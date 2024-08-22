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День Матфея Змеесоса 22 августа: Что надо сделать, чтобы не потерять деньги

Верующие отметят праздник в честь святого апостола Матфия 22 августа
22 августа 2024, 00:00
Фото: istockphoto / Stas-Bejsov

Фото: istockphoto / Stas-Bejsov

22 августа православные христиане чтят память Матфия, одного из учеников Христа, который был избран апостолом вместо Иуды Искариота. В народе его называют Матфей Змеесос. По старому стилю этот день приходится на 9 августа.
В книге апостольских деяний имя Матвея упоминается лишь один раз, когда после предательства Иуды Петр предложил избрать двенадцатого апостола. Выбор был сделан между Матфием и Иосифом Варсавой с помощью жребия.

История праздника

Считается, что жизнь Матфия была полна чудес. Он много путешествовал, проповедуя свою веру, и попадал в сложные жизненные ситуации.



Матфий родился в Вифлееме в первом веке. С детства его воспитывал святой Симеон Богоприимец, который помогал ему изучать священные тексты.

Иисус выбрал Матфия в число своих учеников. Он стал одним из 70 младших апостолов, а после предательства Иуды — одним из 12 ближайших учеников.

Вместе с другими апостолами Матфий проповедовал Евангелие в Иерусалиме и Иудее и отправился с миссией в Антиохию и Синоп. Там он был заключен в темницу, откуда его спас святой Андрей Первозванный.

Апостол проповедовал в разных городах и обратил к христианству множество людей. За проповедь о Христе как о Боге он был избит камнями и принял мученическую смерть около 63 года в Колхиде.

Традиции на День Мафтея Змеесоса

На Руси апостола Матфея стали называть Матфеем. Из-за поверья, что 22 августа он присасывается к вымени коров и пьет их молоко и кровь, его прозвали «Змеесос». Поэтому в этот день животных не выгоняли на выпас, а хозяйки верили, что доить корову надо в одиночестве. Также нельзя ставить ведро на стул или стол, иначе молоко пропадет.

Люди также старались без особой надобности не ходить в лес 22 августа.

Ещё одно поверье гласило, что в этот день нельзя пить отвары из трав, потому что они становятся ядовитыми. Это могло быть связано с эпизодом из жития святого Матфия, где упоминалось ослепляющее зелье.
Фото: istockphoto / AlexRaths

Второе название — «Матфей Ненастный» — связано с погодой. К концу лета погода портилась, приближалась осень. Была и поговорка: «Матфей ненастье подпускает».

По погоде 22 августа судили о том, какой будет зима: если утром был сильный ветер, то зима будет морозной, а если тепло и спокойно — осень будет тёплой и долгой. А если в этот день зарядил дождь, то считалось, что жара уйдёт до следующего года.

По традиции, верующие люди в этот день не употребляют молочные продукты, яйца и мясо, так как продолжается Успенский пост.

Что нельзя делать 22 августа

В народе существуют поверья, связанные с тем, как следует проводить этот день. Например, женщинам не рекомендуется носить украшения, а также стоит избегать суеты и спешки.

В этот день верующие люди соблюдают Успенский пост, поэтому им не следует употреблять молочные продукты, яйца и мясо. Также не рекомендуется хвастаться своими успехами.

Носить чёрную и тёмную одежду в этот день тоже нежелательно. Кроме того, считается, что нельзя смотреть на луну, а также сквернословить, громко спорить с кем-то, разводить негатив и говорить о человеке плохо — это может привести к проблемам в жизни.

Наши предки верили, что в этот день нечисть и злобные духи пытаются навредить коровам, а змеи могут высосать из вымени всё молоко. Поэтому скот не выпускали на пастбище, а дома старались держать животных подальше от чужих глаз, чтобы их не сглазили, и они не заболели.
Фото: istockphoto / Smederevac

Также в этот день не рекомендуется спорить, даже если вы уверены в своей правоте, иначе события могут сложиться таким образом, что в будущем вам придётся долго её доказывать.

Не стоит надевать металлические украшения. Тот, кто не прислушается к совету, в будущем будет вынужден отвечать за чужие ошибки или брать на себя вину другого человека.

Кроме того, запрещено пить настои и отвары из трав, так как в этот день они не только не помогут излечиться от недугов, но и могут усилить болезнь или вызвать отравление. На Руси верили, что все целебные растения в этот день становятся ядовитыми.

Также не следует тереть руку об руку — этот жест в этот день отгоняет деньги. Если нарушить этот запрет, то в будущем придётся перебиваться с хлеба на воду, даже если вы имеете стабильный заработок.

Наконец, нельзя смотреть на луну — это может привести к головным болям. И ни в коем случае нельзя садиться в общественном транспорте возле инвалидов или женщин в чёрном платке, так как можно притянуть к себе все их болезни и горести. Если нет других свободных мест, то лучше постоять.

Что можно делать 22 августа

Хозяйки верили, что если в Матфеев день с восходом солнца вынести на улицу кувшин с молоком и оставить его там до тех пор, пока не исчезнет утренняя роса, то это увеличит удой у коров. Чтобы это сбылось, нельзя было никому рассказывать, сколько молока дала корова сегодня.

Доить корову в этот день нужно было в одиночестве, опасаясь дурного глаза. А после дойки ведро нельзя было ставить на стул или на стол, иначе у буренки пропадёт молоко.

Из молока принято делать различную продукцию: закваски, творог, сыр и прочее.

Сегодня утром верующие отправляются в храм, чтобы вознести благодарность святому Матфию и обратиться к нему с просьбой о помощи в решении материальных вопросов.

Купцы и зажиточные крестьяне старались отправиться на ярмарку именно в этот день. Считалось, что в это время можно заключить выгодную сделку и неплохо заработать.
Фото: istockphoto / julief514

Хозяйки именно в этот день сушили заготовленную на зиму зелень: петрушку, базилик, укроп.

Желательно испечь на праздник оладьи или блины — как символ солнца, который принесёт в жизнь радость и успех.

На Руси считали, что люди, рождённые в этот день, наделены особым даром. Они способны запоминать как свои удачи, так и неудачи, а затем использовать полученный опыт для достижения своих целей.

Приметы

В древние времена люди верили, что 22 августа можно с наибольшей точностью предсказать погоду на предстоящие осень и зиму.

Например, если сурки громко кричат, то бабье лето будет долгим и жарким. Если же в этот день дует холодный ветер, то зима будет снежной. Ясный день сулил тёплую осень и зиму без дождей.

Если на Матфея Змеесоса шёл дождь, то это означало, что лето закончилось и жарких дней больше не будет. Отсутствие росы в тихую светлую ночь предвещало ненастье, а обильная роса — жаркий день.

Если рыба переставала клевать, то это было плохим знаком для погоды. Крикливые и неприятные кваканья жаб и лягушек предвещали сырую погоду.
Фото: istockphoto /kororokerokero

Если молодой месяц был хорошо виден на небе, то до конца месяца будет жарко. Сильный южный ветер означал, что зимой будет много снега.

Если горшки легко перекипали через край, то это было признаком сырой погоды.

Дым, поднимающийся вертикально вверх, сулил хороший день. Крутые вихри предвещали крутую зиму.

Дождь, идущий в этот день, означал, что ненастье продлится до конца августа. Громкий свист сурков предсказывал тёплую погоду до середины осени. А ненастный день сулил неурожай на следующий год.

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Синоптик Шувалов спрогнозировал знойную жару до конца августа в Москве
21 августа 2024, 20:23

Фото: iStock/Yuliya Shauerman

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил, что в Москве до конца августа ожидается пости 30-градусная жара.
«В ближайшие дни нас ожидает тёплая, в меру солнечная погода. Температурный фон будет около 23-25°C тепла днём вплоть до пятницы, 23 августа. Такие показатели весьма неплохие для конца августа. Хотя на возвращение 30-градусной жары надеяться не стоит. 27-28°C тепла — это предел, выше температура воздуха уже не поднимется», — отметил в беседе с NEWS.ru Шувалов.

При этом ожидаются и осадки. Так, по его словам, дожди могут быть в столице в пятницу.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала сохранение аномальной жары в Калининградской и Ленинградской областях.

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Россияне назвали город мечты, где хотели бы пожить
«Яндекс Аренда»: Россияне хотели бы пожить в Петербурге
21 августа 2024, 19:51

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Исследование сервиса «Яндекс Аренда» показало, что 74% россиян из всех городов страны хотели бы пожить в Санкт-Петербурге.
Далее в этом рейтинге идут Краснодар, Москва, Казань и Нижний Новгород. Каждый из этих населённых пунктов получил 60, 58, 52 и 41% голосов жителей страны соответственно.

«Участники исследования отмечают одной из главных причин, почему они хотели бы пожить в выбранных городах, возможность найти работу. Около 45% респондентов отметили важность трудоустройства при переезде в другое место», — пояснил в беседе с Газета.ру руководитель «Яндекс Аренды» Роман Жуков.

Ранее исследование «Авито Работы» и центра «Профессии будущего» показало, что 46% россиян считают профориентацию полезной для успешного выбора профессии.

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Автоэксперт Титов раскрыл, какой авто можно купить за 1,5 млн руб
Автоэксперт Титов: За 1,5 млн руб можно купить корейское авто на вторичном рынке
21 августа 2024, 19:42

Фото: iStock/dima_sidelnikov

Замгендиректора автомобильной группы «Авилон» по направлению автомобилей с пробегом Роман Титов заявил, что на вторичном рынке за 1,5 млн рублей можно приобрести автомобиль корейского, российского и даже немецкого производства.
«За эти деньги можно найти хороший вариант из отечественного автопрома: Lada Vesta, XRay, есть большой выбор от корейских производителей Hyundai и Kia. Можно также рассмотреть японские Nissan Note, Almera, а также Volkswagen Polo, Jetta», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Титов.

Он уточнил, что подержанное авто российкого производителя за такую сумму можно приобрести возрастом от четырёх лет, иномарку – от шести лет.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр не рекомендовал покупать подержанный автомобиль при слишком большом пробеге, а также технических неисправностях.

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#автомобиль
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Фаринья: Россия — страна первого мира
21 августа 2024, 19:05

Фото: iStock/macky_ch

Панамский центральный защитник «Химок» Эдгардо Фаринья заявил, что со многих точек зрения Россия является страной первого мира.
«Разница большая в сравнении с Центральной Америкой. С точки зрения организации, профессионализма Россия — страна первого мира. Тут есть всё и всё намного лучше устроено, чем там, где я играл ранее. С какой стороны ни посмотри — с тактической, с физической — разница колоссальна», — высказал своё мнение в беседе с Metaratings.ru Фаринья.

Напомним, спортсмен выступает за «Химки» с июля этого года после перехода из панамского «Индепедьенте».

Ранее Эдгардо Фаринья рассказал о том, как распределены роли между игроками команда и какая атмосфера царит в коллективе.

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#россия
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#футбол
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Девять подмосковных малых городов поборются за гранты на благоустройство
21 августа 2024, 18:51

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

Итоги IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды подведут на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». Форум состоится в Калуге 25-26 августа. На нём наградят победителей. Среди конкурсантов – девять подмосковных городов, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«В регионе насчитывается 47 малых городов и 22 исторических поселения. Поэтому мы ежегодно принимаем активное участие в президентском конкурсе. Гранты, которые мы получаем, – это колоссальная поддержка для развития наших городов. С 2018 года 40 наших проектов выигрывали конкурс, 30 из них полностью реализованы», – рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
Московская область направила на участие в конкурсе следующие проекты: «Сквер «Блюдечко» в Коломне»; проект благоустройства Егорьевска; «Площадь Молодеёжная» в Наро-Фоминске; «Набережная пруда по ул. Дружбы» в Чехове; «ЛиАЗ ПАРК. Благоустройство территории сквера «Заводской» и «Историческая часть города Истры».

Конкурс проводится с 2018 года по поручению президента. Он включён в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Общая сумма грантов, полученных регионом, превышает 3 млрд рублей.

Победителей этого года объявят 26 августа. Подробную информацию о форуме можно найти на сайте.

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#гранты
#московская область
#подмосковье
#нацпроекты
#михаил хайкин
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Автоэксперт Хайцеэр раскрыл, что должно насторожить в подержанном авто
Автоэксперт Хайцеэр рекомендовал обращать внимание на пробег и технику машины
21 августа 2024, 18:44

Фото: iStock/Believe_In_Me

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр не рекомендовал покупать подержанный автомобиль при слишком большом пробеге, а также технических неисправностях.
«Более 150 тыс. км – немало для современного автомобиля, поэтому такой лучше не брать. То, что не сломалось, обязательно рано или поздно придет в негодность: есть усталость металла, износ основных узлов и агрегатов. Потребуется достаточно внушительная сумма, чтобы поддерживать автомобиль в исправном техническом состоянии», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Хайцеэр.

А автоэксперт Владимир Сажин прокомментировал стычку активистов с таксистами, произошедшую ранее в Санкт-Петербурге.

«Бизнес сам себе пилит сук, на котором сидит. Но стоит отметить, что сегодня все меры по ужесточению контроля над такси возникли не на ровном месте. И если перевозчики не начнут работать в правовом поле, то их постигнет участь маршруток», — высказал своё мнение в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков заявлял, что в России уже сейчас наблюдается дефицит таксистов.

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#такси
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#дефицит
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Главой департамента военного имущества МО РФ назначили Евгения Логвинова
21 августа 2024, 18:40

Фото: iStock/Oleg Elkov

Главой департамента военного имущества Минобороны России назначили Евгения Логвинова. Соответствующая информация появилась на сайте МО РФ. Ранее он возглавлял ФГУП «Госзагрансобственность».
«Приказом министра обороны Российской Федерации от 31 июля 2024 г. назначен директором департамента военного имущества министерства обороны Российской Федерации», — указано на сайте министерства.
Вместо Логвинова руководить ФГУП «Госзагрансобственность» будет первый замгендиректора Михаил Мамонов с приставкой «врио», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления делами президента России. По данным агентства, его назначили 2 июля без освобождения от занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарём — заместителем министра обороны РФ. Ранее она занимала должность председателя фонда «Защитники Отечества», деятельность которого направлена на помощь участникам СВО и их семьям.

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Умер народный артист России пианист Михаил Мунтян
21 августа 2024, 18:23

Фото: istockphoto/korawat thatinchan

Скончался выдающийся советский и российский пианист, народный артист России Михаил Мунтян. Музыканту было 88 лет.
О его кончине сообщил портал Classical Music News. Михаил Мунтян родился в 1935 году. Окончив Институт имени Гнесиных, в 1962-м стал штатным пианистом Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и телевидения. Параллельно он выступал и участвовал в записях многих других прославленных музыкальных коллективов. Кроме фортепиано, маэстро виртуозно играл на клавесине.

Запись «Искусство фуги» с произведениями Иоганна-Себастьяна Баха, которую Мунтян сделал в сотрудничестве с Московским камерным оркестром Рудольфа Баршая, в 1973 году была отмечена Гран-при в Париже. Вместе с Федором Дружиным Мунтян вошел в историю как первый исполнитель Сонаты для альта и фортепиано Дмитрия Шостаковича.

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#музыкант
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Психотерапевт Бабинина раскрыла, как не довести ребёнка до депрессии экзаменами
Психотерапевт Бабинина рекомендовала настраиваться на успех
21 августа 2024, 18:08

Фото: iStock/goc

Экс-президент Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, доктор психологических наук и врач-психотерапевт Анна Бабинина заявила, что при подготовке к экзаменам ребёнку важны поддержка и правильный настрой на удачу.
Она отметила, что важно привить ребёнку понимание того, что экзамены не фатальны. Также специалист рекомендовала распланировать весь процесс подготовки, соблюдать правильный режим питания и дня.

«Экзамен – это такое же соревнование, как и все остальные. Чем больше ребёнок тренируется, тем легче ему становится. Когда им дают билеты и когда они тянут билеты – это является хорошей тренировкой. Даже простые действия помогают, поэтому никогда не надо отказываться от тренировочных экзаменов», – добавила в беседе с RuNews24.ru Бабинина.

А специалист семейного центра «Оберег» Александра Кумскова заявила о важности развития воображения и фантазии у детей. Для того, чтобы эти процессы усиливались, она рекомендовала практиковать мозговые штурмы, смену привычек, использовать метод ассоциаций, генерировать по десять идей в день, а также применять стратегию Уолта Диснея, которая заключается в исполнении ребёнком трёх ролей – мечтателя, реалиста и критика.

«Позвольте ребенку фантазировать и создавать свои собственные миры без ограничений. Будьте терпеливы и поддерживайте его творческие порывы. Проявите искренний интерес к его работе, даже если она несовершенна. Создайте домашнюю атмосферу, где творчество и воображение ценятся и поощряются, — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Кумскова.

Ранее детский психолог Дарья Дугенцова рекомендовала социализировать детей перед началом учебного года для их лучшей адаптации в школе.

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