В парке «Патриот» прошёл крупнейший кинологический форум страны
Национальные выставки собак всех пород «Россия 2026» прошли 20 и 21 июня на территории парка «Патриот». Мероприятие было приурочено к 35-летию Российской кинологической федерации и Дню кинолога, собрав участников со всей страны и из-за рубежа. Об этом сообщили организаторы.
За два дня в выставке приняли участие представители 261 породы, а общее количество собак приблизилось к восьми тысячам. Гостями масштабного кинологического праздника стали более 12 тысяч человек. Особое внимание организаторы уделили отечественным породам: на рингах были представлены 21 российская порода, включая редких хотошо, ненецких оленегонных лаек и тыва ыт.
В первый день состоялись соревнования за «Кубок РКФ 2026», а также национальный чемпионат среди отечественных пород «Слава России 2026». Во второй день участники боролись за награды «Кубка Москвы & Кубка Городов-Героев 2026», где лучшие представители различных пород определяли сильнейших в главных рингах выставки.
Помимо конкурсной программы, для гостей подготовили насыщенную развлекательную и образовательную программу. Впервые на выставке представили дисциплину дог-дартби, а также показательные выступления по пастушьей службе, дог-фризби, ралли-обидиенс, мондьорингу и другим видам кинологического спорта.
Отдельный интерес вызвали выступления служебных собак, поисковых отрядов, собак-проводников и канистерапевтов, демонстрирующих важную роль четвероногих помощников в жизни человека. Также в рамках мероприятия прошли конкурсы для юных хендлеров и церемония награждения выпускников образовательных программ РКФ.
Организаторы отметили высокий интерес к событию и подчеркнули, что юбилейная выставка стала одной из самых масштабных в истории российского собаководства.
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