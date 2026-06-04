Прокуратура МО приглашает молодежь на конкурс антикоррупционной рекламы
Прокуратура Московской области приглашает молодых людей к участию в международном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». Мероприятие организовано Генеральной прокуратурой Российской Федерации.
Прием творческих работ — антикоррупционных плакатов, рисунков и видеороликов — будет проходить на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life по 1 октября 2026 года. Участники смогут побороться за победу в трех номинациях: «Лучший плакат», «Лучший рисунок» и «Лучший видеоролик». Предусмотрено две возрастные группы: от 10 до 17 лет и от 18 до 25 лет.
Правила проведения конкурса опубликовали на сайте на всех официальных языках ООН. Итоги планируется подвести в Международный день борьбы с коррупцией.
Ранее сообщалось, что срок подачи заявок на конкурс растущих брендов «Знай наших» продлили до 15 июня. Мероприятие насчитывает более 30 номинаций.
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