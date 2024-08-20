Намек на интим: из-за чего Абдулов лишился дорогого имущества и кто теперь спит в его постели

Фото: РИА Новости/Галина Кмит
Александр Абдулов начал строительство своего дачного дома на Валдае в начале 2000-х годов. После его смерти наследникам долгое время не удавалось реализовать имущество. Наконец, усадьба нашла нового владельца. О том, кто стал хозяином в доме артиста и какие «грехи» Абдулова до сих пор не забыты расскажет редакция «Радио 1».
Дача Абдулова: где находится
Дача расположена в центре Валдая, всего в 150 метрах от живописной набережной. Участок был приобретен Абдуловым после его работы над фильмом «Тихие омуты» режиссера Эльдара Рязанова в 2000 году, когда съемки проходили в соседней деревне Долгие Бороды.
Народный артист ушел из жизни от онкологического заболевания в 2008 году в возрасте 54 лет. Имущество унаследовали его жена Юлия, дочь Евгения и мать Людмила Александровна. Дача, которая досталась Юлии, была выставлена на продажу за семь миллионов рублей, а позже цена снизилась до пяти миллионов.
Ходили слухи о том, что город намеревался превратить дачу в музей памяти Абдулова, финансирование этого проекта не нашлось. В итоге усадьбу приобрела молодая семья для частных мероприятий.
Кто хозяин дачи Абдулова
Нынешним хозяином дачи является местный житель Егор.
«Было тяжело наблюдать, как одна из наших городских достопримечательностей — дача любимого артиста — постепенно разрушается, многие вещи пришли в негодность. За домом требуется уход, особенно учитывая, что это деревянное строение. После смерти Абдулова о нем никто не заботился», — сообщил новый владелец.
Егор и его жена купили дачу для собственного проживания, но так как реставрация требует значительных инвестиций, они решили сдавать дом в аренду в летний сезон. Новые владельцы отмечают, что дача артиста является единственным домом отдыха на Валдае, где есть пять больших спален. Зачастую дачу арендуют семьи или большие компании.
Фото: РИА Новости/Владимир Родионов
Зависимость Абдулова
Поклонники Александра Абдулова до сих пор с теплом вспоминают любимого артиста и пересматривают фильмы с его участием. Однако есть и те, кто даже после смерти не может забыть о скандалах, в которые неоднократно угождал артист. Известно, что Абдулов серьезно увлекался азартными играми. Однажды он выиграл свыше 10 тысяч долларов, но, не умея вовремя остановиться, через час растратил все деньги.
С течением времени справиться с игроманией стало невозможно, и он даже продал свою квартиру ради очередной игры. В одном из казино у Абдулова также произошла потасовка со скандальным журналистом Отаром Кушанашвили. В ходе конфликта Александр набросился на оппонента и несколько раз ударил его кулаком по лицу.
Тогда близкие артиста обратились к экстрасенсу, который на время помог Абдулову избавиться от зависимости, после чего он также искал поддержку у психиатра.
Обвинения в домогательствах
Абдулов также несколько раз обвинялся в домогательствах. Первый казус случился в период прохождения фестиваля в Минске. Александр попросил у стоящей рядом девушки завязать ему галстук, на что та ответила резко отрицательно и тотчас вышла за дверь. Как оказалось, подобная просьба на белорусском прозвучала, как намек на интим.
В 2000 году было опубликовано интервью с телохранителем Абдулова, в котором девушка рассказала о домогательствах со стороны артиста. По ее словам, актер якобы воспринимал ее как работницу сферы интим-услуг и всячески пытался склонить к близким отношениям.
Нельзя не отметить скандальную книгу журналистки Дарьи Асламовой «Записки дрянной девчонки», в которой автор пишет о своей связи с Абдуловым и его методах соблазнения. Актер на вопросы журналистов о Дарье ответил: «Я ей простил всё».
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