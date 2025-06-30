В парках Московской области День молодежи отметили более 84 тысяч человек
В подмосковных парках в минувшие выходные состоялась масштабная акция «Молодежь. Спорт. Парк», приуроченная ко Дню молодежи. Мероприятие посетили более 84 тысяч человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Для участников подготовили разнообразную программу: велосипедные квесты, занятия йогой на траве, тренировки по зумбе, концерты кавер-групп, дискотеки, а также спортивные и танцевальные шоу.
В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске прошли мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, программированию и танцам. Гости участвовали в соревнованиях по силовым видам спорта и посетили интерактивные площадки МЧС и мотоклуба «Ночные волки». Завершился день концертом группы VBAND, пенной вечеринкой и киносеансом под открытым небом.
В парке «Свердловский» в Лосино-Петровском прошли йога смеха, зумба, турниры по футболу и настольному теннису. Вечером выступила кавер-группа «Московские каникулы».
В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха работали пять тематических зон: образовательная, интерактивная, творческая, спортивная и развлекательная. Гости проходили профтестирование, участвовали в VR-играх, занимались футболом, армрестлингом, стретчингом, боксом и преодолевали полосу препятствий под руководством Егора Дегтярева. Вечер завершили Stand Up-шоу, барабанным перформансом и концертом кавер-группы.
В Центральном парке Лобни организовали квест-игру IQ-забег, йогу на траве, пленэр и шоу иллюзиониста. Для гостей был открыт новый Панда-парк. Вечером состоялся концерт творческих коллективов, диджея Korolenko и кавер-группы.
В парке «Городок» в Рузском округе прошли молодежная квест-эстафета, турниры по стритболу и киберспорту, развлечения с игровыми приставками, а также выставка мототехники и показательные заезды мотошколы Ride Tour. Завершился праздник концертом и пенной дискотекой.
Организаторами мероприятия выступили Министерство культуры и туризма, Министерство физической культуры и спорта Московской области и АНО «МосОблПарк».