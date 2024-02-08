В Президентской академии в Красногорске состоится День открытых дверей

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Для школьников и их родителей 18 февраля в 12.00 состоится День открытых дверей в Московском областном филиале Президентской академии в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Школьники и их родители смогут ознакомиться с Президентской академией. Их проведут «Маршрутом абитуриента» по всему кампусу и покажут аудитории, тренажерный и фитнес залы, библиотеку, видеостудию, столовую и многое другое. Также посетителям расскажут о предстоящих мероприятиях для абитуриентов и о насыщенной внеучебной жизни, в которой студенты принимают активное участие.
Желающим поступить в данное учебное заведение также раскроют нюансы поступления в 2024/2025 году. Им расскажут, какие предметы ЕГЭ нужно сдать, чтобы их учли при поступлении, назовут минимальное число баллов для поступления и количество бюджетных мест.
День открытых дверей состоится в Красногорске, по адресу: ул. Речная, д.8, корпус 2. Для посещения мероприятия предварительная регистрация не требуется.
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Желающим поступить в данное учебное заведение также раскроют нюансы поступления в 2024/2025 году. Им расскажут, какие предметы ЕГЭ нужно сдать, чтобы их учли при поступлении, назовут минимальное число баллов для поступления и количество бюджетных мест.
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Элина Позднякова