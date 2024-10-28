Синоптик рассказал, когда на Москву и область обрушится снегопад

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Октябрь подходит к концу, но погода на улицах Москвы и области пока тихая. Что приготовила нам ближайшая неделя?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что погода на этой неделе будет очень неспокойной.
Он также настоятельно порекомендовал всем поменять за ближайшие дни резину на машине, потому что прогнозируется сильный снегопад и морозы.
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«Нас ждут постоянные скачки температуры: то взлет, то посадка. Заморозки ожидаются в среду и в ночь на пятницу. Во второй половине этих дней будет повышение температуры. Ветер со среды начнет прибавляться, и до пятницы будет весьма пронизывающим. Начнутся скачки давления», — рассказал синоптик.
Он также настоятельно порекомендовал всем поменять за ближайшие дни резину на машине, потому что прогнозируется сильный снегопад и морозы.
«Осталась последняя неделя, за которую просто необходимо сменить резинку, потому что в субботу нас ждет серьезный снегопад, и не один-два сантиметра, а три-пять. По области может быть до 10 сантиметров снега. И потом уже переход полностью в отрицательные температуры. В воскресенье большую часть дня будет 0, -3 градуса. В пятницу ожидается переход дождя в мокрый снег, а прихватит все морозом», — заявил Шувалов.
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Анастасия Бондарева