День молодежи-2026 пройдет по всей стране 27 июня
27 июня 2026 года во всех регионах России пройдет масштабный фестиваль, посвященный Дню молодежи. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов.
Праздничные мероприятия, охватывающие более 80 регионов страны, объединены единой концепцией «Мечта. Гордость. Единство». С 2023 года День молодежи в России отмечается в последнюю субботу июня, что позволяет максимальному числу молодых людей принять участие в торжествах.
Главная идея фестиваля в 2026 году — «Праздник как платформа». Организаторы стремятся превратить День молодежи в активное пространство действий, где каждый участник сможет не просто стать зрителем, а получить конкретный результат: найти единомышленников, подать заявку на грант, присоединиться к волонтерскому движению или сделать первый шаг к реализации своего проекта. Гостей фестиваля ждут в тематических зонах, посвященных науке, образованию, технологиям, культуре, творчеству, предпринимательству и другим направлениям.
В рамках Дня молодежи-2026 запланировали обширную программу. Она включает в себя включающая патриотические, спортивные и культурные события, развивающие мастер-классы, встречи с экспертами и участниками СВО.
Одним из центральных событий станет всероссийская акция «100 молодых героев», в рамках которой страна узнает о 100 молодых людях, совершающих героические поступки: врачах, спасателях, волонтерах и других. Также пройдет акция «Молодежь берет ночную смену», где участники смогут познакомиться с профессиями, обеспечивающими работу города в ночное время: от бригад скорой помощи до производственных предприятий .
Особое внимание уделили социальной составляющей праздника. Ассоциация Добро.рф развернет по всей стране «Ярмарку добра», где каждый сможет передать гуманитарную помощь военнослужащим и жителям приграничных регионов, написать письмо поддержки или стать донором . Кроме того, будут организованы грантовые конкурсы и площадки для презентации молодежных проектов.
Молодежной столицей России-2026 стал Смоленск, а Городом молодежи-2026 — Елец . В Смоленске главные события объединят более 50 тысяч участников: здесь пройдут молодежная Божественная литургия, интернациональный показ «Модный код России» с участием российских и зарубежных дизайнеров, а также встречи с семьями участников СВО . В Ельце для жителей и гостей города устроят серию театральных спектаклей под открытым небом и фестиваль звонарей.
В 2026 году праздник становится гибридным: для участников запустили мобильное приложение, позволяющее построить персональный маршрут по событиям, получать цифровые бейджи за активности и сохранять контакты новых знакомых . Также пройдет всероссийская акция «Я мечтаю в России», в рамках которой с помощью технологий искусственного интеллекта участники смогут визуализировать свои профессиональные мечты и устремления .
Участие в большинстве мероприятий бесплатное, однако на некоторые площадки требуется предварительная регистрация через ФГАИС «Молодежь России» или чат-бот в мессенджере «Макс». Подробную информацию о программе фестиваля опубликовали на официальном сайте деньмолодёжи.рф.
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