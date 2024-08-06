День первых русских святых Бориса и Глеба: приметы, история, что можно и нельзя делать

Фото: istockphoto/rbv
Во вторник, 6 августа 2024 года, православные встречают День памяти первых русских святых — князей Бориса и Глеба. В народе праздник называли Борис и Глеб летние или просто Летник. У предков, в связи с этим событием, было множество примет, обычаев и верований, они строго соблюдали запреты и знали, что можно и что нельзя делать в этот день.
В особенностях Дня памяти Бориса и Глеба, истории праздника, народных приметах и традициях, разбиралась редакция «Радио 1».
Братья Борис и Глеб были детьми великого киевского князя Владимира Крестителя и византийской царевны Анны, а также младшими единокровными братьями Святополка Окаянного и Ярослава Мудрого. Имена при крещении — Роман и Давид.
Борис княжил в Ростове, который достался ему от старшего брата Ярослава, а Глеб — в Муроме. О жизни братьев имеется не так много сведений, самые известные события связаны с междоусобной войной и их трагической смертью.
Оба князя мученически погибли от рук Святополка Окаянного, который развязал войну за княжеский престол после смерти их отца Владимира Крестителя. Братьев убили в июле и сентябре 1015 года подосланные старшим братом люди. Бориса и Глеба похоронили в Вышгороде, каждому из них не было и 30 лет.
Сказание о Борисе и Глебе гласит:
На Руси в старину бытовала поговорка: «Борис и Глеб — поспел хлеб». В это время на полях вызревает пшеница, потому при молитве святых часто просили о помощи в жатве, богатом урожае и благоприятной погоде. Однако на пашни в этот день не выходили, опасаясь навлечь пожар. Это поверье связано с частыми грозами, которые свойственны этой поре.
На Бориса и Глеба начинали заготавливать березовые веники для бани. Считалось, что ветви, собранные в этот день, обладают целебными свойствами. Собирать старались только те, что были бархатистыми на ощупь.
Так как в поля на праздник выходить было не принято, предки отправлялись на сбор ягод. Чаще всего собирали чернику и малину, также начиналась пора черемухи. Из собранных плодов готовили морсы, компоты, варенья и лечебные отвары.
Верующие в этот день ходили в церковь, чтобы помолиться святым и попросить их о помощи в мирских делах.
Говорили на Бориса и Глеба и о строгих запретах, которые нужно было соблюдать, чтобы не накликать несчастье:
Как назвать мальчиков и девочек 6 августа, можно узнать, ориентируясь на именины: Их в этот день отмечают:
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День памяти Бориса и Глеба: историяФото: istockphoto/SonerCdem
Братья Борис и Глеб были детьми великого киевского князя Владимира Крестителя и византийской царевны Анны, а также младшими единокровными братьями Святополка Окаянного и Ярослава Мудрого. Имена при крещении — Роман и Давид.
Борис княжил в Ростове, который достался ему от старшего брата Ярослава, а Глеб — в Муроме. О жизни братьев имеется не так много сведений, самые известные события связаны с междоусобной войной и их трагической смертью.
Оба князя мученически погибли от рук Святополка Окаянного, который развязал войну за княжеский престол после смерти их отца Владимира Крестителя. Братьев убили в июле и сентябре 1015 года подосланные старшим братом люди. Бориса и Глеба похоронили в Вышгороде, каждому из них не было и 30 лет.
Сказание о Борисе и Глебе гласит:
«Когда увидел дьявол, исконный враг всего доброго в людях, что святой Борис всю надежду свою возложил на Бога, то стал строить козни и, как в древние времена Каина, замышлявшего братоубийство, уловил Святополка. Угадал он помыслы Святополка, поистине второго Каина: ведь хотел перебить он всех наследников отца своего, чтобы одному захватить всю власть»
Что можно делать 6 августаФото: istockphoto/Ksenya Plotkina
На Руси в старину бытовала поговорка: «Борис и Глеб — поспел хлеб». В это время на полях вызревает пшеница, потому при молитве святых часто просили о помощи в жатве, богатом урожае и благоприятной погоде. Однако на пашни в этот день не выходили, опасаясь навлечь пожар. Это поверье связано с частыми грозами, которые свойственны этой поре.
На Бориса и Глеба начинали заготавливать березовые веники для бани. Считалось, что ветви, собранные в этот день, обладают целебными свойствами. Собирать старались только те, что были бархатистыми на ощупь.
Так как в поля на праздник выходить было не принято, предки отправлялись на сбор ягод. Чаще всего собирали чернику и малину, также начиналась пора черемухи. Из собранных плодов готовили морсы, компоты, варенья и лечебные отвары.
Верующие в этот день ходили в церковь, чтобы помолиться святым и попросить их о помощи в мирских делах.
Что нельзя делать 6 августаФото: istockphoto/Taras_Bulba
Говорили на Бориса и Глеба и о строгих запретах, которые нужно было соблюдать, чтобы не накликать несчастье:
- как отмечалось выше, нельзя было работать в поле и огороде, чтобы не навлечь пожар или другую беду;
- запрещалось жечь костры и сжигать мусор, грозили большими невзгодами;
- советовали отложить уборку дома, чтобы не столкнуться с неожиданными проблемами;
- в День Бориса и Глеба нельзя было ругаться и громко кричать, как от злости, так и от радости;
- не разрешали смотреть на молнию во время грозы, иначе можно лишиться остроты зрения;
- не рекомендовали рубить лес или дрова, так как порубленное в этот день дерево могло принести домой раздоры и ссоры;
- запрещалось ругаться с родными и близкими, чтобы не испортить отношений.
Народные приметы о погоде 6 августаФото: istockphoto/leonid_tit
- утренний дождь в Летник связывали с теплым и ясным днем;
- если весь день стоит знойная жара — обещали холодную зиму;
- сильный ливень весь день — зима будет снежной;
- роса не сошла с лугов к полудню — ждали грозу;
- если Летник пасмурный, настоящую зиму следует ждать только в январе;
- безоблачное небо — к малоснежной зиме;
- мухи жужжат с раннего утра — весь день будет ясно и солнечно;
- чайки жмутся ближе к воде — скоро дожди;
- кукушка летит низко — готовься к грозе;
- лягушки громко квакают вечером — следующий день будет теплым и ясным.
Именины 6 августаФото: istockphoto/IvanMikhaylov
Как назвать мальчиков и девочек 6 августа, можно узнать, ориентируясь на именины: Их в этот день отмечают:
- Анатолий;
- Афанасий;
- Борис;
- Глеб;
- Давид;
- Иван;
- Иларион;
- Кристина;
- Николай;
- Поликарп;
- Роман.
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Данил Пономарев