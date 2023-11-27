День морской пехоты России в 2023 году: как отмечают, кого поздравлять

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27 ноября отмечают праздник бойцы, которые входят в состав Военно-морского флота России. Морская пехота является главной ударной силой во время штурмов побережий. Редакция «Радио 1» расскажет, как принято поздравлять военных, когда впервые появился праздник.
День морской пехоты России: история праздника
27 ноября 1705 года император Петр I подписал указ о создании «полка морских солдат». Основной обязанностью военных было проведение атак в акватории моря и взятие на абордаж кораблей противника. Именно к этому событию приурочена дата торжества.
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В военной истории был момент, когда морские войска едва не были расформированы, однако с началом Великой Отечественной войны, командование армией пришло к выводу, что без таких подразделений не обойтись. Праздник был учрежден в 1995 году приказом главнокомандующего ВМФ.
День морской пехоты России: традиции праздника
Показательные выступления морпехов и широкие празднества устраиваются лишь в крупные годовщины войск. Ежегодно морские пехотинцы отмечают праздник в кругу сослуживцев, близких и друзей. В этот праздник проводятся тождественные построения, лучших военных награждают грамотами, медалями и ценными призами.
В День морской пехоты по телевидению показывают репортажи о войсках ВМФ, рассказывают об их непростой и важной службе.
Интересный факт: у морских пехотинцев есть свой конкурс профессионального мастерства – «Военно-морское дерби». На мероприятие приезжают военнослужащие других флотов, которые борются с коллегами за звание лучшего подразделения.
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Анастасия Крестьянова