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День памяти мученика Лонгина Сотника 29 октября: как сохранить здоровье и не лишиться денег

29 октября 2024, 00:05
Фото: iStock/Vera Tikhonova

Фото: iStock/Vera Tikhonova

29 октября отмечается день памяти мученика Лонгина Сотника согласно церковному календарю. В народе этот день известен как Лонгин Сотник.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 29 октября, что можно и нельзя делать в этот день.

Лонгин Сотник — история

Святой Лонгин служил в годы земной жизни Иисуса Христа под руководством прокуратора Понтия Пилата в Иудее. Он командовал отрядом, который дежурил у креста на Голгофе. Согласно церковному Преданию, именно Лонгин пронзил копьем ребра распятого Спасителя. От истекшей крови и воды он исцелился от болезненных глаз.



Последние страдания Христа на кресте и различные знамения, сопровождавшие это событие, глубоко потрясли воина, он уверовал в Спасителя, произнеся слова: «Воистину, это Сын Божий».

После казни и погребения Христа Лонгин оставался на страже у Гроба Господня. Став свидетелями Воскресения, он и двое его товарищей приняли крещение от апостолов и решили оставить службу.

Они отправились на родину Лонгина — в Каппадокию, где начали проповедовать о Христе. Благодаря их усилиям христианство быстро распространилось в этом регионе.

По указанию иудейских старейшин Понтий Пилат послал отряд для казни Лонгина и его соратников. Когда этот отряд встретил святого мученика, он пригласил воинов на трапезу и открыл им свою истинную сущность. Воины хотели отпустить Лонгина и его друзей, но они отказались бежать, заявив о готовности пострадать за Христа.

В итоге мучеников казнили, отрубив им головы, которые были отправлены Понтию Пилату, а тела похоронили согласно их завещанию.

Пилат велел выбросить головы мучеников на свалку вне города. Спустя время одну из голов нашла слепая женщина, пришедшая в Иерусалим поклониться святыням. Во сне ей явился святой Лонгин и велел найти его голову и похоронить. Слепую провели к свалке, где, прикоснувшись к голове мученика, она прозрела. Затем женщина забрала голову святого в Каппадокию, где и похоронила её.

Традиции

На Руси Лонгина почитали как исцелителя глазных заболеваний. Люди, страдающие от подобных недугов, обращались за помощью к его иконе и молились о здоровье близких с проблемами со зрением.

В этот день хозяйки доставали зимние тулупы и шубы. По традиции их следовало проветрить на первом морозе и прогреть на последнем солнце.

Фото: iStock/boggy22

Что можно делать 29 октября 2024

На Лонгин Сотник верующие традиционно читали молитвы и обращались к иконе святого Лонгина, прося о исцелении глаз и возвращении зрения. В этот день наши предки устанавливали у забора колючие растения, чтобы отпугнуть злых духов.

Вечером собирались родственники, приглашали соседей и устраивали большой праздничный ужин. Начинали его всегда с молитвы, выражая благодарность и прося благословения.

Что нельзя делать 29 октября 2024

  • В этот день не стоит злиться, браниться и ругаться с кем-либо. В противном случае весь негатив, накопленный в этот день, может перерасти в серьезные проблемы;
  • Это неблагоприятное время для важных дел и встреч — возможны неприятности, потери, кражи и обманы;
  • В этот день особенно важно не брать с собой чужие вещи, даже случайно. Уходя с работы, не стоит уносить с собой чужую ручку или зонтик — это может привести в дом чужие беды;
  • Не рекомендуется совершать крупные покупки, так как это может вызвать финансовые проблемы;
  • На Лонгина нельзя находиться в грязном жилище. Важно вынести мусор, так как пыль и грязь могут привлечь нечистую силу, способную оставить домочадцев без зрения;
  • Молодым девушкам не следует гадать на любовь в этот день, иначе по поверью, она может не прийти к ним в течение трех лет.

Приметы на погоду

Если ветер усиливается и начинает дуть порывисто, это может быть знаком приближающегося дождя. Особенно стоит обратить внимание, если ветер дует с юго-запада — в этом случае можно готовиться к длительному периоду ненастья.

На ясном небе редкие облака предвещают морозную и солнечную погоду. А вот бледная луна, светящаяся в ночном небе, может сигнализировать о скором снеге и похолодании.

Также стоит учитывать появление инея на деревьях: он может свидетельствовать, что вскоре нас ожидает потепление.

Именины 29 октября 2024

Именины 29 октября отмечают обладатели таких имен, как Виола, Дементий, Домнин, Евпраксия, Евфросиния, Леонтий, Лонгин, Мал, Терентий.

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#традиции
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#приметы
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Актёр Максим Шпаковский из сериала «Сваты» попал в смертельную автокатастрофу
Актёр Максим Шпаковский из сериала «Сваты» скончался в автокатастрофе
28 октября 2024, 22:47

Фото: iStock/ Márton Sajben

В ночь на 25 октября актёр Максим Шпаковский из сериала «Сваты» попал в ДТП и погиб.
Шпаковский скончался в возрасте 48 лет, сообщил Русский драматический театр Черноморского флота имени Бориса Лавренева, где проходил службу Шпаковский.

«Трагически ушел из жизни наш товарищ, актер, многие годы служивший в театре флота, – Максим Александрович Шпаковский», — говорится в публикации театра в социальной сети.

Причиной смерти стали травмы, которые актёр получил, попав в дорожно-транспортное происшествие. Максима Шпаковского госпитализировали после автокатастрофы, но в больнице его спасти не смогли.

Актёр родился 10 ноября 1975 года, он окончил Ярославский государственный театральный институт. Максим Шпаковский известен по ролям в сериалах «Легавый 2», «Сваты 4», «Жена олигарха», «Синдром дракона» и «Исаев».

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Россиян выгнали из отеля в Турции из-за очков
«Shot Проверка»: Россиян с ребенком выгнали из отеля в Турции
28 октября 2024, 22:01

Фото: iStock/ rvbox

Российских туристов с маленьким ребёнком выгнали из пятизвёздочного отеля, обвинив их в «беспричинном» скандале из-за украденных очков.
Казанские туристы заплатили около полумиллиона рублей за отдых в пятизвёздочном отеле в Турции. Их выгнали на второй день после того, как они устроили переполох из-за очков для зрения, передает Телеграм-канал «Shot Проверка».

Спустя некоторое время после заселения туристы обнаружили пропажу очков стоимостью 70 тысяч рублей. Глава семьи настаивал на вызове полиции, но дал слово не писать заявление, если пропавшая вещь будет найдена. Через некоторое время сотрудница отеля вернула очки.

На следующий день после возвращения очков семейство не смогло попасть в номер — он был заблокирован. На ресепшене им сказали, что блокировка произошла из-за якобы беспочвенного скандала, устроенного семьей.

Администрация настояла на том, чтобы семья уехала из отеля. Семья с ребёнком пробыла рядом со зданием отеля половину ночи без еды и воды. За это время туристический оператор не смог решить проблему — сеье пришлось менять место отдыха.

Сейчас туристы не довольны тем, что их разместили в отеле гораздо дешевле предыдущего, но разницу в стоимости никто не вернул, как и расходы на трансфер и моральную компенсацию.

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В Турции толпой избили туристов из РФ

Российских туристов избили толпой возле премиум-отеля в Турции
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В России выросла средняя цена ремонта и обслуживания авто
28 октября 2024, 21:32

Фото: iStock/takoburito

В России по итогам девяти месяцев текущего года на треть выросла средняя стоимость ремонта и обслуживания автомобиля. Такие данные представлены в исследовании автосервисов Fit Service.
«По итогам девяти месяцев 2024 года средний чек по ремонту и обслуживанию авто составил 10 тыс. рублей. Он вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — приводит Газета.ру результаты исследования.

Объясняется такая ситуация в том числе инфляцией, а также увеличением стоимости нормо-часа. Кроме этого, отмечается, что работы по ремонты стали более трудоёмкими, так как владельцы автотранспорта нацелены на починку, восстановление и продление срока работы машин.

Ранее главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков заявил, что в России будет увеличиваться число должников по автокредитам.

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#ремонт
#цена
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Умер актер Демчук из «Майора Грома»
Актёр «Майора Грома» Демчук умер в возрасте 40 лет
28 октября 2024, 21:23

Фото: iStock/ georgeoprea9

Актёр кино, сериалов и дубляжа Михаил Демчук умер на 41 году жизни.
Актёр умер ещё 16 октября, но о случившемся стало известно лишь 28 октября.

Михаил Демчук родился 13 августа 1984 года, жил и работал в Москве. Свою карьеру в кино он начал в 2017 году. Он снимался в таких проектах как «Майор Гром», «Карамора», «Тур с Иванушками», а также «Полярный-2» и «Конец света». На момент смерти актёра фильм «Шаман» не был завершён — в этом проекте Демчук был в роли алкодемона. Всего в фильмографии Демчука 43 картины.

«Стиль работы бешеный. Работаем с первого дубля», — говорил о себе сам актёр.

Ранее стало известно о смерти актёра Юрия Пономаренко, известного по сериалу «Глухарь». Его труп нашли в квартире Актёр упал, травмировал голову, потерял много крови и умер. Следов насилия и предсмертной записки не нашли.

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#смерть
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В Москве увеличилось число продаваемых без отделки квартир
28 октября 2024, 21:22

Фото: iStock/Kirill Sirotiuk

Управляющий директор агентством недвижимости Руслан Сырцов заявил, что доля квартир, продаваемых в Москве без отделки, выросла по итогам июля-сентября на 4% за год.
«Исключением стал сегмент бизнес-класса, где доля квартир с черновой отделкой сократилась с 62 до 59%. В то же время в бизнес-классе выросло предложение с предчистовой отделкой, увеличившись с 21 до 28%. Спрос на квартиры без отделки сохраняется стабильно высоким, особенно среди покупателей, желающих самостоятельно спланировать дизайн своих квартир», — пояснил в беседе с Газета.ру Сырцов.

Ранее финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев заявлял, что ипотека без льготного кредитования и программ просто прекратится. В таких условиях, по мнению специалиста, позволить себе ипотеку смогут лишь те, кто приобретает недвижимость для инвестирования, последующей сдачи в аренду.

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#спрос
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Обвиняемый в домогательствах Депардье отказался явиться в суд
Обвиняемый в домогательствах Депардье отказался явиться в суд из-за здоровья
28 октября 2024, 20:41

Фото: iStock/Zolnierek

Обвиняемый в домогательствах французский актёр Жерар Депардье отказался увиться в суд. Об этом пишет издание Le Parisien.
Отмечается, что актёр не сможет принять участие в слушаниях по состоянию здоровья. Как пояснил его адвокат Жереми Ассу, Депардье крайне рассмотрен этими судебными разбирательствами, и врачи запрещают ему присутствовать на слушаниях в суде.

Также адвокат подчеркнул, что знаменитость просил перенести суд на более поздний срок.

Ранее сообщалось, что суд над Депардье по делу о домогательствах состоится в октябре этого года.

Напомним, что несколько женщин обвинили Депардье в домогательствах, которые происходили в разные годы. Так, например, акты домогательств были в ходе поездки актёра в Северную Корею в 2018 году После этого инцидента во Франции запретили фильмы с участием актёра.

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Петербургский суд арестовал замглавы полиции за избиение горожанина
Суд поместил в СИЗО замначальника полиции за избиение петербуржца
28 октября 2024, 19:58

Фото: iStock/ nito100

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга взял под арест до 25 декабря заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Центральному району города Руслана Сентемова, информирует объединенный Телеграм-канал судов Петербурга.
Находясь при исполнении своих служебных обязанностей, подозреваемый избил собственника магазина, расположенного на углу Миллионной улицы и набережной реки Мойки. Пострадавший получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы.

«Октябрьский районный суд... рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Руслана Сентемова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.а ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий – ред.)... Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Сентемову стражу по 25.12.2024», — говорит судебная пресс-служба.

26 октября в субботу Сентемов был задержан. В тот же день ему предъявили обвинение.

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Общественник Гаспарян раскрыл, как создавать воспитательный контент в соцсетях
Общественник Гаспарян предложил привлекать к созданию контента звёзд
28 октября 2024, 19:35

Фото: iStock/Rawpixel

Первый зампредседателя Комиссии ОП РФ по просвещению и воспитанию Армен Гаспарян заявил, что эффективный воспитательный контент для молодёжи в соцсетях можно создавать, привлекая интересных для аудитории публичных популярных личностей.
«Если этот контент, например, какой-нибудь курс, будет озвучивать человек, который молодёжи не важен, то никакого прока от этого не будет. Просто будет поставлена галочка, что работы проведены. Но нам же нужен результат. Поэтому здесь надо исследовать целевую аудиторию, понимать, кто им интересен, и привлекать этих людей», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Гаспарян.

Также он отметил, что молодёжной политикой страны должны заниматься преимущественно молодые люди.

А председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров заявил, что расписание уроков в российских школах должно регулироваться учебными заведениями и Министерством просвещения.

«Многие уроки раньше объединяли, было по 2 урока физкультуры в один день. Если лыжная подготовка, то пока добежал, пока переоделся, в школе или мокрый, или какой-нибудь сидишь. Для всех это было плохо. Такие нюансы. Но это должно регулировать конкретно учебное заведение и Министерство просвещения — соответствующими структурами, органами», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Нестеров.

Ранее сообщалось, что в подмосковные школы с начала года привлекли более 2,3 тыс. учителей.

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«Вернутся к кормушке»: Лоза заявил, что между артистами, покинувшими Россию из-за СВО, есть разница
Лоза про уехавших после начала СВО артистов: вернутся те, кто тихо переждал
28 октября 2024, 18:53

Фото: Юрий Лоза (РИА Новости/Валерий Мельников)

Народный артист РФ Никита Михалков сообщил, что российские фанаты уехавших за рубеж деятелей культуры поняли, что их любовь была не взаимна. Режиссер считает, что уехавшие артисты на самом деле «любили свою славу», а не поклонников.
Музыкант, певец Юрий Лоза в беседе с «Радио 1» поделился своим мнением об уехавших заграницу после начала СВО деятелях культуры.

«Все люди разные, а артисты — тоже люди. Соответственно, и уезжали они по-разному. Кто-то по убеждениям, а кто-то просто переждать. Скажем, к Леонтьеву ни у кого нет претензий, потому что он уехал к себе в Америку и молчит. А некоторые покинули страну и начали вещать из-за бугра, считая лишь себя истинными патриотами. Причём, не особо разбираясь в политике, международной обстановке и перспективах развития современного общества», — сказал музыкант.

Он добавил, что люди, наговорившие лишнего, имеют мало шансов вернуться на прежний уровень популярности.

«А те, кто тихо отсиделись за рубежом, вполне могут опять вернуться к родной кормушке», — сообщил Юрий Лоза.

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