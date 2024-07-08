День Петра и Февронии 2024: что можно делать 8 июля, если не хотите остаться в беде и одиночестве

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Восьмого июля православная церковь отмечает День Петра и Февронии Муромских, а второе название праздника — День семьи, любви и верности. О том, как торжество справляется в России, что можно делать и чего стоит избегать расскажет редакция «Радио 1».
День Петра и Февронии: когда праздник
Житие этой пары принято считать образцом христианского брака и символом идеальных семейных отношений. Каждый год праздник отмечают в одну и ту же дату — 8 июля. В 2024 году День семьи, любви и верности выпадает на понедельник.
День Петра и Февронии: история торжества
Петр и Феврония издавна считались покровителями семьи и брака.
Согласно церковному преданию, до того, как Петру вступить на княжеский престол, он убил святым мечом дьявольского Змея, который приходил к жене его брата Павла. Змей перед смертью обрызгал Петра своей кровью, из-за чего у последнего началась проказа. Недуг никак не удавалось излечить, но однажды во сне Петр увидел дочь пчеловода Февронию, которая его исцелила, и отправился к ней наяву.
Девушке действительно удалось помочь князю. Взамен Феврония взяла с Петра обет, что он женится на ней, но правитель обещания не сдержал, так как девушка была простой крестьянкой.
Через некоторое время болезнь вновь одолела Петра. Оказалось, что Феврония оставила на теле Петра один незалеченный струп, из-за которого проказа снова вернулась.
Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков
На этот раз князь уже не стал отказывать девушке и отрекся от престола, женившись на ней.
В пожилом возрасте Петр и Феврония завещали похоронить себя в одном гробу, с тонкой перегородкой посередине. Они молили Бога о том, чтобы умереть в один день. Так и получилось — оба ушли из жизни 8 июля в один день и час.
Их намеревались захоронить отдельно друг от друга, но чудеснейшим образом Петр и Феврония оказались в одном гробу.
День семьи, любви и верности 8 июля
Праздник семьи, любви и верности начали отмечать в России в начале 90-х годов. Символом торжества является ромашка. Для россиян торжество имеет особенное значение. Ежегодно в эту дату вручают награды семьям, которые прожили в браке долгие годы. Как правило, это пары, которые отметили 25-летие со дня свадьбы, а также многодетные.
Фото: istock / Valeriy Lushchikov
Что можно делать 8 июля
В древние времена супруги старались все делать в этот день вместе. Считалось, что работа бок о бок принесёт счастье и достаток в дом. Восьмое июля считается хорошим днем для сватовства, знакомства и свиданий.
Верующие в День Петра и Февронии ходят в храм, молятся святым Петру и Февронии о своей семье, любви, о семейном благополучии.
Февронье также молятся об избавлении от болезней, так как при жизни она смогла исцелить мужа.
Что нельзя делать 8 июля
Плохой приметой являются ссоры, сплетни и сквернословия в этот день. Предки считали, что это плохой знак, предупреждающий о невзгодах или даже скорой смерти.
Не рекомендуется 8 июля печь или шить.
Не стоит, по приметам, срывать символ праздника – ромашки, а тем более гадать по ним.
Не следует проводить день Петра и Февронии в одиночестве. Тот, кто рискнет пренебречь этим запретом, может надолго остаться лишь один на один со своими печалями.
Приметы погоды на 8 июля
Фото: istock / imacoconut
- По погоде на День семьи, любви и верности можно предсказать, каким будет следующий месяц. Если будет жарко, то следующие 40 дней простоит такая погода.
- Если подул северный ветер, то установится ясная погода, а если южный – дождливая.
- Радуга в небе сулит дождливый месяц лета, а если к празднику наросло много клевера, то июль будет дождливым.
- Считается, что в ночь на 8 июля могут сниться вещие сны, которые показывают одиноким людям будущего партнера, а супругам дают прогноз семейной жизни на пять лет вперед.
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Анастасия Хохлова