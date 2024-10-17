«Мой папа – пример и опора!»: в России запустили семейный флешмоб ко Дню отца

Фото: istock/Choreograph
20 октября вся страна отмечает замечательный праздник – День отца. В преддверии этого дня Фонд Андрея Первозванного, с поддержкой народного художника России, академика Российской академии художеств и профессора Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина Никаса Сафронова, а также Благотворительного фонда «Протек», запускает масштабный семейный флешмоб и зовет всех присоединиться.
Участникам предлагают поделиться фото или видео с поздравлениями и рассказами о своих папах. Можно вспомнить смешной или вдохновляющий эпизод из жизни папы или создать его портрет.
Принять участие в семейном флешмобе можно с 16 по 20 октября. Для этого нужно выложить на своей странице в ВК фотографию, видео или рисунок, посвященный папе. Отметить пост хештегами #деньотца2024 и #ФондАндреяПервозванного. Аккаунт должен быть открыт. Также надо подписаться на страницы Фонда Андрея Первозванного https://vk.com/fap_fund и БФ «Протек» https://vk.com/bf_protek.
Флешмоб не обойдется без розыгрыша призов. Случайным выбором определят 10 участников, которые получат подарки от партнеров. Информация об итогах розыгрыша призов появится 23 октября на сайте https://fap.ru/ и странице ВК https://vk.com/fap_fund
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Принять участие в семейном флешмобе можно с 16 по 20 октября. Для этого нужно выложить на своей странице в ВК фотографию, видео или рисунок, посвященный папе. Отметить пост хештегами #деньотца2024 и #ФондАндреяПервозванного. Аккаунт должен быть открыт. Также надо подписаться на страницы Фонда Андрея Первозванного https://vk.com/fap_fund и БФ «Протек» https://vk.com/bf_protek.
Флешмоб не обойдется без розыгрыша призов. Случайным выбором определят 10 участников, которые получат подарки от партнеров. Информация об итогах розыгрыша призов появится 23 октября на сайте https://fap.ru/ и странице ВК https://vk.com/fap_fund
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Лия Мурадьян