День молодежи 2026 пройдет 27 июня по всей стране
День молодежи в 2026 году пройдет 27 июня по всей стране в единой фестивальной концепции «Мечта. Гордость. Единство». Молодежные движения, организации и ведущие российские компании представят свои проекты и программы с возможностями для молодых людей.
Тематические зоны фестивалей покажут достижения России в сферах науки, образования, технологий, культуры, творчества, предпринимательства и других направлениях. Гости смогут познакомиться с инициативами и увидеть, какие возможности открываются для молодежи в разных областях.
Площадки праздника организаторы определяют как «пространства действий». Здесь участники смогут проявить себя и сделать шаг к личному или командному развитию. В программе — отправка гуманитарной помощи военнослужащим и их семьям, донорство, подача заявок на грантовый конкурс, презентация своих проектов и участие в молодежных движениях.
По классификации ООН к молодежи относятся юноши и девушки в возрасте до 24 лет. Сегодня в мире насчитывается около 1,8 миллиарда молодых людей. Наибольшая численность молодежи проживает в Индии — одной из самых населенных стран мира.
Читайте также: