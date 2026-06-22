День молодежи 2026 пройдет 27 июня по всей стране

22 июня 2026, 14:40

Фото: пресс-служба «‎День молодежи»

День молодежи в 2026 году пройдет 27 июня по всей стране в единой фестивальной концепции «Мечта. Гордость. Единство». Молодежные движения, организации и ведущие российские компании представят свои проекты и программы с возможностями для молодых людей.