Жителей Подмосковья приглашают отметить День молодёжи в Смоленске

24 июня 2026, 12:32

Фото: istockphoto.com/Olga Yastremska

Федеральной площадкой празднования Дня молодёжи в России в этом году станет Смоленск. Мероприятия проведут с 26 по 28 июня, принять в них участие приглашают жителей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.





Праздничные активности будут проходить на центральных улицах, площадях и в парках города. Их посвятят четырём ключевым темам: «Молодость», «Мечта», «Единство» и «Гордость».





«Гостей ждут показы мод от российских и зарубежных дизайнеров, встречи с волонтёрами и участниками специальной военной операции, интерактивные зоны Сбера, Движения Первых, VK, общества «Знание» и пр., а также концерты с участием звёзд эстрады», — говорится в сообщении.