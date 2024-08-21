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Верховный суд России признал незаконным переоформление жилья на мать при разводе

21 августа 2024, 15:31
Фото: istock/arsenisspyros

Фото: istock/arsenisspyros

Верховный суд Российской Федерации признал незаконным переоформление жилья на родителей при разводе. Об этом пишет РИА Новости.
Судом было рассмотрено дело бывшей семейной пары из Белгородской области. Супруги прожили в браке восемь лет, а после решили развестись, поделив имущество. Предметом спора в суде стали две однокомнатные квартиры, история приобретения которых запутана.

Из материалов дела следует, что денежные средства на их покупку мужчина перевел на банковский счет своей матери, а через несколько месяцев заключил договоры о приобретении двух квартир, которые в дальнейшем были оплачены его матерью со счета, как беспроцентный займ на сына.



Недвижимость была оформлена на его имя, но он передал их матери в счет отступного по договорам займа. Суд принял решение квартиры не делить, потому что они были переданы матери по договору и не являлись совместно нажитым имуществом супругов. Однако Верховный суд РФ с таким решением не согласился.

«В деле представлены доказательства того, что в период брака ответчик внес на счет матери денежные средства. Указанные денежные средства являлись общим имуществом супругов, иных доказательств материалы дела не содержат. Таким образом, при установлении факта распоряжения общим имуществом супругом без согласия другого супруга, последний вправе требовать учета стоимости такого имущества при разделе», — постановил суд.

Из определения суда следует, что бывшая жена имеет право на долю в имуществе, хотя не обжаловала договоры займа и отступного. Отмечается, что владение, использование и распоряжение совместным имуществом супругов должно происходить с их взаимным согласием.

Если в процессе рассмотрения дела о разделе совместной собственности выяснится, что один из супругов продал общее имущество или использовал его по своему усмотрению, против воли другого супруга и не в интересах семьи, либо скрыл имущество, то при разделе будет учитываться это имущество или его стоимость.

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#суд
#квартиры
#супруги
#счёт
#рф
Топ-менеджер Промсвязьбанка Ушаков попросил смягчить приговор вымогательницам
21 августа 2024, 16:19

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

Топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков обратился в Московский городской суд в с просьбой о смягчении приговора в отношении журналистки Александры Баязитовой и медиатехнолога Ольги Архаровой, осуждённых за вымогательство у него денег.
Он попросил заменить им реальный срок на условный, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. Просьбу Ушакова, подкреплённую письменным ходатайством, передал адвокат Олег Востряков в ходе заседания по рассмотрению жалоб защиты на приговор. Адвокат Елена Федулова заявила, что три депутата Государственной думы направили в суд обращения с просьбой о смягчении приговора в отношении Архаровой.

Басманный районный суд города Москвы в ноябре 2023 года приговорил к 5 и 4,5 годам колонии соответственно Баязитову и Архарову за вымогательство денег на «блок» негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове. В настоящем заседании Баязитова участвовала лично, а Архарова — по видеоконференцсвязи из Ижевска. Следующее заседание Мосгорсуда по пересмотру приговора назначено на 28 августа.

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#адвокат
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Синоптик Вильфанд предсказал Московскому региону «июльскую погоду Воронежа»
21 августа 2024, 16:14

Фото: iStock / FotoMirta

Погода в Московском регионе сейчас – не просто летняя, а летняя в июльском исполнении.
Такую оценку дал «Радио 1» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Температура сегодня, в четверг и пятницу – выше нормы на 3-4°C. Это означает, что столбик термометра будет в диапазоне 20…25°C. Единственное исключение – пятница, когда изменится циркуляция воздуха. Через Московский регион пройдёт фронтальный раздел, погода будет облачной, возможен дождь. Выпадет 6-8 мм осадков, но всё равно погода будет тёплой, 22…24°C. Кстати, из-за облаков и ночные температуры повысятся. Они будут уже около 15…16°C. Настоящая летняя погода в июльском исполнении», – отметил синоптик.
По его словам, антициклон с запада будет постепенно перемещаться. Поэтому в Москве и Подмосковье потеплеет ещё больше.
«В субботу будет ещё 25…27°C, без осадков. Ночные температуры приблизятся к 15-градусной отметке. А в воскресенье, понедельник и вторник столбики термометров в Московской области достигнут 25…30°C, а на юге и востоке – даже 31°C. Погода штилевая. Я бы сказал, что это даже не московский и подмосковный июль, а воронежский. На юге Центрального федерального округа именно такая погода бывает в третьей декаде июля», – сказал Вильфанд.
Можно уверенно говорить, что такая погода продлится до середины следующей недели, подчеркнул собеседник «Радио 1».
«Будет антициклональный режим. Доверять прогнозам можно не дальше 6-7 суток, далее делаются вероятностные прогнозы. Так вот, такие прогнозы показывают, что с четверга температура понизится, но не радикально. Температурный фон будет в диапазоне 20…25°C. Это тоже очень хорошая погода для конца августа», – отметил метеоролог.
Вильфанд добавил, что постепенно повышается и температура воды. На участках Москвы-реки до вхождения в столицу она прогрелась до 19°C. В самой Москве, особенно на востоке, где река впадает в Оку, температура повыше, 21°C. Практически повсеместно в Московской области к выходным температура воды составит 20…21°C, а в озёрах и прудах 22°C. Это значит, что купальный сезон продолжается в полном объёме.

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#синоптики
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Назван срок завершения реконструкции ВЗУ в селе Каринское
21 августа 2024, 15:49

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Реконструкцию водозаборного узла проводят в селе Каринское Одинцовского городского округа, завершение работ намечено на четвёртый квартал текущего года. Объект осмотрел глава округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Сегодня проверили, как продвигается реконструкция ВЗУ в селе Каринское. Подрядчик подготовил основание для насосной станции с водоочисткой, залил фундаментную плиту новых резервуаров чистой воды, сейчас рабочие «вяжут» каркас из арматуры. Начинается также монтаж технического оборудования —ёмкостей для очистки воды. Рассчитываем, что все работы подрядчик завершит до конца октября. Крайний срок – начало ноября этого года», — сказал Андрей Иванов.
Он подчеркнул, что этот водозаборный узел крайне важен для местных жителей: он обслуживает свыше полутора тысяч человек. В частности, вода отсюда поступает в двенадцать жилых домов и три соцобъекта.

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#одинцовский городской округ
#одинцово
#взу
#реконструкция
#андрей иванов
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Юрист Русяев назвал суровое наказание за вербовку в ряды террористов
21 августа 2024, 15:42

Фото: iStock/BrianAJackson

Управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры» юрист Илья Русяев заявил, что за вербовку людей в ряды террористов может грозить до 20 лет лишения свободы.
«В соответствии с УК РФ, за содействие террористической деятельности, в том числе вербовку людей, установлено суровое наказание. Оно включает лишение свободы на срок от семи до 15 лет, а в случае, если преступление совершено с использованием служебного положения, наказание может увеличиваться до 20 лет», — пояснил в беседе с RT Русяев.

А руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский добавил, что в некоторых случаях наказание за подобную преступную деятельность может быть в виде пожизненного срока.

«Отдельно нужно рассмотреть ситуацию, когда вовлекаемое лицо участвовало в преступлениях, повлекших человеческие жертвы. Тогда и самому преступнику, и вербовщику грозит пожизненное лишение свободы. Следует обратить внимание некоторых невоздержанных на язык граждан. Любая шутка или произнесенные вслух слова, содержащие даже мнимую угрозу, связанную с терроризмом, в большинстве случаев могут повлечь возбуждение уголовного дела», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Хаминский.

Ранее доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявлял о необходимости чётко сформулировать порядок лишения артистов почётных званий.

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#юрист
#ук
#наказание
#тюрьма
#рф
#терроризм
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Суд отказался выпустить из СИЗО экс-замминистра обороны Булгакова
21 августа 2024, 15:26

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Московский городской суд признал законным арест и содержание под стражей бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова. Он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Судья решила оставить без изменений постановление Басманного районного суда города Москвы, а апелляционную жалобу защиты обвиняемого — без удовлетворения, передаёт РИА Новости. Таким образом, генерал останется под стражей как минимум до 25 сентября.

Как стало известно в ходе судебного заседания, Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, свою вину он не признаёт. Сам обвиняемый и его адвокаты просили суд о смягчении меры пресечения. Булгаков в качестве обоснования говорил о своём возрасте и неважном состоянии здоровья.

Однако следователь попросил оставить меру пресечения без изменений, так как, оставаясь на свободе, генерал, используя свои многочисленные и обширные связи, мог бы помешать расследованию, оказывая давление на свидетелей или уничтожив улики.

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#суд
#обвинение
#меры
#новости
#уголовное дело
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Спортплощадку в одинцовском селе Саввинская Слобода обустроят до конца лета
21 августа 2024, 15:24

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Новую спортивную площадку обустраивают рядом с домом №77 по Школьной улице в селе Саввинская Слобода Одинцовского городского округа, ход работ проверил глава муниципалитета Андрей Иванов, сообщает пресс-служба окружной администрации.
«Уже готово асфальтовое основание, также уложена подушка из щебня под дорожки и тропинки, которые ведут к объекту. Сейчас проводится разметка под установку малых форм. Завтра начнётся асфальтирование дорожек, должны привезти оборудование — после его установки будут укладывать резиновое покрытие. Обязательно проработаем вопрос с освещением и видеонаблюдением, чтобы там было светло и безопасно», — сказал Андрей Иванов.
Он добавил, что строительство площадки началось 10 июля, сдать объект в эксплуатацию планируется до конца августа.

Спортплощадка включает в себя зоны для игры в баскетбол и мини-футбол, зоны настольного тенниса и воркаута, а также пространство для отдыха с лавочками и качелями.

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#одинцовский городской округ
#одинцово
#спортивная площадка
#андрей иванов
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Шесть школ округа Химки вошли в список лучших в России
21 августа 2024, 15:07

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Химкинский лицей, а также лицеи №10, №12, №15, школа №14 и школа «Триумф» городского округа Химки вошли в число лучших учебных заведений страны, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Такие высокие результаты — это усердная работа педагогического состава, а также успехи наших юных химчан. Поздравляю коллективы учителей, учеников и родителей!» — написал в своем Telegram-канале глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Отмечается, что при составлении рейтинга учитывалась конкурентоспособность учебного заведения, а также количество выпускников, которые поступили в престижные вузы.

В администрации также напомнили, что школы Химко ежегодно входят в число лучших образовательных учреждений России.

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#химки
#школы
#дмитрий волошин
#рейтинг
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Дело актёра Панина* об оправдании терроризма поступило в прокуратуру
21 августа 2024, 15:03

Фото: istockphoto/seb_ra

Завершено следствие по уголовному делу в отношении актёра Алексея Панина*, заочно обвинённому в публичном оправдании терроризма. Материалы дела для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступили в прокуратуру.
Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале столичного надзорного ведомства. Панин обвиняется по части 2 статьи 205.2 («Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием интернета») УК РФ.

Как установили следователи, в октябре 2022 года актёр разместил в сети сообщения, в которых по совокупности лингвистических и психологических признаков было обнаружено оправдание совершения террористического акта на Крымском мосту. Панин* в своих постах также давал положительную оценку этому преступлению. В настоящее время актёр заочно арестован и находится в международном розыске.

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* Признан иноагентом, а также террористом и экстремистом в РФ
#следователи
#ук
#рф
#актёр
#прокуратура
#уголовное дело
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Ozon и «‎Авито» запускают акции поддержки пострадавших жителей Курской области
21 августа 2024, 14:52

Фото: iStock/G0d4ather

Крупнейшие российские цифровые компании, Ozon и «Авито», объявили о запуске акций поддержки жителей Курской области, пострадавших от недавних событий. Об этом компании сообщили в своих Telegram-каналах.
«Авито» представил новые сервисы, направленные на быстрое расселение граждан, вынужденно покинувших свои дома. Пользователи платформы смогут предложить бесплатное жилье тем, кто нуждается в помощи. В ближайшее время на сайте будет доступен специальный раздел для поиска временного жилья, где объявления будут помечены специальным значком #яПомогаю. Также «Авито» предложит помощь в поиске временной работы и трудоустройства в различных регионах.

Компания Ozon в свою очередь начислит всем пострадавшим по 3000 баллов (1 балл = 1 рубль), которые можно будет использовать для покупок на специальной витрине маркетплейса. Кроме того, клиенты смогут приобрести сертификаты номиналом в 500 рублей для поддержки жителей Курской области. Эти средства будут направлены на покупку необходимых товаров.

Wildberries также реализует программу помощи. Компания подготовила теплые вещи для взрослых и детей, постельные принадлежности, товары первой необходимости и детское питание. Клиенты маркетплейса в Курской области смогут бесплатно продлить срок хранения своих заказов, а партнеры получат возможность приостановить работу пунктов выдачи в случае необходимости.

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