В День молодёжи в Павловском Посаде проведут концерты и лотерею
День молодёжи отпразднуют в городском парке культуры и отдыха в Павловском Посаде в субботу, 27 июня. О том, какие мероприятия ждут гостей праздника, написал в своих соцсетях временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов.
В парке откроют различные интерактивные и спортивные площадки, проведут лотерею и мастер-классы. В программе также выступления окружных творческих коллективов и рок-группы PROROCK.
«Молодёжь, этот праздник — про вас: про вашу энергию, смелые идеи и горящие глаза. Именно вы делаете наш округ ярким, живым и устремлённым в будущее!» — написал Сергей Балашов.Мероприятие начнётся в 17:00. Вход бесплатный, но нужно будет зарегистрироваться.
Ранее сообщалось, что праздники в честь Дня молодёжи проведут в 67 парках Московской области.