День Матфея Змеесоса 22 августа: Что надо сделать, чтобы не потерять деньги

Фото: istockphoto / Stas-Bejsov
22 августа православные христиане чтят память Матфия, одного из учеников Христа, который был избран апостолом вместо Иуды Искариота. В народе его называют Матфей Змеесос. По старому стилю этот день приходится на 9 августа.
В книге апостольских деяний имя Матвея упоминается лишь один раз, когда после предательства Иуды Петр предложил избрать двенадцатого апостола. Выбор был сделан между Матфием и Иосифом Варсавой с помощью жребия.
Второе название — «Матфей Ненастный» — связано с погодой. К концу лета погода портилась, приближалась осень. Была и поговорка: «Матфей ненастье подпускает».
По погоде 22 августа судили о том, какой будет зима: если утром был сильный ветер, то зима будет морозной, а если тепло и спокойно — осень будет тёплой и долгой. А если в этот день зарядил дождь, то считалось, что жара уйдёт до следующего года.
По традиции, верующие люди в этот день не употребляют молочные продукты, яйца и мясо, так как продолжается Успенский пост.
В этот день верующие люди соблюдают Успенский пост, поэтому им не следует употреблять молочные продукты, яйца и мясо. Также не рекомендуется хвастаться своими успехами.
Носить чёрную и тёмную одежду в этот день тоже нежелательно. Кроме того, считается, что нельзя смотреть на луну, а также сквернословить, громко спорить с кем-то, разводить негатив и говорить о человеке плохо — это может привести к проблемам в жизни.
Наши предки верили, что в этот день нечисть и злобные духи пытаются навредить коровам, а змеи могут высосать из вымени всё молоко. Поэтому скот не выпускали на пастбище, а дома старались держать животных подальше от чужих глаз, чтобы их не сглазили, и они не заболели.
Также в этот день не рекомендуется спорить, даже если вы уверены в своей правоте, иначе события могут сложиться таким образом, что в будущем вам придётся долго её доказывать.
Не стоит надевать металлические украшения. Тот, кто не прислушается к совету, в будущем будет вынужден отвечать за чужие ошибки или брать на себя вину другого человека.
Кроме того, запрещено пить настои и отвары из трав, так как в этот день они не только не помогут излечиться от недугов, но и могут усилить болезнь или вызвать отравление. На Руси верили, что все целебные растения в этот день становятся ядовитыми.
Также не следует тереть руку об руку — этот жест в этот день отгоняет деньги. Если нарушить этот запрет, то в будущем придётся перебиваться с хлеба на воду, даже если вы имеете стабильный заработок.
Наконец, нельзя смотреть на луну — это может привести к головным болям. И ни в коем случае нельзя садиться в общественном транспорте возле инвалидов или женщин в чёрном платке, так как можно притянуть к себе все их болезни и горести. Если нет других свободных мест, то лучше постоять.
Доить корову в этот день нужно было в одиночестве, опасаясь дурного глаза. А после дойки ведро нельзя было ставить на стул или на стол, иначе у буренки пропадёт молоко.
Из молока принято делать различную продукцию: закваски, творог, сыр и прочее.
Сегодня утром верующие отправляются в храм, чтобы вознести благодарность святому Матфию и обратиться к нему с просьбой о помощи в решении материальных вопросов.
Купцы и зажиточные крестьяне старались отправиться на ярмарку именно в этот день. Считалось, что в это время можно заключить выгодную сделку и неплохо заработать.
Хозяйки именно в этот день сушили заготовленную на зиму зелень: петрушку, базилик, укроп.
Желательно испечь на праздник оладьи или блины — как символ солнца, который принесёт в жизнь радость и успех.
На Руси считали, что люди, рождённые в этот день, наделены особым даром. Они способны запоминать как свои удачи, так и неудачи, а затем использовать полученный опыт для достижения своих целей.
Например, если сурки громко кричат, то бабье лето будет долгим и жарким. Если же в этот день дует холодный ветер, то зима будет снежной. Ясный день сулил тёплую осень и зиму без дождей.
Если на Матфея Змеесоса шёл дождь, то это означало, что лето закончилось и жарких дней больше не будет. Отсутствие росы в тихую светлую ночь предвещало ненастье, а обильная роса — жаркий день.
Если рыба переставала клевать, то это было плохим знаком для погоды. Крикливые и неприятные кваканья жаб и лягушек предвещали сырую погоду.
Если молодой месяц был хорошо виден на небе, то до конца месяца будет жарко. Сильный южный ветер означал, что зимой будет много снега.
Если горшки легко перекипали через край, то это было признаком сырой погоды.
Дым, поднимающийся вертикально вверх, сулил хороший день. Крутые вихри предвещали крутую зиму.
Дождь, идущий в этот день, означал, что ненастье продлится до конца августа. Громкий свист сурков предсказывал тёплую погоду до середины осени. А ненастный день сулил неурожай на следующий год.
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История праздникаСчитается, что жизнь Матфия была полна чудес. Он много путешествовал, проповедуя свою веру, и попадал в сложные жизненные ситуации.
Матфий родился в Вифлееме в первом веке. С детства его воспитывал святой Симеон Богоприимец, который помогал ему изучать священные тексты.
Иисус выбрал Матфия в число своих учеников. Он стал одним из 70 младших апостолов, а после предательства Иуды — одним из 12 ближайших учеников.
Вместе с другими апостолами Матфий проповедовал Евангелие в Иерусалиме и Иудее и отправился с миссией в Антиохию и Синоп. Там он был заключен в темницу, откуда его спас святой Андрей Первозванный.
Апостол проповедовал в разных городах и обратил к христианству множество людей. За проповедь о Христе как о Боге он был избит камнями и принял мученическую смерть около 63 года в Колхиде.
Традиции на День Мафтея ЗмеесосаНа Руси апостола Матфея стали называть Матфеем. Из-за поверья, что 22 августа он присасывается к вымени коров и пьет их молоко и кровь, его прозвали «Змеесос». Поэтому в этот день животных не выгоняли на выпас, а хозяйки верили, что доить корову надо в одиночестве. Также нельзя ставить ведро на стул или стол, иначе молоко пропадет.
Люди также старались без особой надобности не ходить в лес 22 августа.Фото: istockphoto / AlexRaths
Ещё одно поверье гласило, что в этот день нельзя пить отвары из трав, потому что они становятся ядовитыми. Это могло быть связано с эпизодом из жития святого Матфия, где упоминалось ослепляющее зелье.
Ещё одно поверье гласило, что в этот день нельзя пить отвары из трав, потому что они становятся ядовитыми. Это могло быть связано с эпизодом из жития святого Матфия, где упоминалось ослепляющее зелье.
Второе название — «Матфей Ненастный» — связано с погодой. К концу лета погода портилась, приближалась осень. Была и поговорка: «Матфей ненастье подпускает».
По погоде 22 августа судили о том, какой будет зима: если утром был сильный ветер, то зима будет морозной, а если тепло и спокойно — осень будет тёплой и долгой. А если в этот день зарядил дождь, то считалось, что жара уйдёт до следующего года.
По традиции, верующие люди в этот день не употребляют молочные продукты, яйца и мясо, так как продолжается Успенский пост.
Что нельзя делать 22 августаВ народе существуют поверья, связанные с тем, как следует проводить этот день. Например, женщинам не рекомендуется носить украшения, а также стоит избегать суеты и спешки.
В этот день верующие люди соблюдают Успенский пост, поэтому им не следует употреблять молочные продукты, яйца и мясо. Также не рекомендуется хвастаться своими успехами.
Носить чёрную и тёмную одежду в этот день тоже нежелательно. Кроме того, считается, что нельзя смотреть на луну, а также сквернословить, громко спорить с кем-то, разводить негатив и говорить о человеке плохо — это может привести к проблемам в жизни.
Наши предки верили, что в этот день нечисть и злобные духи пытаются навредить коровам, а змеи могут высосать из вымени всё молоко. Поэтому скот не выпускали на пастбище, а дома старались держать животных подальше от чужих глаз, чтобы их не сглазили, и они не заболели.
Фото: istockphoto / Smederevac
Также в этот день не рекомендуется спорить, даже если вы уверены в своей правоте, иначе события могут сложиться таким образом, что в будущем вам придётся долго её доказывать.
Не стоит надевать металлические украшения. Тот, кто не прислушается к совету, в будущем будет вынужден отвечать за чужие ошибки или брать на себя вину другого человека.
Кроме того, запрещено пить настои и отвары из трав, так как в этот день они не только не помогут излечиться от недугов, но и могут усилить болезнь или вызвать отравление. На Руси верили, что все целебные растения в этот день становятся ядовитыми.
Также не следует тереть руку об руку — этот жест в этот день отгоняет деньги. Если нарушить этот запрет, то в будущем придётся перебиваться с хлеба на воду, даже если вы имеете стабильный заработок.
Наконец, нельзя смотреть на луну — это может привести к головным болям. И ни в коем случае нельзя садиться в общественном транспорте возле инвалидов или женщин в чёрном платке, так как можно притянуть к себе все их болезни и горести. Если нет других свободных мест, то лучше постоять.
Что можно делать 22 августаХозяйки верили, что если в Матфеев день с восходом солнца вынести на улицу кувшин с молоком и оставить его там до тех пор, пока не исчезнет утренняя роса, то это увеличит удой у коров. Чтобы это сбылось, нельзя было никому рассказывать, сколько молока дала корова сегодня.
Доить корову в этот день нужно было в одиночестве, опасаясь дурного глаза. А после дойки ведро нельзя было ставить на стул или на стол, иначе у буренки пропадёт молоко.
Из молока принято делать различную продукцию: закваски, творог, сыр и прочее.
Сегодня утром верующие отправляются в храм, чтобы вознести благодарность святому Матфию и обратиться к нему с просьбой о помощи в решении материальных вопросов.
Купцы и зажиточные крестьяне старались отправиться на ярмарку именно в этот день. Считалось, что в это время можно заключить выгодную сделку и неплохо заработать.
Фото: istockphoto / julief514
Хозяйки именно в этот день сушили заготовленную на зиму зелень: петрушку, базилик, укроп.
Желательно испечь на праздник оладьи или блины — как символ солнца, который принесёт в жизнь радость и успех.
На Руси считали, что люди, рождённые в этот день, наделены особым даром. Они способны запоминать как свои удачи, так и неудачи, а затем использовать полученный опыт для достижения своих целей.
ПриметыВ древние времена люди верили, что 22 августа можно с наибольшей точностью предсказать погоду на предстоящие осень и зиму.
Например, если сурки громко кричат, то бабье лето будет долгим и жарким. Если же в этот день дует холодный ветер, то зима будет снежной. Ясный день сулил тёплую осень и зиму без дождей.
Если на Матфея Змеесоса шёл дождь, то это означало, что лето закончилось и жарких дней больше не будет. Отсутствие росы в тихую светлую ночь предвещало ненастье, а обильная роса — жаркий день.
Если рыба переставала клевать, то это было плохим знаком для погоды. Крикливые и неприятные кваканья жаб и лягушек предвещали сырую погоду.
Фото: istockphoto /kororokerokero
Если молодой месяц был хорошо виден на небе, то до конца месяца будет жарко. Сильный южный ветер означал, что зимой будет много снега.
Если горшки легко перекипали через край, то это было признаком сырой погоды.
Дым, поднимающийся вертикально вверх, сулил хороший день. Крутые вихри предвещали крутую зиму.
Дождь, идущий в этот день, означал, что ненастье продлится до конца августа. Громкий свист сурков предсказывал тёплую погоду до середины осени. А ненастный день сулил неурожай на следующий год.
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Мира Полтева