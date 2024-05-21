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День Николая Чудотворца или Никола Вешний: приметы, чего нельзя делать 22 мая

День Николая Чудотворца в 2024 году: история и традиции
21 мая 2024, 18:44
Фото: iStock/Oleksandr Yakoniuk

Фото: iStock/Oleksandr Yakoniuk

Православные верующие 22 мая ежегодно вспоминают величайшего святого Николая Чудотворца или его ещё называют в народе Никола Вешний. О том, какие традиции, связанные с этим днем, существуют и чего делать категорически нельзя расскажет редакция «Радио 1».

День Николая Чудотворца: история торжества


Согласно церковному преданию, Николай родился в III веке в греческой колонии Ликии в Малой Азии в семье христиан. С самого раннего детства он часто ходил в храмы, а повзрослев, решил стать священником. Николай прославился как рьяный борец с язычеством и различными ересями, а также как чудотворец и защитник оклеветанных и невинно осужденных.



Известно, что святой еще при жизни спас мир от страшного голода, а также воскресил моряка во время шторма. Николай прожил до глубокой старости, а после смерти его тело начало мироточить. К мощам святого прибывали верующие. Николая просили избавить от печалей и страшных болезней.

О чем молятся Николаю Чудотворцу


Святого Николая принято просить о помощи бедным, здоровье, удаче в каком-либо деле, разрешении проблем. Николай Чудотворец считается защитником моряков, поэтому к нему можно обратиться с просьбой о защите путешественников от штормов и бурь.

Никола Вешний: почему так называют


В народе День Николая Чудотворца называют Николин день или Никола Вешний. Это связано с тем, что торжество приходится на 22 мая, когда на улицу зелено и тепло.


Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Николин день 22 мая 2024: традиции


Православные верующие в День Николая Чудотворца стараются посетить храм, помолиться у иконы святого, поставить ему свечу, раздать милостыню нуждающимся. Предки в этот день умывались утренней росой. Считалось, что такой ритуал принесет здоровье на будущий год. В Николу Вешнего желательно сходить в баню. Хорошей приметой также станет планирование свадьбы.

Что нельзя делать 22 мая 2024


В Николин день запрещено убивать пауков, кричать на животных. Не стоит заниматься тяжёлой работой, огородными делами и генеральной уборкой в доме. Нельзя купаться до Николы Вешнего даже там, где уже очень тепло. Только после дня Николая Чудотворца предки заходили в водоёмы. Ссориться и ругаться в праздник также строго запрещено.

Приметы погоды на Николу Вешнего


Дождь в Николин день сулил богатый урожай. Предвестником хорошей погоды до конца весны станет гроза в ночь на 22 число. Если в Николу Вешнего не раскрылись одуванчики, то зарядят дожди. Если рябина цветёт в Николин день, то осень будет холодной и короткой.

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В России пройдет конкурс волонтерских уборок «Зов природы»
Конкурс волонтерских уборок «Зов природы» пройдет с 18 августа по 18 ноября
21 мая 2024, 19:18

Фото: iStock/Alexandr Lebedko

Межрегиональная экологическая общественная организация «ЭКА» проводит конкурс волонтерских уборок «Зов природы», который пройдет с 18 августа по 18 ноября.
Участники мероприятия должны будут организовать уборку с раздельным сбором отходов на любой природной территории. Принять участие в конкурсе смогут все желающие, достигшие 18-ти лет. Основным условием конкурса является разделение собранных отходов и помещение их в специальные контейнеры или же сдача мусора в пункт приема.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте мероприятия.

Победители конкурса получат от организаторов ценные призы, среди которых настольные игры и книги. Конкурс пройдет в два этапа, в каждом из которых, будут отобраны по три победителя.

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Перечислены самые популярные напитки у россиян после ухода Coca-Cola
«Пакет»: Самые популярные напитки у россиян — Добрый Cola и Черноголовка
21 мая 2024, 19:17

Фото: iStock/champpixs

Аналитики сервиса «Пакет» сообщили, что после ухода Coca-Cola с российского рынка наиболее популярными напитками у россиян стали Добрый Cola и Черноголовка.
Как передаёт Газета.ру, согласно данным исследования, 56% россиян всё ещё стараются найти на прилавках оригинальную Coca-Cola, в то время как 21% опрошенных даже не заметили пропажи газировки в магазинах.

Ранее по информации базы Россельхозбанка стало известно, что почти 40% россиян готовы за один раз съесть полкилограмма шашлыка и даже больше. Некоторые граждане придерживаются позиции, что, если мясо будет вкусным и его приготовят близкие люди, в таком случае его можно съесть в любых количествах, «предела нет».

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Лондон не исключает принятие новых мер по замороженным активам России
Кэмерон: Британия не исключает дальнейших мер по отношению к российским активам
21 мая 2024, 19:08

Фото: iStock/nevenmn

Великобритания не исключает возможности принятия дополнительных мер в отношении замороженных российских активов после использования доходов с них для поддержки Украины, заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон.
«Возможно, настанет время, когда Россия будет обязана выплатить репарации Украине за нанесенный ущерб, и в этом случае замороженные активы могут сыграть важную роль», — сказал Кэмерон, передает РИА Новости.
Совет ЕС во вторник утвердил решение об использовании доходов от замороженных российских суверенных активов для военной помощи Украине. Согласно решению, 90% доходов от этих активов будет направлено в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине и проведения программ по восстановлению.

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Воробьёв анонсировал открытие нового здания Физмат-лицея к началу учебного года
21 мая 2024, 18:42

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Новое здание Физмат-лицея на 525 мест в Сергиевом Посаде откроется к старту учебного года, пообещал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он проверил, как идут работы, поговорил с педагогами и родителями ребят, которые будут учиться в здании.
«Мы расширяем легендарный Физмат-лицей в Сергиевом Посаде, имеющий богатую историю. Приняли это решение, когда оценили запрос на школу. Наследие, я думаю, сумеем сохранить – многие выпускники лицея поступают в ведущие вузы, имеют хорошие перспективы. В школе смогут учиться ребята с 5-го класса. Сейчас здание может уместить 150-160 школьников, новое примет 525. Набор преподавателей уже идёт. Часть команды работает ещё со времён открытия лицея в 1990 году», – сказал глава региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Новое здание Физмат-лицея было в числе 25 школ, старт строительству которых в августе 2021-го дали губернатор Воробьёв и зампред правительства Татьяна Голикова. Сейчас готовность объекта составляет 85%.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Площадь здания – 14,5 тыс. кв. м. Основные строительные работы планируем завершить к концу июня. В середине июня начинаем принимать мебель и технологическое оборудование. Здесь большая инженерная, лаборатории, зал для занятия робототехникой. Думаю, детям будет интересно. В июле пройдёт пусконаладка, а 1 августа будем готовы передать здание под заселение. На объекте трудятся 150 человек, идём в графике», – доложил представитель подрядчика Владимир Дзагоев.
Помимо 42 учебных кабинетов в лицее оборудуют мастерские, лаборантские по физике, химии и биологии, ресурсные центры, кабинеты для дистанционных занятий, спортивный и актовый залы, библиотечно-информационный центр. На территории обустроят футбольное поле, учебно-опытную зону и парковочные места.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Старый корпус лицея рассчитан всего на 160 ребят. Там учатся 156 человек с 9 по 11 классы. Новый позволит обучать детей с 5 по 11 классы. Уже идёт приёмная кампания на следующий учебный год. Проводятся вступительные испытания по русскому языку, математике, физике и психологическое тестирование.
«Кампания стартовала 1 апреля. Подано уже более 800 заявлений от родителей. Вступительные экзамены прошли около 750 детей. 193 обучающихся 4-6 классов получили рекомендацию к зачислению. Педагогический состав в основном уже подобран, но есть ещё несколько вакансий», – рассказала директор лицея Ольга Макарова.
Продолжится взаимодействие лицея с ведущими вузами страны – МГУ, МФТИ, Московским институтом электронной техники, МИФИ, Московским авиационным институтом и другими.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«У меня трое сыновей. Старший уже закончил Физмат-лицей, сейчас на третьем курсе вуза. Средний заканчивает 10 класс. Мы очень надеемся, что в 11-м будет учиться в этом новом, большом здании. Младший тоже пойдет сюда. Здесь светлые классы, спортзал, столовая, которой у нас, к сожалению, нет», – поделилась местная жительница Светлана Наумова.
Беседуя с губернатором, родители попросили увеличить количество или частоту маршрутов, ведущих к новому зданию. Воробьёв пообещал проработать этот вопрос.

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#подмосковные стройки
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Раскрыта возможная причина смерти британца на рейсе Singapore Airlines
Reuters: британец на рейсе в Сингапур, возможно, умер из-за сердечного приступа
21 мая 2024, 18:31

Фото: istockphoto.com/HuyThoai

Раскрыта возможная причина смерти британца на рейсе Singapore Airlines. Как сообщило агентство Reuters, вероятно, 73-летний британский поданный скончался в результате сердечного приступа.
«Киттипонг Киттикачорн (генеральный директор международного аэропорта Бангкока «Суварнабхуми» — Прим. ред.) сообщил на пресс-конференции, что во время инцидента скончался 73 — летний британец, вероятно, из-за сердечного приступа», — пишет Reuters.

По информации издания The Daily Mail, 73 — летнего пассажира пытались реанимировать другие люди, но тщетно. Также отмечено, что семь человек тяжело ранены, а одного члена экипажа госпитализировали.

По словам одного из пассажиров, самолет попал в зону турбулентности, начав снижение. Людей, которые не были пристегнуты, подбросило до потолка. Они ударялись так сильно, что пробивали панели с лампочками и масками.

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#мир
#сингапур
#крушение
#самолет
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«Не углядел»: военкор Коц усомнился в виновности генерала Попова
Военкор Коц усомнился в виновности экс-командующего 58-й армией Попова
21 мая 2024, 18:29

Фото: iStock/Rawf8

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц усомнился в виновности бывшего командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова, которого 21 мая арестован по подозрению в крупном мошенничестве.
Он считает, что, не имея на руках материалы дела, бессмысленно делать какие-то предположения. Коц также отметил, что должны быть неопровержимые доказательства того, что офицер продал материалы, предназначенные для строительства линии обороны в зоне СВО, а деньги положил себе в карман.
«Другое, если это сделали подрядчики и субподрядчики, которые должны были строить фортификации. А генералу теперь вменяют, что не углядел. А ему и не до того было. Он воюет, а не строит. У нас так-то был генерал, отвечавший за строительство», — написал Коц в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что сейчас некоторые вспоминают, как 58-я армия Попова отбила украинское контрнаступление, другие же вспоминают, как его 11-й корпус уходил из Балаклеи, бросив большое число техники. Однако это эмоции, и они не имеют никакого отношения к сегодняшнему делу, заключил военкор.

Пока никаких доказательств незаконных доходов у генерала не нашли — у него в собственности находится ведомственная квартира от Минобороны и два пустующих земельных участка.

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#контрнаступление
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Ряды спортивной роты пополнили более 30 подмосковных призывников
21 мая 2024, 17:50

Фото: Евгений Гибадуллин

В сборном пункте военного комиссариата Московской области в Балашихе призывников торжественно проводили в войска. Ряды спортивной роты Центрального спортивного клуба армии пополнили 34 спортсмена, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Для вас наступает серьёзный период. Вы защищали интересы нашей Родины на полях спортивных соревнований. После принятия воинской присяги вы станете военнослужащими, и на вас будет двойная ответственность. Уверен, это приведет к росту ваших результатов. От имени главы городского округа Балашиха и от себя лично желаю вам удачи и успехов», – сказал замглавы муниципалитета Михаил Объедков.
Поддержку призывникам выразил чемпион России по боксу, чемпион мира среди военнослужащих международного Совета военного спорта, бронзовый призёр чемпионата мира по боксу прошлого года Дмитрий Двали.

Как пояснили в администрации, в спортивной роте служат представители сборных по олимпийским видам спорта. Они будут сочетать военную подготовку с тренировками, чтобы не потерять навыки и совершенствовать спортивные результаты.

Спортроты в Вооружённых силах России учредили в 2013 году. За это время военнослужащие спортивной роты Балашихи завоевали на всероссийских и международных соревнованиях более 1 тыс. медалей.

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#призывник
#армия
#спортсмены
#балашиха
#подмосковье
#московская область
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Умер генконструктор российского НПО автоматики Дерюгин
Умер генеральный конструктор НПО автоматики Сергей Дерюгин
21 мая 2024, 17:49

Фото: iStock/jorgeantonio

Умер генконструктор научно-производственного объединения автоматики Сергей Дерюгин, пишет ТАСС.
По данным «Роскосмоса», Сергей Федорович ушел из жизни на 84-м году в результате продолжительной болезни.

Там отметили, что инженер внес колоссальный вклад в развитие ракетной техники. Он участвовал в создании морских ракетных комплексов и системы управления ракет космического назначения.

В феврале 2023 года в Туле скончался лауреат госпремии СССР и премии правительства РФ Анатолий Капчиц. Под его руководством разрабатывали снаряды для реактивных систем залпового огня и тяжелых огнеметных систем.

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Психолог Усанова заявила об опасности мотивации едой успеваемости детей
21 мая 2024, 17:40

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Детский психолог Ольга Усанова заявила, что нельзя с помощью еды мотивировать успеваемость школьников.
Так она прокомментировала предложение депутата Госдумы Сергея Колунова делать скидки для более успевающих школьников, чтобы мотивировать остальных лучше учиться.

Она отметила, что такой подход вреден по многим причинам, включая и то, что это может спровоцировать конфликты между детьми.

«Как человек и как психолог я не понимаю, как можно еду превращать в мотиватор к лучшей успеваемости. Плюс многие родители сейчас берегут каждую копейку, и, исходя из экономии, могут давить на ребёнка, требуя от него одних только пятерок ради скидки в буфете. Чтобы сподвигнуть школьника к учебным достижениям, лучше использовать другие стимулы», — добавила в беседе с Общественной Службой Новостей Усанова.

До этого астролог, эксперт по фэншуй Анастасия Старун заявила о том, что стакан с кисточками в определенном секторе дома или перестановка рабочего стола могут помочь ребёнку сдать экзамены.

«Лучший способ в этом плане – переставить рабочий стол готовящегося к экзаменам в сектор, который в текущем месяце способствует обучению. В мае 2024 года это восток и юго-запад, а в июне – восток и север», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Старун.

Ранее врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Тимур Асанов заявлял, что школьник в период сдачи Единого госэкзамена должен отказаться от любых диет.

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