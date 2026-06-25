В День молодёжи в Павловском Посаде проведут концерты и лотерею

25 июня 2026, 11:32

Фото: istockphoto.com/lorenzoantonucci

День молодёжи отпразднуют в городском парке культуры и отдыха в Павловском Посаде в субботу, 27 июня. О том, какие мероприятия ждут гостей праздника, написал в своих соцсетях временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов.





В парке откроют различные интерактивные и спортивные площадки, проведут лотерею и мастер-классы. В программе также выступления окружных творческих коллективов и рок-группы PROROCK.





«Молодёжь, этот праздник — про вас: про вашу энергию, смелые идеи и горящие глаза. Именно вы делаете наш округ ярким, живым и устремлённым в будущее!» — написал Сергей Балашов.