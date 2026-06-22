Доцент Щербаченко сделал неутешительный прогноз для владельцев торговых центров
Торговые центры теряют свою популярность среди населения, уступая место маркетплейсам. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
Согласно его мнению, онлайн-платформы привлекают клиентов благодаря выгодным ценам и возможности постоплаты. Доцент отметил, что современные требования посетителей диктуют необходимость новых подходов к организации торговых центров.
Щербаченко подчеркнул, что такие центры должны быть многофункциональными и интегральными, сочетая в себе элементы досуга, спорта, образования, искусства и коворкинга в едином пространстве.
До этого стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова раскрыла, как не потратить на шопинг все деньги. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: