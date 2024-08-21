Верховный суд России признал незаконным переоформление жилья на мать при разводе

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Верховный суд Российской Федерации признал незаконным переоформление жилья на родителей при разводе. Об этом пишет РИА Новости.
Судом было рассмотрено дело бывшей семейной пары из Белгородской области. Супруги прожили в браке восемь лет, а после решили развестись, поделив имущество. Предметом спора в суде стали две однокомнатные квартиры, история приобретения которых запутана.
Из материалов дела следует, что денежные средства на их покупку мужчина перевел на банковский счет своей матери, а через несколько месяцев заключил договоры о приобретении двух квартир, которые в дальнейшем были оплачены его матерью со счета, как беспроцентный займ на сына.
Недвижимость была оформлена на его имя, но он передал их матери в счет отступного по договорам займа. Суд принял решение квартиры не делить, потому что они были переданы матери по договору и не являлись совместно нажитым имуществом супругов. Однако Верховный суд РФ с таким решением не согласился.
Из определения суда следует, что бывшая жена имеет право на долю в имуществе, хотя не обжаловала договоры займа и отступного. Отмечается, что владение, использование и распоряжение совместным имуществом супругов должно происходить с их взаимным согласием.
Если в процессе рассмотрения дела о разделе совместной собственности выяснится, что один из супругов продал общее имущество или использовал его по своему усмотрению, против воли другого супруга и не в интересах семьи, либо скрыл имущество, то при разделе будет учитываться это имущество или его стоимость.
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Из материалов дела следует, что денежные средства на их покупку мужчина перевел на банковский счет своей матери, а через несколько месяцев заключил договоры о приобретении двух квартир, которые в дальнейшем были оплачены его матерью со счета, как беспроцентный займ на сына.
Недвижимость была оформлена на его имя, но он передал их матери в счет отступного по договорам займа. Суд принял решение квартиры не делить, потому что они были переданы матери по договору и не являлись совместно нажитым имуществом супругов. Однако Верховный суд РФ с таким решением не согласился.
«В деле представлены доказательства того, что в период брака ответчик внес на счет матери денежные средства. Указанные денежные средства являлись общим имуществом супругов, иных доказательств материалы дела не содержат. Таким образом, при установлении факта распоряжения общим имуществом супругом без согласия другого супруга, последний вправе требовать учета стоимости такого имущества при разделе», — постановил суд.
Из определения суда следует, что бывшая жена имеет право на долю в имуществе, хотя не обжаловала договоры займа и отступного. Отмечается, что владение, использование и распоряжение совместным имуществом супругов должно происходить с их взаимным согласием.
Если в процессе рассмотрения дела о разделе совместной собственности выяснится, что один из супругов продал общее имущество или использовал его по своему усмотрению, против воли другого супруга и не в интересах семьи, либо скрыл имущество, то при разделе будет учитываться это имущество или его стоимость.
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Дарья Осипова