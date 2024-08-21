В России поддержат закон о выплатах супругам за долгий стаж в браке

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Госдума поддержит доработанный проект закона о выплатах супругам за стаж в браке от 20 лет. Об этом сообщила председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
«Законопроект, который вносили депутаты, он отклонен, поэтому сейчас будет вноситься новый законопроект. Он попадет в наш комитет, и наш комитет его поддержит. Поддержка авторам законопроекта нужна, и в моем лице они ее найдут», – прокомментировала Останина РИА Новости.
Ранее о доработке законопроекта в поддержку семей говорил Ярослав Нилов – председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. Он отметил, что в проекте пока не хватает четкого механизма, кому и как переводить выплаты – на общий счет супругов или каждому отдельно.
Также Нилов сообщал, что депутаты планируют поддерживать не только долгие непрерывные браки, но и поощрять вступление в брачный союз. Законопроект обещали доработать к осенней сессии.
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