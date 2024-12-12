День Конституции в Подмосковье отметили более 170 тыс. учащихся и педагогов

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Более 170 тыс. человек приняли участие в мероприятиях ко Дню Конституции России, которые прошли в школах и колледжах Подмосковья. Как сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области, это педагоги, школьники, студенты и родители.
«Советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями вместе с активом учащихся провели правовые дебаты ко Дню Конституции, кинолекторий «Азбука права». Это позволило участникам понять важность Конституции и её роль в жизни общества, развить навыки аргументации и критического мышления», – отметили в ведомстве.Школьники и студенты также приняли участие в интеллектуальной игре «Конституция моей страны». Они показали знания о главном законе государства и его значении для каждого гражданина. Помимо этого, прошло коллективное творческое дело «Россия – наш дом».
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Лора Луганская