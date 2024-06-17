Боец ВС РФ «Чех» спас икону в ДНР и чудом выжил под обстрелом ВСУ

Фото: iStock/Oleksandr Yakoniuk
Российский морпех с позывным «Чех» спасал в селе Новомихайловка в ДНР икону Николая Чудотворца и попал под обстрел ВСУ, однако не только выжил, но и не получил ранения, икона также не пострадала.
По данным RT, икону Николая Чудотворца бойцы ВС РФ обнаружили под развалинами древнего храма и решили её вытащить. «Чех» решил помочь. Достав икону, он ждал эвакуацию, однако позже решил пойти эвакуационной бригаде навстречу. Пройдя 20 метров, военный попал под кассетный обстрел ВСУ.
Военному удалось укрыться за углом дома, а когда он вышел оттуда с иконой, рядом прилетел ещё один кассетный боеприпас.
После обстрела «Чеха» забрал на мотоцикле его сослуживец.
После восстановления Новомихайловки икону планируют вернуть в храм после того, как его отреставрируют. Пока же военных хотят организовать в подразделении походный храм.
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Военному удалось укрыться за углом дома, а когда он вышел оттуда с иконой, рядом прилетел ещё один кассетный боеприпас.
«Она разрывается, и вот эти маленькие снаряды — они прямо вокруг меня попадали. Я не знаю, каким чудом я выжил. Но вот хотите верьте, хотите нет. Как видите, стеклянная (рамка иконы цела – ред.)», — рассказал боец.
После обстрела «Чеха» забрал на мотоцикле его сослуживец.
После восстановления Новомихайловки икону планируют вернуть в храм после того, как его отреставрируют. Пока же военных хотят организовать в подразделении походный храм.
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Элина Позднякова