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Намек на интим: из-за чего Абдулов лишился дорогого имущества и кто теперь спит в его постели

20 августа 2024, 13:05
Фото: РИА Новости/Галина Кмит

Фото: РИА Новости/Галина Кмит

Александр Абдулов начал строительство своего дачного дома на Валдае в начале 2000-х годов. После его смерти наследникам долгое время не удавалось реализовать имущество. Наконец, усадьба нашла нового владельца. О том, кто стал хозяином в доме артиста и какие «грехи» Абдулова до сих пор не забыты расскажет редакция «Радио 1».

Дача Абдулова: где находится


Дача расположена в центре Валдая, всего в 150 метрах от живописной набережной. Участок был приобретен Абдуловым после его работы над фильмом «Тихие омуты» режиссера Эльдара Рязанова в 2000 году, когда съемки проходили в соседней деревне Долгие Бороды.



Народный артист ушел из жизни от онкологического заболевания в 2008 году в возрасте 54 лет. Имущество унаследовали его жена Юлия, дочь Евгения и мать Людмила Александровна. Дача, которая досталась Юлии, была выставлена на продажу за семь миллионов рублей, а позже цена снизилась до пяти миллионов.

Ходили слухи о том, что город намеревался превратить дачу в музей памяти Абдулова, финансирование этого проекта не нашлось. В итоге усадьбу приобрела молодая семья для частных мероприятий.

Кто хозяин дачи Абдулова


Нынешним хозяином дачи является местный житель Егор.

«Было тяжело наблюдать, как одна из наших городских достопримечательностей — дача любимого артиста — постепенно разрушается, многие вещи пришли в негодность. За домом требуется уход, особенно учитывая, что это деревянное строение. После смерти Абдулова о нем никто не заботился», — сообщил новый владелец.

Егор и его жена купили дачу для собственного проживания, но так как реставрация требует значительных инвестиций, они решили сдавать дом в аренду в летний сезон. Новые владельцы отмечают, что дача артиста является единственным домом отдыха на Валдае, где есть пять больших спален. Зачастую дачу арендуют семьи или большие компании.
Фото: РИА Новости/Владимир Родионов

Зависимость Абдулова


Поклонники Александра Абдулова до сих пор с теплом вспоминают любимого артиста и пересматривают фильмы с его участием. Однако есть и те, кто даже после смерти не может забыть о скандалах, в которые неоднократно угождал артист. Известно, что Абдулов серьезно увлекался азартными играми. Однажды он выиграл свыше 10 тысяч долларов, но, не умея вовремя остановиться, через час растратил все деньги.

С течением времени справиться с игроманией стало невозможно, и он даже продал свою квартиру ради очередной игры. В одном из казино у Абдулова также произошла потасовка со скандальным журналистом Отаром Кушанашвили. В ходе конфликта Александр набросился на оппонента и несколько раз ударил его кулаком по лицу.

Тогда близкие артиста обратились к экстрасенсу, который на время помог Абдулову избавиться от зависимости, после чего он также искал поддержку у психиатра.

Обвинения в домогательствах


Абдулов также несколько раз обвинялся в домогательствах. Первый казус случился в период прохождения фестиваля в Минске. Александр попросил у стоящей рядом девушки завязать ему галстук, на что та ответила резко отрицательно и тотчас вышла за дверь. Как оказалось, подобная просьба на белорусском прозвучала, как намек на интим.

В 2000 году было опубликовано интервью с телохранителем Абдулова, в котором девушка рассказала о домогательствах со стороны артиста. По ее словам, актер якобы воспринимал ее как работницу сферы интим-услуг и всячески пытался склонить к близким отношениям.

Нельзя не отметить скандальную книгу журналистки Дарьи Асламовой «Записки дрянной девчонки», в которой автор пишет о своей связи с Абдуловым и его методах соблазнения. Актер на вопросы журналистов о Дарье ответил: «Я ей простил всё».

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В Раменском округе привели в порядок пешеходные переходы у школ
20 августа 2024, 12:59

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

45 пешеходных переходов, расположенных рядом с образовательными заведениями Раменского городского округа, привели в порядок перед началом учебного года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В Раменском округе рядом с учебными заведениями находится 45 пешеходных переходов — 25 из них — на региональных дорогах, 19 — на муниципальных и один на федеральной трассе. Все эти переходы приведены в соответствие с требованиями по обеспечению безопасности дорожного движения», — отметил замглавы округа Владимир Жиров.
На пешеходных переходах обновили разметку и дорожные знаки, обустроили искусственные неровности, проверили светофоры и ограждения, а также проложили тротуары вдоль подъездных дорог.

В муниципалитете добавили, что сейчас ведётся обустройство нового пешеходного перехода у школы, построенной на Высоковольтной улице. Работы планируется завершить до 26 августа.

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#школы
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Выплату на новорождённого в Подмосковье получили более 35,5 тыс. человек
20 августа 2024, 12:45

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Более тридцати пяти с половиной тысяч родителей получили единовременную выплату на новорождённого в Московской области с начала года, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
Выплата составляет 20 тысяч рублей, при этом родители могут выбрать или деньги, или подарочный набор «Я родился в Подмосковье».

«Чаще всего семьи выбирают именно выплату, чтобы самостоятельно купить все необходимое для малыша. С начала года свыше 35,5 тысяч родителей уже получили такую выплату», — отметила первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
В министерстве отметили, что выплата на новорождённого предоставляется из регионального бюджета, общий объём выделенных на это средств превысил 710 миллионов рублей.

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Подмосковье и Ташкентская область будут обмениваться образовательными практиками
20 августа 2024, 12:30

Фото: пресс-служба правительства МО

Московская и Ташкентская области будут перенимать друг у друга лучшие практики в сфере образования, об этом договорились губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и заместитель хокима Ташкентской области Отабек Султанбеков, сообщает пресс-служба правительства российского региона.
Встреча состоялась в Доме правительства Московской области, в состав узбекской делегации вошли представители хокимията Ташкентской области, а также директора местных школ и детсадов.

«К нам приехала большая делегация из Узбекистана, в составе которой представители сферы образования. Очень приятно, что мы имеем возможность сегодня обсудить гуманитарную повестку двух стран. Наша цель сегодня — обсудить с коллегами систему взаимодействия, сотрудничества в образовании», — заявил Андрей Воробьёв.
Делегация пробует в Московской области неделю, для них организована насыщенная программа, включающая, в частности, посещение Технолицея имени В.И. Долгих в Истре.

«У нас очень плотный график. Наша делегация благодарна за гостеприимство», — сказал Отабек Султанбеков.
Членам делегации рассказали о действующих в Московской области трёх образовательных кластерах для одарённых детей, а также о системе рейтингования школ и образовательных стандартах. Кроме того, внимание прибывших представителей муниципальной власти обратили на систему работы и взаимодействия с жителями, организованную с помощью Центра управления регионом.

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#московская область
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#андрей воробьёв
#подмосковье
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В Подольске полностью восстановили электроснабжение после отключения
20 августа 2024, 12:04

Фото: istockphoto / Vadym Terelyuk

Электроснабжение в подмосковном городе Подольске, где утром без света остались дома и социальные объекты, полностью восстановлено. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве энергетики Московской области.
«Электроснабжение потребителей городского округа Подольск было нарушено из-за автоматического отключения воздушной линии напряжением 110 киловольт. Однако оперативно все абоненты были переведены на резервное питание, и сейчас обесточенных потребителей нет», — сообщили в министерстве

Ранее, по данным Министерства энергетики, из-за полного погашения работы подстанции № 480 «Северово» и подстанции № 104 «Климовская» в Подольске произошло отключение электроснабжения. Без напряжения остались 32 фидера и 301 трансформаторная подстанция.

Кроме того, администрация города сообщила в своём Telegram-канале об отключении семи котельных. Также были обесточены 14 школ, 26 детских садов, 14 больниц, МФЦ, техникум, администрация, детский реабилитационный центр и троллейбусная тяга. В город были направлены 13 передвижных электроустановок.

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#сво
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Подмосковную онлайн-карту отключений горячей воды посетили около 7 млн раз
20 августа 2024, 11:48

Фото: iStock/nikkytok

Почти 7 миллионов заходов зафиксировано на подмосковный онлайн-сервис «Карта коммунальных услуг» с момента его запуска в 2020 году, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«За время работы «Карты коммунальных услуг» этим сервисом воспользовались около семи миллионов раз. Большинство заходов — более 4,7 млн раз — зафиксировано с мобильных устройств и почти 2,3 млн — со стационарных компьютеров», — говорится в сообщении.
На онлайн-карте размещается информация о датах планового отключения горячей воды, а также датах включения и отключения отопления. Кроме того, там есть контакты управляющих компаний и поставщиков ресурсов.

«Есть также опция подписки на «Карту». Подписавшиеся жители получают уведомления о плановых отключениях за месяц, неделю и день до отключения. В настоящее время этой возможностью воспользовались около пяти с половиной тысяч человек», — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики региона Евгений Хромушин.
«Карта коммунальных услуг» доступна по ссылке.

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#подмосковье
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Купили гроб до рождения: мать отказалась от аборта и родила сына с 2% мозга, как сложилась его судьба
20 августа 2024, 11:39

Фото: istock / Golfcuk

До рождения Ноя Уолла врачи сообщили его родителям Шелли и Робу из Великобритании, что их сын никогда не сможет ходить, говорить и есть сам. Даже если ему удастся появиться на свет, он будет находиться в «состоянии овоща». Несмотря на неутешительные прогнозы врачей беременная британка решила сохранить сыну жизнь. О том, как сложилась судьба ребенка, на умерщвлении которого настаивали врачи, расскажет редакция «Радио 1».


Страшные диагнозы Ноя Уолла


Во время беременности медики диагностировали у ребенка «расщепление позвоночника», что является врожденной аномалией, при которой части тела под местом поражения часто парализованы. Кроме того, сканирование мозга выявило отсутствие значительной части головного мозга у мальчика из-за образования кисты. К этому списку заболеваний добавился синдром Эдвардса — редкая генетическая аномалия, связанная с дублированием 18-й хромосомы.

Врачи предупреждали, что выживаемость детей с таким диагнозом до года составляет лишь 5-10 процентов.

Кроме того, анализы показали, что у малыша развивается синдром Патау — еще один серьезный порок развития, при котором 95 процентов детей не доживают до первого дня рождения.

Несмотря на то, что с ранних сроков беременности медики настаивали на ее прерывании, мать мальчика не побоялась трудностей и решила сохранить ему жизнь. При этом семья еще до рождения малыша купила ему гроб и готовилась к похоронам.

Фото: соцсети Н. Уолла

Как сложилась судьба больного ребенка


Мальчик родился очень слабым и был сразу помещен в реанимацию. МРТ показало, что из-за скопления жидкости в черепе, мозг ребенка сформирован всего на 2%.

Спустя семь недель ему установили шунт для удаления жидкости, что и стало началом чуда — мозг начал развиваться. В три года повторное сканирование показало, что его мозг увеличился на 80%.

Сейчас Ною девять лет. Он говорит, читает и решает задачи, но испытывает сложности с передвижением. Родители продолжают надеяться на дальнейшее исцеление.

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С улиц Подмосковья увезли более 3,5 тыс. машин за нарушение правил стоянки
20 августа 2024, 11:26

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше трёх с половиной тысяч автомобилей эвакуировали с улиц Московской области на прошлой неделе за нарушение правил стоянки и остановки, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«За минувшую неделю с подмосковных улиц эвакуировали 3558 автомашин, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки. Это на 38 машин больше, чем неделей ранее», — отмечается в сообщении.
Недельный топ-5 муниципалитетов, где эвакуировали больше всего машин-нарушителей, возглавил Ленинский округ, с улиц которого увезли 342 автомобиля. На втором месте округ Красногорск, где эвакуировали 305 машин. Третье и четвёртое места занимают Химки и Мытищи с 292 и 288 эвакуированными машинами соответственно. А замыкает первую пятёрку антирейтинга Пушкинский округ, где на штрафстоянки увезли 230 машин.

Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Московской области, можно по телефону 112, через приложение «112 МО» или на сайте регионального Центра безопасности дорожного движения.

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#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
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Расписание на Горьковском и Киевском направлениях МЖД изменится 22-24 августа
20 августа 2024, 11:09

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения некоторых пригородных поездов, курсирующая на МЦД-4, Киевском и Горьковском направлениях, изменится с 22 по 24 августа из-за укладки стрелочных переводов на станции Железнодорожная, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«22 и 23 августа работы будут проводить с 11:00 до 16:00, ещё одно технологическое «окно» запланировано в период с 22:00 23 августа до 8:00 24 августа. В это время движение будет организовано по соседним путям, из-за чего у ряда электричек изменится время отправления и прибытия, некоторые проследуют по укороченному маршруту, а некоторые будут отменены», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее уточнять расписание электричек. Актуальный график движения размещается на информационных щитах на станциях и вокзалах, он также доступен онлайн — на сайте РЖД и в приложении «РЖД Пассажирам».

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«Новые схемы»: Эксперты рассказали, как мошенники могут выманивать деньги у пенсионеров
Сотрудник Отделения СФР Сурский: мошенники представляются работниками соцфонда
20 августа 2024, 11:07

Фото: istockphoto/Diy1

В современном мире трудно представить человека, который бы не имел опыт взаимодействия с мошенниками. Злоумышленники постоянно ищут новые способы обмана граждан, а особенно на их уловки попадаются доверчивые люди старшего возраста.
Заместитель директора Филиала № 8 Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области Евгений Сурский рассказал, как чаще всего обманывают мошенники.

  1. публикуют в интернете недостоверные сведения о проверках со стороны Социального фонда, налоговой инспекции и органов социальной защиты населения.
  2. распространяют информацию о том, что работники обходят квартиры, чтобы проверить прописки и выявить тех, кто живет не в том месте, что указано в документах. При этом говорят, что пенсионеру, живущему не по месту регистрации, урежут или снимут выплаты, а могут привлечь даже к уголовной ответственности;
  3. навязывают пенсионерам услуги, за которые нужно заплатить: защита от мнимых проверок, варианты решения вопросов с официальными органами.

Также в последнее время Отделение СФР по Москве и Московской области зафиксировало новые мошеннические схемы через мессенджеры (Telegram, WhatsApp). Злоумышленники представляются сотрудниками регионального Отделения фонда, предлагают произвести перерасчет страхового стажа и, убедив предоставить свои персональные данные, просят назвать пришедший в смс код для получения доступа к порталу госуслуг либо к электронным сервисам банковских организаций.

Здесь, по мнению сотрудников Отделения СФР по Москве и Московской области, нужно помнить о важном: работники фонда никогда не ходят по домам с какими-либо проверками или опросами, а если к вам пришли незнакомцы и представились работниками Социального фонда, то это точно мошенники.

«Получить услуги Социального фонда можно бесплатно в клиентских службах по экстерриториальному принципу, в МФЦ, а также на портале госуслуг. Отмечу, что многие выплаты предоставляются проактивно на основании имеющихся у нас данных», — напомнил заместитель управляющего Отделением СФР по Москве и Московской области Алексей Путин, призвав граждан не доверять незнакомым лицам и не идти на их провокации.

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