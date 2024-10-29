День памяти мученика Лонгина Сотника 29 октября: как сохранить здоровье и не лишиться денег

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29 октября отмечается день памяти мученика Лонгина Сотника согласно церковному календарю. В народе этот день известен как Лонгин Сотник.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 29 октября, что можно и нельзя делать в этот день.
Последние страдания Христа на кресте и различные знамения, сопровождавшие это событие, глубоко потрясли воина, он уверовал в Спасителя, произнеся слова: «Воистину, это Сын Божий».
После казни и погребения Христа Лонгин оставался на страже у Гроба Господня. Став свидетелями Воскресения, он и двое его товарищей приняли крещение от апостолов и решили оставить службу.
Они отправились на родину Лонгина — в Каппадокию, где начали проповедовать о Христе. Благодаря их усилиям христианство быстро распространилось в этом регионе.
По указанию иудейских старейшин Понтий Пилат послал отряд для казни Лонгина и его соратников. Когда этот отряд встретил святого мученика, он пригласил воинов на трапезу и открыл им свою истинную сущность. Воины хотели отпустить Лонгина и его друзей, но они отказались бежать, заявив о готовности пострадать за Христа.
В итоге мучеников казнили, отрубив им головы, которые были отправлены Понтию Пилату, а тела похоронили согласно их завещанию.
Пилат велел выбросить головы мучеников на свалку вне города. Спустя время одну из голов нашла слепая женщина, пришедшая в Иерусалим поклониться святыням. Во сне ей явился святой Лонгин и велел найти его голову и похоронить. Слепую провели к свалке, где, прикоснувшись к голове мученика, она прозрела. Затем женщина забрала голову святого в Каппадокию, где и похоронила её.
В этот день хозяйки доставали зимние тулупы и шубы. По традиции их следовало проветрить на первом морозе и прогреть на последнем солнце.
Вечером собирались родственники, приглашали соседей и устраивали большой праздничный ужин. Начинали его всегда с молитвы, выражая благодарность и прося благословения.
На ясном небе редкие облака предвещают морозную и солнечную погоду. А вот бледная луна, светящаяся в ночном небе, может сигнализировать о скором снеге и похолодании.
Также стоит учитывать появление инея на деревьях: он может свидетельствовать, что вскоре нас ожидает потепление.
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Лонгин Сотник — историяСвятой Лонгин служил в годы земной жизни Иисуса Христа под руководством прокуратора Понтия Пилата в Иудее. Он командовал отрядом, который дежурил у креста на Голгофе. Согласно церковному Преданию, именно Лонгин пронзил копьем ребра распятого Спасителя. От истекшей крови и воды он исцелился от болезненных глаз.
Последние страдания Христа на кресте и различные знамения, сопровождавшие это событие, глубоко потрясли воина, он уверовал в Спасителя, произнеся слова: «Воистину, это Сын Божий».
После казни и погребения Христа Лонгин оставался на страже у Гроба Господня. Став свидетелями Воскресения, он и двое его товарищей приняли крещение от апостолов и решили оставить службу.
Они отправились на родину Лонгина — в Каппадокию, где начали проповедовать о Христе. Благодаря их усилиям христианство быстро распространилось в этом регионе.
По указанию иудейских старейшин Понтий Пилат послал отряд для казни Лонгина и его соратников. Когда этот отряд встретил святого мученика, он пригласил воинов на трапезу и открыл им свою истинную сущность. Воины хотели отпустить Лонгина и его друзей, но они отказались бежать, заявив о готовности пострадать за Христа.
В итоге мучеников казнили, отрубив им головы, которые были отправлены Понтию Пилату, а тела похоронили согласно их завещанию.
Пилат велел выбросить головы мучеников на свалку вне города. Спустя время одну из голов нашла слепая женщина, пришедшая в Иерусалим поклониться святыням. Во сне ей явился святой Лонгин и велел найти его голову и похоронить. Слепую провели к свалке, где, прикоснувшись к голове мученика, она прозрела. Затем женщина забрала голову святого в Каппадокию, где и похоронила её.
ТрадицииНа Руси Лонгина почитали как исцелителя глазных заболеваний. Люди, страдающие от подобных недугов, обращались за помощью к его иконе и молились о здоровье близких с проблемами со зрением.
В этот день хозяйки доставали зимние тулупы и шубы. По традиции их следовало проветрить на первом морозе и прогреть на последнем солнце.
Фото: iStock/boggy22
Что можно делать 29 октября 2024На Лонгин Сотник верующие традиционно читали молитвы и обращались к иконе святого Лонгина, прося о исцелении глаз и возвращении зрения. В этот день наши предки устанавливали у забора колючие растения, чтобы отпугнуть злых духов.
Вечером собирались родственники, приглашали соседей и устраивали большой праздничный ужин. Начинали его всегда с молитвы, выражая благодарность и прося благословения.
Что нельзя делать 29 октября 2024
- В этот день не стоит злиться, браниться и ругаться с кем-либо. В противном случае весь негатив, накопленный в этот день, может перерасти в серьезные проблемы;
- Это неблагоприятное время для важных дел и встреч — возможны неприятности, потери, кражи и обманы;
- В этот день особенно важно не брать с собой чужие вещи, даже случайно. Уходя с работы, не стоит уносить с собой чужую ручку или зонтик — это может привести в дом чужие беды;
- Не рекомендуется совершать крупные покупки, так как это может вызвать финансовые проблемы;
- На Лонгина нельзя находиться в грязном жилище. Важно вынести мусор, так как пыль и грязь могут привлечь нечистую силу, способную оставить домочадцев без зрения;
- Молодым девушкам не следует гадать на любовь в этот день, иначе по поверью, она может не прийти к ним в течение трех лет.
Приметы на погодуЕсли ветер усиливается и начинает дуть порывисто, это может быть знаком приближающегося дождя. Особенно стоит обратить внимание, если ветер дует с юго-запада — в этом случае можно готовиться к длительному периоду ненастья.
На ясном небе редкие облака предвещают морозную и солнечную погоду. А вот бледная луна, светящаяся в ночном небе, может сигнализировать о скором снеге и похолодании.
Также стоит учитывать появление инея на деревьях: он может свидетельствовать, что вскоре нас ожидает потепление.
Именины 29 октября 2024Именины 29 октября отмечают обладатели таких имен, как Виола, Дементий, Домнин, Евпраксия, Евфросиния, Леонтий, Лонгин, Мал, Терентий.
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Дарья Осипова