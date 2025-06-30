В парках Московской области День молодежи отметили более 84 тысяч человек

30 июня 2025, 16:50

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В подмосковных парках в минувшие выходные состоялась масштабная акция «Молодежь. Спорт. Парк», приуроченная ко Дню молодежи. Мероприятие посетили более 84 тысяч человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.