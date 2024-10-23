Принять участие в конкурсе «Зелёная премия» можно до 1 ноября

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С 17 апреля по 1 ноября ППК «РЭО» проводит ежегодный конкурс «Зелёная премия», направленный на достижение успехов в области охраны окружающей среды, экологического просвещения, внедрения передовых методов в природоохранной сфере и развития лидерских качеств в экологии, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора.
«Зелёная премия» — это ежегодный конкурс, направленный на достижение успехов в области охраны окружающей среды, экологического просвещения, внедрения передовых методов в природоохранной сфере и развития лидерских качеств в экологии.
Цель конкурса — укрепление имиджа профессий в сфере управления отходами и экономики замкнутого цикла, распространение информации о реформе обращения с твёрдыми коммунальными отходами, формирование ответственного потребления и развитие новой экологической культуры среди населения России.
Участие в конкурсе возможно в профильных треках: «профессиональный трек», «общественный трек» и «Зелёная премия: Юннаты».
Формат открытия «Зелёной премии» включает интерактивное шоу, где участники представляют свои экологические проекты и достижения, получая обратную связь от почётных гостей.
Премия предусматривает взаимодействие с участниками в течение всего года, акселерационную программу и поддержку победителей при содействии партнёров премии.
Заявки можно отправить на сайт конкурса до 23:59 1 ноября 2024 года (включительно).
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Цель конкурса — укрепление имиджа профессий в сфере управления отходами и экономики замкнутого цикла, распространение информации о реформе обращения с твёрдыми коммунальными отходами, формирование ответственного потребления и развитие новой экологической культуры среди населения России.
Участие в конкурсе возможно в профильных треках: «профессиональный трек», «общественный трек» и «Зелёная премия: Юннаты».
Формат открытия «Зелёной премии» включает интерактивное шоу, где участники представляют свои экологические проекты и достижения, получая обратную связь от почётных гостей.
Премия предусматривает взаимодействие с участниками в течение всего года, акселерационную программу и поддержку победителей при содействии партнёров премии.
Заявки можно отправить на сайт конкурса до 23:59 1 ноября 2024 года (включительно).
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Дайана Хусинова