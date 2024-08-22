День Матфея Змеесоса 22 августа: Что надо сделать, чтобы не потерять деньги

22 августа православные христиане чтят память Матфия, одного из учеников Христа, который был избран апостолом вместо Иуды Искариота. В народе его называют Матфей Змеесос. По старому стилю этот день приходится на 9 августа.

История праздника









Матфий родился в Вифлееме в первом веке. С детства его воспитывал святой Симеон Богоприимец, который помогал ему изучать священные тексты.





Иисус выбрал Матфия в число своих учеников. Он стал одним из 70 младших апостолов, а после предательства Иуды — одним из 12 ближайших учеников.





Вместе с другими апостолами Матфий проповедовал Евангелие в Иерусалиме и Иудее и отправился с миссией в Антиохию и Синоп. Там он был заключен в темницу, откуда его спас святой Андрей Первозванный.





Апостол проповедовал в разных городах и обратил к христианству множество людей. За проповедь о Христе как о Боге он был избит камнями и принял мученическую смерть около 63 года в Колхиде.

Традиции на День Мафтея Змеесоса





Люди также старались без особой надобности не ходить в лес 22 августа.



Ещё одно поверье гласило, что в этот день нельзя пить отвары из трав, потому что они становятся ядовитыми. Это могло быть связано с эпизодом из жития святого Матфия, где упоминалось ослепляющее зелье.

Фото: istockphoto / AlexRaths

Что нельзя делать 22 августа

Фото: istockphoto / Smederevac

Что можно делать 22 августа

Фото: istockphoto / julief514

Приметы

Фото: istockphoto /kororokerokero