День Николая Чудотворца или Никола Вешний: приметы, чего нельзя делать 22 мая

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Православные верующие 22 мая ежегодно вспоминают величайшего святого Николая Чудотворца или его ещё называют в народе Никола Вешний. О том, какие традиции, связанные с этим днем, существуют и чего делать категорически нельзя расскажет редакция «Радио 1».
День Николая Чудотворца: история торжества
Согласно церковному преданию, Николай родился в III веке в греческой колонии Ликии в Малой Азии в семье христиан. С самого раннего детства он часто ходил в храмы, а повзрослев, решил стать священником. Николай прославился как рьяный борец с язычеством и различными ересями, а также как чудотворец и защитник оклеветанных и невинно осужденных.
Известно, что святой еще при жизни спас мир от страшного голода, а также воскресил моряка во время шторма. Николай прожил до глубокой старости, а после смерти его тело начало мироточить. К мощам святого прибывали верующие. Николая просили избавить от печалей и страшных болезней.
О чем молятся Николаю Чудотворцу
Никола Вешний: почему так называют
В народе День Николая Чудотворца называют Николин день или Никола Вешний. Это связано с тем, что торжество приходится на 22 мая, когда на улицу зелено и тепло.
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Николин день 22 мая 2024: традиции
Православные верующие в День Николая Чудотворца стараются посетить храм, помолиться у иконы святого, поставить ему свечу, раздать милостыню нуждающимся. Предки в этот день умывались утренней росой. Считалось, что такой ритуал принесет здоровье на будущий год. В Николу Вешнего желательно сходить в баню. Хорошей приметой также станет планирование свадьбы.
Что нельзя делать 22 мая 2024
Приметы погоды на Николу Вешнего
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Анастасия Хохлова