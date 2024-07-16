День памяти Андрея Рублева 17 июля: биография, иконы, канонизация

Фото: РИА Новости/Олег Макаров
17 июля Православная Церковь чтит память выдающегося русского иконописца — преподобного Андрея Рублева. На сегодняшний день его наследие изучается во всем мире, а современные мастера вдохновляются уникальными работами Рублёва.
О биографии знаменитого иконописца, его известных работах и канонизации, расскажет редакция «Радио 1».
Андрей Рублёв — это самый известный древнерусский иконописец. Его творчество стало символом расцвета иконописной живописи XV века.
Точное месторождение иконописца доподлинно неизвестно, как и его настоящее имя. Андрей — его второе, монашеское имя. Ученые сообщают, что Рублёв родился в Московской области, а его детство пришлось на оккупацию русских земель Золотой Ордой.
Первые упоминания о Рублёве в летописях относятся к 1405 году. Тогда он вместе с Феофаном Греком расписывал Благовещенский собор в Москве. Иконописец вёл аскетичный образ жизни, был монахом. Предполагается, что он принял постриг в Троицком монастыре в Сергиевом Посаде.
Преподобный трудился над росписью ряда важных православных храмов — Успенского собора во Владимире, Троицкого собора в Сергиевом Посаде. Его фрески можно было найти в Соборе Спаса Нерукотворного образа, который ранее назывался Андрониковым.
Расцвет творчества Рублёва пришёлся на период, когда на Руси сложилась собственная система живописи. Со временем русские мастера начали отходить от византийского влияния, а русская иконопись стала восприниматься как самостоятельная система.
В XVI веке на Руси официально признали творчество Рублёва эталоном русской иконописи, и все мастера должны были стремиться к подобному уровню исполнения.
«Спас», или «Спас Вседержитель», «Звенигородский Спас»
Данную икону впервые обнаружили в 1918 году в Звенигороде в сарае под кучей дров. «Спас» был написан в начале 15 века, около 1410 года. Икона сохранилась плохо. Уцелела лишь середина полотна с ликом Иисуса Христа.
Рублёв написал икону около 1409 года, но списал ее, якобы, с копии рисунка Луки, одного из составителей Евангелия. Икону Богоматери с младенцем на руках в России почитают как защитницу страны. В настоящее время она хранится в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва.
Еще одна знаменитая работа иконописца – Преображение Господне, хранится в Третьяковской галерее. На обратной стороне иконы имеется авторская роспись, однако, как выяснили специалисты, она сделана много позже, в 17-18 веках.
Благовещение хранится Благовещенском соборе Московского Кремля, датируется 1405 годом. Данная работа посвящена одному из самых больших праздников в православии – Благовещению, которое отмечается 7 апреля.
Ранние образцы рублевской иконописи соответствуют общим правилам, которых придерживались мастера того времени. На православных образах XIV–XV веков принято было изображать суровые и аскетичные лики с характерными византийскими чертами: большими глазами, высоким лбом, прямым носом и тонкими губами. Мастера использовали в основном сдержанные, темные цвета: темно-красный, коричневый, охристо-желтый.
Однако Рублёв все же отошел от канонов иконописи. Зачастую он использовал в своих трудах светлые, легкие краски — золотисто-желтой, светло-голубой, розовой. Лики на его иконах приобрели славянские черты. Изменились и выражения лиц: рублевские ангелы и святые стали радостными, одухотворенными, на некоторых ликах появились чуть заметные улыбки.
Иконописец также пользовался приемом лессировки — поверх основного слоя краски наносил еще один, полупрозрачный, на котором выписывал тонкие детали.
Андрей Рублёв приступил к созданию самой известной своей работы — иконы «Троица» в 1411 или 1425–1427 годах. За основу «Троицы» (второе название образа — «Гостеприимство Авраама») Рублёв взял ветхозаветный сюжет о праотце Аврааме, которому явились три ангела под видом странников. Авраам и его жена Сарра встретили их с почтением, омыли ноги по древнему обычаю, закололи для них тельца и пригласили за стол. Ангелы же предсказали пожилым бездетным супругам, что у них родится сын, а сам Авраам станет родоначальником целого народа.
Фигуры ангелов образуют подобие круга, взгляд не останавливается на одной из них, воспринимает все три целиком: так Рублёв воплотил христианское представление о триединстве Бога. Для этой работы автор выбрал яркие, чистые и более насыщенные краски. Оттенок, которым пользовался Рублёв, позднее назвали «рублевским голубцом».
Русская православная старообрядческая церковь долго не могла принять решения по вопросу канонизации Рублёва. В результате долгих обсуждений и тщательного изучения всех известных фактов о жизни иконописца было принято положительное решение о причислении его к лику святых.
17 июля 1988 года Андрей Рублев был канонизирован Русской православной церковью. Этот день официально объявлен днем памяти Андрея Рублева.
Канонизация Андрея Рублева стала признанием богословия иконописца, его дара выражать церковные догматы не языковыми средствами, как церковные писатели, а средствами живописи. Творчество преподобного Андрея — это не изображение шаблонных сюжетов, а поистине богословие в красках.
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Биография Андрея Рублёва
Андрей Рублёв — это самый известный древнерусский иконописец. Его творчество стало символом расцвета иконописной живописи XV века.
Точное месторождение иконописца доподлинно неизвестно, как и его настоящее имя. Андрей — его второе, монашеское имя. Ученые сообщают, что Рублёв родился в Московской области, а его детство пришлось на оккупацию русских земель Золотой Ордой.
Первые упоминания о Рублёве в летописях относятся к 1405 году. Тогда он вместе с Феофаном Греком расписывал Благовещенский собор в Москве. Иконописец вёл аскетичный образ жизни, был монахом. Предполагается, что он принял постриг в Троицком монастыре в Сергиевом Посаде.
Творчество Рублёва
Преподобный трудился над росписью ряда важных православных храмов — Успенского собора во Владимире, Троицкого собора в Сергиевом Посаде. Его фрески можно было найти в Соборе Спаса Нерукотворного образа, который ранее назывался Андрониковым.
Расцвет творчества Рублёва пришёлся на период, когда на Руси сложилась собственная система живописи. Со временем русские мастера начали отходить от византийского влияния, а русская иконопись стала восприниматься как самостоятельная система.
В XVI веке на Руси официально признали творчество Рублёва эталоном русской иконописи, и все мастера должны были стремиться к подобному уровню исполнения.
Фото: IStock/dmitriymoroz
Самые известные работы Андрея Рублёва
«Спас», или «Спас Вседержитель», «Звенигородский Спас»
Данную икону впервые обнаружили в 1918 году в Звенигороде в сарае под кучей дров. «Спас» был написан в начале 15 века, около 1410 года. Икона сохранилась плохо. Уцелела лишь середина полотна с ликом Иисуса Христа.
Богоматерь Владимирская
Рублёв написал икону около 1409 года, но списал ее, якобы, с копии рисунка Луки, одного из составителей Евангелия. Икону Богоматери с младенцем на руках в России почитают как защитницу страны. В настоящее время она хранится в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва.
Преображение Господне
Еще одна знаменитая работа иконописца – Преображение Господне, хранится в Третьяковской галерее. На обратной стороне иконы имеется авторская роспись, однако, как выяснили специалисты, она сделана много позже, в 17-18 веках.
Благовещение
Благовещение хранится Благовещенском соборе Московского Кремля, датируется 1405 годом. Данная работа посвящена одному из самых больших праздников в православии – Благовещению, которое отмечается 7 апреля.
Стиль художника
Ранние образцы рублевской иконописи соответствуют общим правилам, которых придерживались мастера того времени. На православных образах XIV–XV веков принято было изображать суровые и аскетичные лики с характерными византийскими чертами: большими глазами, высоким лбом, прямым носом и тонкими губами. Мастера использовали в основном сдержанные, темные цвета: темно-красный, коричневый, охристо-желтый.
Однако Рублёв все же отошел от канонов иконописи. Зачастую он использовал в своих трудах светлые, легкие краски — золотисто-желтой, светло-голубой, розовой. Лики на его иконах приобрели славянские черты. Изменились и выражения лиц: рублевские ангелы и святые стали радостными, одухотворенными, на некоторых ликах появились чуть заметные улыбки.
Иконописец также пользовался приемом лессировки — поверх основного слоя краски наносил еще один, полупрозрачный, на котором выписывал тонкие детали.
История иконы «Троица»
Андрей Рублёв приступил к созданию самой известной своей работы — иконы «Троица» в 1411 или 1425–1427 годах. За основу «Троицы» (второе название образа — «Гостеприимство Авраама») Рублёв взял ветхозаветный сюжет о праотце Аврааме, которому явились три ангела под видом странников. Авраам и его жена Сарра встретили их с почтением, омыли ноги по древнему обычаю, закололи для них тельца и пригласили за стол. Ангелы же предсказали пожилым бездетным супругам, что у них родится сын, а сам Авраам станет родоначальником целого народа.
Фигуры ангелов образуют подобие круга, взгляд не останавливается на одной из них, воспринимает все три целиком: так Рублёв воплотил христианское представление о триединстве Бога. Для этой работы автор выбрал яркие, чистые и более насыщенные краски. Оттенок, которым пользовался Рублёв, позднее назвали «рублевским голубцом».
Канонизация Андрея Рублева
Русская православная старообрядческая церковь долго не могла принять решения по вопросу канонизации Рублёва. В результате долгих обсуждений и тщательного изучения всех известных фактов о жизни иконописца было принято положительное решение о причислении его к лику святых.
17 июля 1988 года Андрей Рублев был канонизирован Русской православной церковью. Этот день официально объявлен днем памяти Андрея Рублева.
Канонизация Андрея Рублева стала признанием богословия иконописца, его дара выражать церковные догматы не языковыми средствами, как церковные писатели, а средствами живописи. Творчество преподобного Андрея — это не изображение шаблонных сюжетов, а поистине богословие в красках.
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Екатерина Коршунова