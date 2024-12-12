Девять представителей Подмосковья стали финалистами конкурса «Знание.Лектор»

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Девять участников из Московской области вошли в число финалистов четвертого сезона Всероссийского конкурса «Знание.Лектор». Всего в финал вышли 140 представителей 52 регионов страны, сообщили в пресс-службе подмосковного Минобразования.
Список опубликовало Российское общество «Знание». В феврале будущего года финалисты поборются в Москве за звание победителей.
Тему медиа, коммуникаций и цифровой грамотности раскрыла эксперт по личному бренду и руководитель PR-блока в комитете по развитию женского предпринимательства «Опора России» Надежда Олейникова.
Педагогике и образованию посвятили свои лекции учитель русского языка и литературы из Красногорска Дарья Антонова и учитель начальных классов химкинской школы №29 Любовь Потапова. Врач-кибернетик, председатель московского отделения Российского общества первой помощи Павел Ильин представил лекцию о семейных ценностях.
Финалисты прошли отбор на окружном этапе, который проходил в онлайн-формате с 25 ноября по 5 декабря.
Победители конкурса войдут в региональные команды лекторов Общества «Знание» и получат 250 тыс. рублей на продвижение просветительского контента.
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«Среди подмосковных финалистов – замдиректора по воспитательной работе гимназии №2 города Клин Евгения Минина, доцент кафедры немецкого языка МГИМО из Балашихи Наталья Северова, тренер Школы Добро.Университет из Долгопрудного Татьяна Афонина. Они представили лекции по культуре и искусству. Истории были посвящены выступления преподавателя истории Технологического колледжа №24 из Балашихи Станислава Аманова, учителя лицея №8 Электростали, лауреата премии Минпросвещения России Николая Овденко», – отметили в ведомстве.
Тему медиа, коммуникаций и цифровой грамотности раскрыла эксперт по личному бренду и руководитель PR-блока в комитете по развитию женского предпринимательства «Опора России» Надежда Олейникова.
Педагогике и образованию посвятили свои лекции учитель русского языка и литературы из Красногорска Дарья Антонова и учитель начальных классов химкинской школы №29 Любовь Потапова. Врач-кибернетик, председатель московского отделения Российского общества первой помощи Павел Ильин представил лекцию о семейных ценностях.
Финалисты прошли отбор на окружном этапе, который проходил в онлайн-формате с 25 ноября по 5 декабря.
Победители конкурса войдут в региональные команды лекторов Общества «Знание» и получат 250 тыс. рублей на продвижение просветительского контента.
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Лора Луганская