Трофим Бессонник 5 августа: что делать, чтобы не оказаться нищим и сохранить семью

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Православные христиане ежегодно вспоминают пятого августа святых Трофима, Феофила и еще 13 мучеников, которые стали жертвами гонений в III–IV столетиях. В народном календаре это торжество имеет несколько названий: Трофим Бессонник, Калинники-Малинники, Трофимов день и день Святого Трофима Ликийского. О том, какие приметы стоит соблюдать в этот день и чего нужно опасаться расскажет редакция «Радио 1».
Святой Трофим Ликийский
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Святые мученики Трофим, Феофил и их 13 угодников жили во времена правления римского императора Диоклетиана. Под его руководством осуществлялись гонения на христиан, многочисленные пытки и казни.
Однажды схваченные стражей императора подвижники смело заявили о своей христианской вере и отказались приносить жертвы языческим идолам. Тогда жестокий правитель приказал переломать мученикам ноги и бросить их в огонь. Однако и это не сломило их волю. Охваченные пламенем мученики встали и начали громко славить имя Христа.
Обычаи Трофимова дня
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На Руси 5 августа получило название Трофим Бессонник. Связано оно было с хозяйственными заботами, в народе говорили: «Долго спать — добра не видать», «Если идет работа — спать неохота», «Хорошему хозяину день мал».
Отдыхать в этот день было не принято. Предки вставали с первыми лучами солнца и шли в поля. Работы прекращались ненадолго только в полдень во время сильной жары.
От приложенных в страду усилий зависело благополучие людей в течение целого года. Также в Трофимов день занимались сбором калины и малины, отсюда происходит другое название этого дня — Калинники-Малинники. Сбор ягод поручали маленьким детям.
Калина и малина по сей день считаются самыми полезными ягодами. Настой из коры калины помогает при нервных заболеваниях, останавливает кровь. Малину в народной медицине до сих пор используют как природный антисептик и потогонное средство.
Поверья на Трофима Бессонника
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Предки верили, что на Трофима Бессонника духи могут навести галлюцинации на крестьян.
Несмотря на то, что в этот день предки трудились в полях, находиться в самое пекло на улице не стоит. Сформировалась примета: в полдень над полями летают полевые духи — полудницы, которые могут наказать нарушителей запрета солнечным ударом и упадком сил.
Представали духи в виде юных дев, одетых во всё белое и с длинными белыми волосами.
Гадания и обереги
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В Трофимов день на Руси было принято гадать на любовь. Незамужние девушки пекли пироги с малиной и калиной, а затем перемешивали выпечку. Если попадался пирожок с малиной, это сулило сладкую и взаимную любовь, а калиновая начинка предвещала безответные чувства.
На Трофима Бессонника девушки умывались водой, в которую добавляли ягоды калины. Считалось, что это поможет добиться счастья в личной жизни. Перед днем Трофима Бессонника под подушку клали железную вещь. Это может быть ключ или даже ложка. Железо считалось мощным оберегом от нечистой силы и сглаза.
Запреты, связанным с Трофимом Бессонником
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В это торжество важно правильно распределить свое время. Ранний подъем считается благим делом, а вот долгий или послеобеденный сон сулит дополнительные хлопоты.
Рубить калиновые ветви пятого августа категорически запрещено – это привлечет несчастье.
Запрещено также ходить в лес одиноким мужчинам. Считается, что к холостяку обязательно пристанет русалка и наведет хворь. Женатым мужчинам следует опасаться угощений из рук женщины. Так она может навести ворожбу и разрушить семью.
Нельзя на Трофима Бессонника угощать других людей свежеприготовленным вареньем — оно может быстро испортиться и привести к болезни.
Не следует на Трофимов день проявлять жадность, меркантильность и отказывать в помощи. Это может привести к финансовым проблемам и нищете.
Приметы на 5 августа
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- Предвестником скорых дождей станут яркие звезды.
- Если около муравейника много муравьёв – будет солнечная погода.
- Громко ухает филин — к похолоданию.
- Если погода на пятое августа холодная, значит тепла не стоит ждать и в следующие 40 дней.
- Алый закат предвещает скорый ветер, а вечерний туман – предвестник жары.
- Сон в ночь на 5 августа может быть вещим. Особенно стоит обратить внимание на те сны, которые приснились ближе к утру.
- Считается, что если сделать второй половинке предложение руки и сердца в Трофимов День, то жизнь будет счастливой и светлой. Также в этот день можно играть свадьбы и устраивать романтические свидания.
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Анастасия Хохлова