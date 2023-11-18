Отряд кораблей ТОФ совершил деловой заход в индийский порт

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Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл с деловым заходом в индийский порт Вишакхапатнам, передали в субботу в отделе информационного обеспечения ТОФ.
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и среднего морского танкера «Печенга» в ходе дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе прибыл с деловым заходом в порт Вишакхапатнам Республики Индия.
В основной базе восточного флота ВМС Индии прошла церемония торжественной встречи российских кораблей, для моряков-тихоокеанцев организованы протокольные, культурные и спортивные события. Российские судна будут стоять в Вишакхапатнаме до 20 ноября.
Цель дальнего морского похода - показать Военно-морской флаг России в регионе, развить и укрепить дружеские отношения с зарубежными странами.
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В основной базе восточного флота ВМС Индии прошла церемония торжественной встречи российских кораблей, для моряков-тихоокеанцев организованы протокольные, культурные и спортивные события. Российские судна будут стоять в Вишакхапатнаме до 20 ноября.
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Дана Игумнова