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День Мирона-Ветрогона 21 августа: Что нужно сделать, чтобы деньги удвоились

21 августа 2024, 00:00
Фото: istockphoto / nicoletaionescu

Фото: istockphoto / nicoletaionescu

21 августа православная церковь чтит память епископа Мирона Критского, которого в народе называют Мирон Ветрогон. По старому стилю этот день приходился на 8 августа.
Мирон Критский прославился прижизненными чудесами, дожив до завершения антихристианских гонений и торжества христианства в Римской империи.

История праздника




Мирон Критский был глубоко верующим и милосердным человеком. С его именем связано множество легенд. Одна из них повествует о том, как однажды, когда Мирон был ещё простым крестьянином, он заметил, что воры забрались в его амбар и начали красть мешки с зерном. Но вместо того чтобы остановить их, Мирон помог им вынести тяжёлые мешки на своих плечах. Воры были так поражены добротой хозяина, что вернули украденное, и это событие считается первым чудом Мирона.

Жители Крита были наслышаны о доброте и порядочности Мирона, поэтому они избрали его епископом. После этого в жизни горожан начали происходить настоящие чудеса. Однажды река Тритон вышла из берегов, угрожая затопить город. Но священнослужитель движением жезла остановил надвигающееся наводнение и вернул реку в русло.

Традиции в День Мирона-Ветрогона


В народе Мирона (Мирона Ветрогона) прозвали так потому, что в этот день часто дули сильные ветры. По этому поводу говорили: «Ветры-ветрогоны, пыль погнали по белу свету, зарыдали по красному лету».

Старики загадывали детям загадки про ветер. Они говорили, что такой вихрь может просто закружить и забросать глаза песком и пылью, а может и до погибели довести. Про этот день говорили: «Мироны Ветрогоны пыль по дороге гонят, по красному лету стонут».

По погоде на 21 августа судили о том, какой будет осень. Если наступило затишье, то сентябрь будет тёплым и солнечным, а если случается буря, то бабьего лета можно не ждать. А если на Мирона Ветрогона утром появился иней, то верили, что в следующем году будет богатый урожай.

Фото: istockphoto / Smileus

В старину люди старались выйти на перекрёсток, чтобы загадать желание. Для этого они ждали резкого порыва ветра. День Мирона был наполнен различными обрядами, традициями и верованиями, связанными с силами природы.

Наши предки проводили домашний скот через огонь, чтобы защитить себя от болезней и несчастий.

В день Мирона Ветрогона в лесу собирали ежевику. На Руси эту ягоду очень ценили за её целебные свойства. Её часто использовали как противопростудное и потогонное средство.

Хозяйки варили из ежевики варенье на зиму, добавляли её в выпечку, морсы, а иногда просто подавали в свежем виде, посыпав сахаром.


Что нельзя делать 21 августа


В день Мирона Ветрогона лучше избегать ссор, чтобы не испортить себе настроение. Согласно приметам, в этот день можно столкнуться с серьёзным конфликтом или затяжной ссорой.

Не стоит идти против ветра, так как это может «унести» удачу. Также не рекомендуется поднимать что-либо на перекрёстке, чтобы не забрать с собой что-то плохое.

Во время Успенского поста не стоит участвовать в развлекательных мероприятиях, веселиться и устраивать шумные застолья. Лучше придерживаться постного питания, не есть скоромную пищу и не пить алкоголь.

Фото: istockphoto / NataGolubnycha

На Руси верили, что если 21 августа долго любоваться на себя в зеркало, то можно потерять свою красоту.

Наши предки считали, что в этот день не стоит много работать в поле, поэтому все сельскохозяйственные работы старались завершить до обеда. Если ослушаться этого правила, можно сильно заболеть.

Также не рекомендуется утруждать себя домашними делами и строить планы на далёкое будущее. Лучше провести большую часть свободного времени в молитвах и размышлениях о Боге.

Что можно делать в День Мирона Ветрогона


Сегодня можно приготовить какое-нибудь блюдо с ежевикой или просто насладиться этой вкусной ягодой.

В день Мирона Ветрогона наши предки отмечали скорость ветра, чтобы предсказать погоду на осень и понять, каким будет январь.

Они старались выйти на перекрёсток и загадать желание, ожидая резкого порыва ветра. Верили, что если ветер дунет в лицо, то желание обязательно сбудется.

В лесах собирали бруснику, ежевику и опята. По приметам, если первые опята поспели к 21 августа, то лето закончилось.

Сейчас идёт Успенский пост, поэтому можно готовить грибные и ягодные постные пироги, делать морсы, жарить опята с молодой картошкой. Обилие урожая позволяет разнообразить своё питание в пост, но нужно помнить, что это не диета.

Фото: istockphoto / Vladimir Mironov

В первую очередь верующие люди стараются чаще посещать храмы и молиться в преддверии праздника Успения Пресвятой Богородицы.

На Руси юные девушки срывали листья ежевики и сушили их, чтобы потом добавлять в чай.

Вечер этого дня старались провести за сбором урожая и приготовлением пищи.

Старцы загадывали детям загадки про ветер.

Приметы на 21 августа


По приметам, северный ветер 21 августа предвещает богатый урожай ржи, а южный – скорое созревание овса. Если утром трава покрыта инеем, то следующий год будет урожайным.

Погода в этот день может предсказать, какой будет осень. Например, если на кустах много ягод, то ждите суровую зиму.

Громкое кваканье лягушек говорит о том, что день будет дождливым.

Люди, родившиеся в этот день, обычно мирные и не агрессивные. Они живут долго и счастливо, а в зрелом возрасте у них могут появиться целительные способности.

Наши предки по приметам на Мирона-ветрогона определяли погоду на январь.

Это неблагоприятный день для сватовства, помолвки и свадьбы, поскольку жизнь в браке будет несчастной.

Если 21 августа на растениях заметен иней, то это предвещает богатый урожай в следующем году. Много ежевики и брусники – к сильным морозам зимой.


Фото: istockphoto / encavolrab

Жаркая погода в этот день означает, что и осень будет тёплой. Если идёт дождь, то до Бабьего лета улучшения погоды не ожидается.

Усиление северного ветра говорит о скором окончательном похолодании. Если рябина поспела к 21 августа, то стоит готовиться к заморозкам в конце месяца.

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#приметы
В областной ГАИ родителей просят позаботиться о безопасном пути ребёнка в школу
20 августа 2024, 22:59

Фото: iStock / Iana Pronicheva

Перед началом учебного года важно позаботиться о безопасности ребёнка Один из главных её факторов - путь от дома до школы и обратно, заявили в пресс-службе Госавтоинспекции Московской области.
«Повторите с ребёнком правила безопасного перехода проезжей части. Расскажите ему, что нужно переходить дорогу только по пешеходному переходу, на зелёный сигнал светофора, перед этим убедившись в безопасности. Если переход на пути к школе не регулируется светофором, нужно внимательно следить за приближающимися автомобилями. Пропустите все транспортные средства, убедитесь в безопасности и только потом начинайте движение», – посоветовали в подмосковной ГАИ.
При этом даже пешеходному переходу необходимо оставаться внимательным. За подъезжающими крупными автомобилями и автобусами могут быть не видны другие машины, заключили в региональной ГАИ.

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#родители
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Владимир Путин встретился с добровольцами спецназа в Чечне
Путин встретился с добровольцами в Российском университете спецназа в Чечне
20 августа 2024, 22:06

Фото: Сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин в Чечне пообщался с добровольцами, которые прошли подготовку в Российском университете спецназа и отправляются на службу в зону СВО, сообщает сайт Кремля.
«В разные времена, даже самые сложные, находились такие люди, как вы, которые не жалели себя ради своей Родины и ради будущего нашего народа», – сказал глава государства.



На смотровой площадке комплекса стрелковых галерей Владимир Путин понаблюдал за занятиями курсантов по тактико-огневой подготовке.
«Хочу вас поблагодарить за решение подобного рода и от всего сердца хочу пожелать вам удачи. И пока у нас есть такие мужчины, как вы, мы точно совершенно абсолютно непобедимы», – сказал президент добровольцам в командном пункте.



Университет спецназа имени Путина в Гудермесе основали в августе 2013 года, тогда он носил название Международный учебный центр сил специального назначения. В августе 2017 года учреждение переименовали в Российский университет спецназа.


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#мужчины
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Подмосковье станет стартовым регионом проекта «Огни Победы»
20 августа 2024, 22:06

Фото: iStock / ia_64

Московская область в сентябре станет стартовым регионом Народного благотворительного проекта «Огни Победы». Об этом сообщили в пресс-службе соорганизатора проекта – «Союза отцов».
«Проект патриотический, про необходимость сохранения исторической памяти, про важность чествования тех, кто совершил подвиг в Великой Отечественной войне – фронтовиков, блокадников, бывших узников концлагерей. Частичка Вечного огня придёт к ним домой в торжественной обстановке», – говорится в сообщении.
3 сентября запланировано зажжение огня и возложение цветов в Музейно-храмовом комплексе Вооруженных сил России, затем – объезд ветеранов Одинцовского района со свечой памяти и Победы. Начало мероприятия – в 11 часов.

Лампаду с огнём привезут ветеранам Великой Отечественной войны, фронтовикам, бывшим малолетним узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда, а также ветеранам СВО, имеющим ограничения по здоровью.

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Стало известно, какие регионы РФ постигнет аномальная летняя жара
Синоптик Позднякова: Жара будет в Калининградской и Ленинградской областях
20 августа 2024, 20:03

Фото: iStock/castenoid

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала сохранение аномальной жары в Калининградской и Ленинградской областях.
По её словам, в этих регионах ожидается жара в районе 30°C.

«Высокая температура будет наблюдаться на западе европейской части России: Калининградская, Ленинградская области. В августе 30-градусная температура является скорее исключением из правил. Такие волны тепла захватят первые числа сентября. Во всяком случае 1 и 2 сентября прогнозируется аномально жаркая погода — на 2-3°C выше климатической нормы», — пояснила в беседе с NEWS.ru Позднякова.

Ранее синоптик Александр Ильин заявлял, что тёплая погода в Москве сохранится на протяжении всей этой недели.

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Чемпионка Европы по сексу раскрыла победную тактику для предстоящего чемпионата мира
Чемпионка Европы по сексу раскрыла победную тактику для будущего чемпионата мира
20 августа 2024, 19:56

Фото: iStock/kicsiicsi

Победительница первого в истории чемпионата Европы по сексу заявила, что обязательно примет участие в предстоящем чемпионате мира, а также раскрыла свою победную тактику. Об этом пишет Daily Star.
Примечательно, что главной особенностью предстоящего чемпионата станет присутствие более ста зрителей. 27-летняя Мария Задравец из Хорватии отметила, что данное обстоятельство мотивирует еще больше, она также готова защищать свой титул победительницы 2023 года перед живой аудиторией.

По ее словам, победная тактика заключается в прикладывании огромных усилий. Задравец заключила, что большее количество присутствующих на соревновании вызывает значительное волнение, что, в свою очередь, влияет на качество действий.

Чемпионат мира по сексу 2024 года, организованный Шведской секс-федерацией, состоится в Стокгольме 28 сентября.

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Двое юных жуковчан получили жилищные сертификаты
20 августа 2024, 19:48

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

Замглавы городского округа Жуковский Юлия Степанова вручила жилищные сертификаты детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Сертификаты получили Алексей Ананин и Валерия Горчакова. Алексей окончил колледж «Московия» и сейчас работает по специальности. В поиске жилья ему помогает старшая сестра. Валерия закончила второй курс медицинского колледжа в Москве. Определиться с выбором места жительства ей помогают бабушка и тетя», – говорится в сообщении.
Сертификат даёт право на однократное получение выплаты для приобретения благоустроенного жилья в собственность на территории Московской области.

Заместитель главы пожелала Алексею и Валерии счастья в новом жилище.
«Пусть в стенах ваших новых квартир будут только радостные моменты, пусть они станут для вас настоящим домом», – сказала Степанова.
Ребятам нужно реализовать свои сертификаты в течение двух месяцев. Они рассказали, что присматривают квартиры именно в Жуковском.

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Депутат Водолацкий заявил о желании иностранцев переехать из западных стран в РФ
20 августа 2024, 19:37

Фото: iStock/macky_ch

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что многие люди русского происхождения, проживающие в западных странах, хотят переехать в Россию в целях безопасности.
Так он прокомментировал указ президента России Владимира Путина об оказании гуманитарной помощи лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности.

«В наши посольства, консульства обращается огромное число людей. Это потомки первой волны мигрантов после Октябрьской революции. Они потеряли язык, связь со своей родиной, но они сегодня столкнулись с тем, что на Западе полностью извращаются все семейные ценности, пропагандируется насилие, жестокость. И люди начинают искать, как обезопасить себя и своих детей, просят дать им возможность переехать в Россию», — пояснил в беседе с Газета.ру Водолацкий.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о гуманитарной поддержке иностранцев, которые сделали выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Россией.

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Волонтёры Подмосковья отправили ещё 20 тонн гуманитарной помощи курянам
20 августа 2024, 19:12

Фото: Волонтёры Подмосковья

«Волонтёры Подмосковья» отправили вторую фуру с помощью жителям Курской области в рамках регионального проекта «Доброе дело», поддержанного губернатором Андреем Воробьёвым.
Курянам направлены питьевая вода, средства личной гигиены, чай, кофе, сладости, сухие каши, лапша и супы, матрасы, новая одежда и обувь, чайники, электроплиты, генераторы и многое другое. Это уже 150 рейс в рамках региональной акции «Доброе дело».

В Московской области был объявлен специальный сбор «Курск, мы рядом!». Помимо основных 86 пунктов приёма гуманитарной помощи, в городских округах открыли ещё 83 дополнительных точек. Всю неделю жители Подмосковья приносили туда самое необходимое, а добровольцы собрали груз на центральном складе в Балашихе, откуда и отправилась фура. Координирует работу волонтеров Министерство информации и молодёжной политики Московской области.
«Акция нашла отклик в сердцах жителей Подмосковья, так как речь идёт о наших соотечественниках, в дома которых пришло несчастье. Жители региона собрали более 60 тонн за очень короткие сроки. Наши волонтёры каждый день работали в распределительном центре Балашихи, сортируя и упаковывая собранные товары, чтобы скорее отправить следующий рейс в Курскую область. Мы понимаем, насколько сейчас актуальна эта помощь, поэтому продолжаем эту работу», – рассказала министр информации и молодёжной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.
Подмосковье также разместило у себя эвакуированных из Курской области, которые были вынуждены покинуть дома. Большая часть из них – дети. Также добровольцы собирают и доставляют адресную помощь для приехавших из Курска, чтобы их пребывание в Московской области было максимально комфортным.

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#московская область
#курская область
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Психиатр Глухова назвала негативные последствия влияния интернета на здоровье
20 августа 2024, 18:44

Фото: iStock/Wpadington

Психиатр, детский психиатр Юлия Глухова заявила, что интернет и соцсети оказывают негативное влияние на психику, провоцируя стресс и развивая зависимость от гаджетов.
«Из возможных последствий — развитие зависимости от социальных сетей и интернета и как следствие — снижение качества жизни. Избыточное нахождение в интернете и поглощение там всевозможной негативной информации может привести к повышенному уровню стресса, усилению общей тревожности и нарушению эмоционального фона», — пояснила в беседе с Газета.ру специалист.

По её словам, особенно уязвимы к интернету и соцсетям дети и подростки, поскольку их психика ещё в стадии формирования, а значит она больше подвержена вышеперечисленным негативным факторам.

А психолог, психиатр Алексей Вилков перечислил основные симптомы депрессии, к которым отнёс нарушение сна, сбои иммунной системы, нарушение метаболизма и набор веса, сильные эмоциональные качели, а также нежелание ухаживать за собой.

«Многие считают, что у них просто апатия, лень или усталость, что можно списать на активную рабочую деятельность. Но усталость, общая подавленность вскоре проходят, хандра лечится с помощью приёма витамина D. А вот преодолеть настоящую депрессию крайне тяжело. Это серьезное психическое заболевание, мешающее человеку жить», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» врач.

Ранее врач-психиатр, психотерапевт Сергей Кузнецов заявлял, что навязчивый страх заболеть раком может перерасти в настоящую фобию – канцерофобии – и мешать вести полноценный образ жизни.

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