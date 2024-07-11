В Клину восстанавливают Троицкий собор

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Троицкий собор, построенный в 1836 году, восстанавливают в Клину, сейчас ведутся фасадные и кровельные работы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Центральный купол собора уже покрыт нитридом титана: это не просто украшает постройку, но и защитит купол от ржавчины и сделает долговечнее», — говорится в сообщении.Облик собора иконописцы восстанавливают по сохранившимся дореволюционным фотографиям. Исключение составляет восточный фронтон, изображений которого не сохранилось. По предложению главы округа Клин Алёны Сокольской, которое поддержали меценаты проекта, здесь будет изображена Клинская икона Божией Матери и Клинские новомученики.
Работы по восстановлению собора начались ещё 20 лет назад, однако именно за последние два года был сделан огромный шаг вперёд.
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