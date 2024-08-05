Запор вместо пользы: Врач перечислила каши, которые приносят вред

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Каши — это не только привычный элемент нашего завтрака, но и настоящий кладезь питательных веществ. В них содержатся сложные углеводы, белки, витамины и клетчатка. Каши могут помочь в улучшении пищеварения, контроле веса и в поддержании здоровья в целом. Однако есть и обратная сторона медали — бесполезность и даже вредность некоторых круп.
Исполнительный директор автономной некоммерческой организации Национальный исследовательский центр «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» рассказала, что в кашах, например, в перловой и овсяной, есть необходимые для организма элементы: полезный растительный белок и клетчатка.
Однако она отметила, что есть и менее полезные каши, которые желательно исключить из своего питания или же позволять себе изредка в качестве исключения.
Она также добавила, что совершенно неполезны каши-трёхминутки, то есть быстрой варки, и про них желательно забыть.
Диетолог рассказала, как правильно есть каши, чтобы они принесли пользу организму, а не вред.
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Однако она отметила, что есть и менее полезные каши, которые желательно исключить из своего питания или же позволять себе изредка в качестве исключения.
«Менее полезна рисовая каша из обычного белого риса. Она приводит к запорам. И отварной рис используется при диареях: когда отравился человек, проще всего посидеть 2-3 дня на такой кашке. Это рабочая история. Манная каша тоже не очень полезна: повышает гликемический индекс, хотя в гастроэнтерологии есть заболевания, когда в стационарах дают манную кашу по другим соображениям. Для большинства обывателей увлекаться манкой в быту не надо», — объяснила эксперт.
Она также добавила, что совершенно неполезны каши-трёхминутки, то есть быстрой варки, и про них желательно забыть.
Диетолог рассказала, как правильно есть каши, чтобы они принесли пользу организму, а не вред.
«Люди начинают есть кашу день и ночь — это неправильно. Есть потрясающий принцип тарелки, который подходит и под каши. У женщин средняя норма готовой каши — 100-150 грамм, у мужчин — 200-2500 грамм. Дальше кладем туда белок: отварное яйцо, порцию орехов или кусок сыра. И в конце добавляем фрукты и ягоды. Кашам чаще всего подходят эта клетчатка. Можно туда добавить какую-нибудь небольшую чашку кофе или чая, даже можно поставить «сладкую точку»: пастила, лаваш, сухофрукт», — сообщила специалист.По словам собеседницы, именно цельнозерновые крупы — это то, чего должно быть больше в нашем рационе. И самое главное — готовить из них блюда сбалансированно.
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Анастасия Бондарева