В парке «Патриот» прошёл крупнейший кинологический форум страны

22 июня 2026, 13:46

Выставка «Россия 2026» собрала почти 8 тысяч собак и более 12 тысяч гостей

Фото: пресс-служба Российской кинологической федерации

Национальные выставки собак всех пород «Россия 2026» прошли 20 и 21 июня на территории парка «Патриот». Мероприятие было приурочено к 35-летию Российской кинологической федерации и Дню кинолога, собрав участников со всей страны и из-за рубежа. Об этом сообщили организаторы.