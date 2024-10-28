Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Синоптик рассказал, когда на Москву и область обрушится снегопад

Синоптик рассказал, когда на Москву и область обрушится снегопад

Синоптик Шувалов: в Москве ожидается снег в три и пять сантиметров
28 октября 2024, 12:52
Фото: iStock/Yury Karamanenko

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Октябрь подходит к концу, но погода на улицах Москвы и области пока тихая. Что приготовила нам ближайшая неделя?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что погода на этой неделе будет очень неспокойной.

«Нас ждут постоянные скачки температуры: то взлет, то посадка. Заморозки ожидаются в среду и в ночь на пятницу. Во второй половине этих дней будет повышение температуры. Ветер со среды начнет прибавляться, и до пятницы будет весьма пронизывающим. Начнутся скачки давления», — рассказал синоптик.



Он также настоятельно порекомендовал всем поменять за ближайшие дни резину на машине, потому что прогнозируется сильный снегопад и морозы.

«Осталась последняя неделя, за которую просто необходимо сменить резинку, потому что в субботу нас ждет серьезный снегопад, и не один-два сантиметра, а три-пять. По области может быть до 10 сантиметров снега. И потом уже переход полностью в отрицательные температуры. В воскресенье большую часть дня будет 0, -3 градуса. В пятницу ожидается переход дождя в мокрый снег, а прихватит все морозом», — заявил Шувалов.

Читайте также:

Синоптик рассказал, чем в ближайшее время погода удивит москвичей

Москвичам раскрыли, когда прекратятся дожди

Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей и жителей области в ближайшие дни
#погода
#заморозки
#ночь
#снег
#снегопад
#ветер
#переход
#неделя
#морозы
#москва
#осень
В Московской области в этом году планируют благоустроить 90 объектов
28 октября 2024, 13:53

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье в 2024 году запланировано открыть после реконструкции 90 объектов благоустройства. Об этом заявил заместитель председателя правительства – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
«В частности, будет открыто 12 парков. Откроется 12 лесопарков, из которых уже доступно для посещения семь. В планах также – благоустройство 24 пешеходных зон и площадей. Среди них уже доступно 11. Это, например, Советская площадь в Дмитровском городском округе, «Аллея Славы» в Луховицах, площадь Победы по Фрязине, Лесной бульвар в городском округе Протвино и «Маршрут поколений» в Сергиевом Посаде», – уточнил Хайкин на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Помимо этого, за год будет приведено в порядок пять набережных. Из них уже открыто три.

Будет оборудовано 14 скверов, восемь детских скверов, а также 13 катков и скейт-парков.

Читайте также:

В благоустройстве Подмосковья задействуют технологии VK

В парках Подмосковья за неделю побывали более 1,5 млн человек

Более 22 тыс. уличных светильников заменят в этом году в Московской области
#михаил хайкин
#благоустройство
#министерство благоустройства мо
#парки
#скверы
#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#набережная
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Строительная готовность Консультативно-диагностического центра в Ромашково достигла 56%
28 октября 2024, 13:34

Фото: пресс-служба администрации г.о. Одинцово

Готовность консультативно-диагностического центра в Ромашково составляет 56%. Глава района Андрей Иванов, главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев и будущая руководительница центра Мария Благовская оценили работу подрядчика и отметили высокий темп строительства. В настоящее время на объекте работают 121 человек, сообщает пресс-служба администрации городского округа Одинцово.
«Строительная готовность объекта уже превысила 56%. Подрядчик практически закрыл тепловой контур здания. Сейчас продолжается установка окон и витражей, ведутся фасадные и отделочные работы, устройство внутренних перегородок и инженерных систем», — рассказал Иванов
После ввода в эксплуатацию Центр станет частью структуры Одинцовской областной больницы. Он сможет принимать до 350 пациентов в смену. Глава района подчеркнул, что медицинское обслуживание будет доступно для всех жителей муниципалитета по полисам обязательного медицинского страхования (ОМС).

«Центр будет медицинским учреждением третьего уровня и сможет закрыть практически все потребности жителей Одинцовского округа в высокотехнологичной медицинской помощи. Здесь будет установлено 6 единиц самого современного «тяжёлого» медоборудования экспертного уровня, оснащенного системами искусственного интеллекта, включая КТ, МРТ, УЗИ, аппаратуру денситометрии. Также в Центре разместится собственная лаборатория», — сообщил Иванов.
Для диагностики полученных результатов будет использоваться искусственный интеллект, что минимизирует влияние человеческого фактора и вероятность врачебных ошибок.

Главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев сообщил о начале подбора медицинского персонала. В центре будут работать 160 врачей и около 100 медицинских сестёр.

Читайте также:

В Курской области впервые за 30 лет открыли новый населенный пункт

В Орехово-Зуеве построят импортозамещающее производство сельхозтехники

В Москве в этом году ввели более 7 миллионов квадратных метров недвижимости
#омс
#врач
#мрт
#больницы
#искусственный интелле строительство
#одинцово
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Мострансавто завершился тестовый период эксплуатации электробуса ЛиАЗ-627400
28 октября 2024, 12:22

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Мострансавто успешно завершился тестовый период эксплуатации электробуса ЛиАЗ-627400. Электробус проходил тестирование на маршруте № 3 «Арена Химки — улица Дружбы» в Химках с июля месяца, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Во время тестирования пассажиры совершили более 53 тысяч поездок на электробусе. Однако эксплуатационные испытания включали не только проверку работы машины на линии, но и оценку возможностей проведения технического обслуживания и ремонта на территории филиала компании МАП № 8 в городе Химки. Тестирование показало, что автобус успешно выполняет свои задачи.

Водители высоко оценили проходимость, плавность хода, хорошую обзорность, удобство мультиплексной системы управления основными узлами и агрегатами, а также комфортное водительское кресло. Климатическая установка поддерживает комфортную температуру в салоне и кабине водителя автоматически. Кроме того, к преимуществам машины можно отнести отсутствие шума и вибраций.

Электробус ЛиАЗ-627400 — экологически чистый транспорт, который полностью исключает вредные выбросы в атмосферу. Его вместимость составляет 85 человек. Для удобства и безопасности пассажиров электробус оснащён системой блокировки движения при открытых дверях, камерами видеонаблюдения с обзором на 360 градусов, системой климат-контроля, USB-разъёмами для зарядки мобильных телефонов, информационными экранами и валидаторами. Для комфорта всех категорий пассажиров в транспорте предусмотрены механическая аппарель и система «книлинг» (наклон кузова в сторону дверей на остановке).

Читайте также:

На маршруты в Реутове выведут дополнительные автобусы

Семь маршрутов наземного транспорта в Москве изменят с 26 октября

В сентябре ученики и студенты свыше 1,3 миллиона раз ездили на автобусах «Мострансавто»
#автобус
#транспорт
#электробус
#мострансавто
#испытания
#тестирование
#пассажиры
#водители
#человек
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Получать удовольствие»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 28 октября по 3 ноября
Астролог Лебеденко дала особые рекомендации для всех знаков зодиака
28 октября 2024, 12:11

Фото: iStock/amgun

В сфере карьеры нужно придерживаться фундаментальных и проверенных истин. Хорошо быть последовательными в самовыражении, в своих мыслях и взглядах. Не благоприятны нововведения.
В любви важно быть друг для друга друзьями и получать удовольствие от общения.

В вопросах здоровья не следует допускать интеллектуального перенапряжения. Полезно делать небольшие перерывы в работе для непродолжительного отдыха.

Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака в период с 28 октября по 3 ноября.

Овну удастся сконцентрироваться для выполнения серьезной работы. Он будет спокоен и практичен.

Тельцу лучше избегать лишних трат. Свои планы распределять ему надо рационально и с пользой, исключая бесполезное времяпрепровождение.

Близнецам поможет проницательность и целеустремлённость. Они способны будут всё понимать интуитивно без слов.

У Рака неделя начнётся с прилива сил. Их надо не растерять и расходовать свою энергию экономно.

Лев будет в хорошем настроении. Он со всем справится, будет доволен собой и полученными результатами.

Деве важно своевременно отдыхать и при этом сохранять трудолюбие. Её способности погружаться в деятельность и извлекать пользу будут оценены по достоинству.

Весам надо быть добрыми от души. Им благоприятно помогать близким и проявлять сочувствие.

Скорпиону нужно доводить дела до конца и верно использовать те шансы и возможности, которые ему предоставляет судьба.

Стрельцу можно порадовать себя покупками. Они его украсят и подчеркнут его достоинства.

Козерогу осмотрительность и концентрация внимания будут помогать. Ему надо проявить свой организаторский талант.

Водолею желательно быть тактичным и скромными. На этой неделе лучше не вносить кардинальных перемен в свою жизнь.

Рыбам нужно правильно пользоваться своими сильными чертами характера и достоинствами. Им важно себя хвалить и подбадривать.

Читайте также:

«Нечто мистическое»: Эксперты раскрыли, как имя влияет на судьбу человека

Астролог Драган раскрыла, чего лучше не делать в предстоящий коридор затмений

«Никуда не денешься»: В чем секрет даты вашего рождения и как она влияет на жизнь
#жизнь
#неделя
#рекомендации
#астролог
#звёзды
#астрология
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач рассказал, сколько яиц в день можно съедать без вреда для здоровья
Врач Кузьменко: холестерин, содержащийся в яйцах, не так страшен
28 октября 2024, 11:38

Фото: iStock/AlexPro9500

Все мы любим яйца: в разных видах и в разные приемы пищи, но вот остаются вопросы: сколько яиц в день можно употреблять, и не страшен ли содержащийся в них холестерин?
Врач-терапевт, кардиолог, диетолог, медицинский блогер Филипп Кузьменко в беседе с «Радио 1» сообщил, что каждый человек должен иметь цель употребления, чтобы принести пользу конкретно своему организму.

«Если, например, человек ходит в спортзал, ему нужно много белка, то нужно есть много яиц, но в яйцах есть и жирная субстанция — желток, следовательно, я бы посоветовал делать омлет без желтков. Таким образом, он достигнет лучшее сочетание белков и жиров в своем рационе. У него вырастут мышцы, но не вырастут бока», — поделился эксперт.

Он напомнил о существовании общей рекомендации употребления яиц, однако подчеркнул, что каждый человек должен ориентироваться на свой организм, потому что токсичных свойств в яйцах нет.

«Общая рекомендация: 1-2 яйца в день — не больше. Но это вилами по воде. Они достаточно калорийные, поэтому, если съедать больше, можно легко выйти за порог калорийности и набрать лишнюю жировую массу. Но если таких проблем нет, то ешьте на здоровье. Яйца человека не убьют. Запрета на употребления яиц не существует», — объяснил врач.

По его словам, холестерин, содержащийся в яйцах и пугающий многих людей, не так уж и страшен, но здесь важно следить за своими показателями: самочувствием, внешним видом и ресурсами.

«Желток в яйцах — это жир. Если вы хотите есть много яиц, то желтки лучше выбрасывать, потому что в течение дня вы жиров сможете добрать из других продуктов», — сказал Филипп Кузьменко.

Читайте также:

Учёные назвали продукт, который способствует развитию рака

Врач Евлашева заявила об опасности передозировки чаем

Врач-кардиолог Шошина рассказала, как выбирать овощи и фрукты по цвету и пользе
#ученые
#яйца
#здоровье
#овощи
#врач
#диетолог
#человек
#блогер
#рекомендации
#терапевт
#питание
#диета
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Реутове завершилось строительство часовни в честь святого князя Даниила Московского
28 октября 2024, 11:38

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов

На территории Центра инженерно-технического обеспечения войск национальной гвардии России в Реутове завершилось строительство часовни, посвящённой святому благоверному великому князю Даниилу Московскому, небесному покровителю инженерных войск России, сообщает пресс-служба администрации городского округа Реутов.
Чин освящения провёл епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай, один из инициаторов строительства часовни.

В рамках события глава Реутова Филипп Науменко подарил храму центральную икону «Господь Вседержитель с Богородицей и святым благоверным князем Даниилом Московским».

Даниил Московский был младшим сыном Александра Невского и основателем Данилова монастыря. Он стал родоначальником московской ветви династии Рюриковичей. Его запомнили как мудрого и дальновидного политика, посвятившего свою жизнь объединению русских земель и превращению Москвы в могущественное государство.

После церемонии освящения часовни у памятника Герою Советского Союза генерал-лейтенанту инженерных войск Дмитрию Карбышеву была проведена панихида, во время которой почтили память этого героя и других воинов-инженеров, погибших при выполнении своего воинского и служебного долга.

Читайте также:

На маршруты в Реутове выведут дополнительные автобусы

Глава Реутова Науменко проверил благоустройство дворов и детских площадок

В Реутове провели акцию по безопасности на железной дороге
#реутов
#храм
#икона
#религия
#московская область
#подмосковные стройки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Исследование раскрыло неожиданную связь газовых плит и преждевременных смертей
Bloomberg: газовые плиты ежегодно вызывают до 40 тысяч смертей в Европе
28 октября 2024, 11:07

Фото: iStock/simpson33

Ежегодно газовые плиты в европейских домах (страны Евросоюза и Великобритания) преждевременно уносят жизни около 40 тысяч граждан. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на исследование учёных из испанского Университета Жауме I.
Отмечается, что в настоящее время газовые плиты используются в около трети европейских домов. Однако при их использовании в воздух выделяется диоксид азота и твёрдые частицы, вызывающие респираторные заболевания и приводящие к преждевременной смерти. Также газовые плиты выделяют парниковые газы, в частности, диоксид углерода, которые способствуют изменению климата.

Кроме того, природный газ используется для отопления домов в Европе. В целом домохозяйства региона вносят порядка 25% от общего объёма выбросов парниковых газов в Евросоюзе. В следствие чего учёные пришли к выводу, что газовые плиты чрезвычайно токсичны, а значит и проблема ранней смертности из-за них «гораздо хуже, чем мы думали», отметила ведущий автор исследования Хуана Мария Дельгадо-Саборит.

Читайте также:

Спасатели через балкон попали в квартиру шатурянина со включённой газовой плитой

В Москве произошла утечка газа из-за повреждения газопровода

Глава Одинцовского округа Иванов заявил о готовности котельной в посёлке Матвейково к зиме
#газ
#евросоюз
#великобритания
#опасность
#смерть
#исследование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На месте пустыря в Мытищах открыли детский сквер
28 октября 2024, 10:41

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Ранее пустовавшая территория вдоль улицы Воронина в Мытищах превратилась в благоустроенный сквер с детской игровой площадкой. В день открытия состоялся праздничный концерт для детей из местных дворов, школ и детсадов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Долгое время решалась судьба участка земли рядом с домом № 6 по улице Воронина. В итоге вместе с жителями было принято решение обустроить там детский сквер. Сейчас все работы завершены. Построена новая игровая площадка, организованы пешеходные дорожки, установлено освещение. Сквер оборудовали средствами видеонаблюдения, подключёнными к системе «Безопасный регион», – говорится в сообщении.
Все архитектурные формы – ярких цветов. А к весне в Воронинском сквере проведут дополнительное озеленение территории.

Работы прошли при поддержке Министерства благоустройства Подмосковья.

Читайте также:

В Мытищах снесли аварийный жилой дом 1954 года постройки

В Мытищах снесли ветхий двухэтажный дом на восемь квартир

В Мытищах устроили детскую выставку-перфоманс
#мытищи
#дети
#скверы
#реконструкция
#подмосковье
#московская область
#детская площадка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России проходит акция «Сказки русской музыки»
28 октября 2024, 10:23

Фото: портал «Культурадляшкольников.РФ»

С 25 октября по 15 ноября 2024 года в стране проводится Всероссийская акция «Сказки русской музыки». Он приурочена к 180-летию со дня рождения великого русского композитора Н. А. Римского-Корсакова.
Акция пройдёт в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников». Он реализуется министерством культуры и министерством просвещения России при участии Центра культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ), а также Российского фонда культуры. Все творческие мероприятия проекта направлены на то, чтобы помочь детям найти свое призвание, проявить свои таланты и дарования, научить их ценить и гордиться неповторимой культурой России.

Учащиеся как музыкальных, так и обычных общеобразовательных школ со всей страны могут принять участие в творческом состязании и проявить свои способности в следующих номинациях:
«Хореография» – исполнить танцевальный номер на музыку Н.А.Римского-Корсакова;
«Вокал» – исполнить вокальное произведение Н.А.Римского-Корсакова (хор, сольное исполнение);
«Театральная афиша» – придумать и нарисовать афишу к творческим постановкам на музыку Н.А.Римского-Корсакова (балет, опера и так далее);
«Инструментальное творчество» – исполнение любого произведения или фрагмента из произведения Н.А.Римского-Корсакова (соло и оркестр).

Для этого следует подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций и оставить свою заявку на участие в акции в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ». По итогам конкурса экспертная комиссия, в которую войдут известные деятели культуры и искусства, выберет 40 наиболее интересных и понравившихся членам жюри работ-победителей. Все номера-победители будут представлены на портале «Культурадляшкольников.РФ». Всем конкурсантам участие в акции даст возможность продемонстрировать свои творческие способности и приобщиться к ​музыке великого русского композитора.

Читайте также:

Ежегодный Российский форум «Культура традиции наследие» пройдёт 8 ноября

Школьники Подмосковья могут поучаствовать во Всероссийской акции к юбилею Пушкина

«Из двух волн»: Проект «Культурный полюс. Таруса» в музее «Новый Иерусалим»
#культура
#акция
#школьники
#творчество
#мероприятия
#акции
#комиссия
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников