла.
Освободиться от накопленных негативных эмоций, которые могут привести к болезням.
Посещение сауны или бани:
Провести время в сауне или бане для обновления внешности и очищения от накопившегося негатива.
Что нельзя делать 26 октября 2024
Тратить много денег:
Не стоит тратить деньги на новую мебель или бытовую технику, лучше отложить эти покупки на более благоприятное время, так как новые вещи могут быть недолговечными или бракованными.
Одеваться не по погоде:
В этот день следует носить только теплую одежду, чтобы избежать простуды, закрывая все части тела.
Открывать окна:
Окна в доме не открывали, так как считали, что это может привлечь злого духа, способного забрать здоровье домочадцев.
Разговаривать с незнакомцами:
Избегайте разговоров с незнакомыми людьми, так как они могут обмануть или украсть у вас деньги.
Употреблять алкоголь:
Не рекомендуется употреблять алкоголь, так как высшие силы могут наказать непослушных финансовыми проблемами.
Фото: iStock/VadimZakirov
Приметы на погоду
- Если петух неожиданно начал кукарекать вечером, это предвещает резкую смену погоды;
- Облака, быстро движущиеся с юга, указывают на ветер и ухудшение погоды;
- Восход солнца из-за туч предсказывает перемену погоды;
- Красные облака свидетельствуют о грядущем дожде.
Именины 26 октября 2024Именины 26 октября отмечают обладатели таких имен, как Злата, Антон, Никита, Яков.
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Дарья Осипова