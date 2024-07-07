Московская область получила Гран-При на фестивале «Будущее в цветах»

Фото: Сергей Хакимов
Подмосковье получило Гран-при фестиваля «Будущее в цветах». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
На мероприятии были представлены клумбы от дизайнеров со всей страны. Композиция из Подмосковья «Зеленые горизонты» получила Гран-при в номинации «За лучшее воплощение темы фестиваля».
Всего на выставку завезли более 100 миллионов цветов, из которых были выполнены арт-объекты и экспозиции.
Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов выразил уверенность в том, что после высокой оценки композиции из Подмосковья еще больше руководителей парков будут применять у себя технологию, использованную при создании объекта.
Автор проекта «Зеленые горизонты», ландшафтный дизайнер Марина Береснева рассказала, что идея композиции пришла к ней весной.
По ее словам, участие в создании проекта приняли более 20-ти человек.
Для создания композиции, получившей призовое место на фестивале, были использованы растения, выращенные в питомниках Подмосковья. Среди них: змеевик большой, щучка дернистая, купальница, вербейник монетчатый, ирис болотный, иван-чай узколистный. Эти виды растений наиболее устойчивы к климату и поддерживают свою наивысшую декоративность.
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Всего на выставку завезли более 100 миллионов цветов, из которых были выполнены арт-объекты и экспозиции.
Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов выразил уверенность в том, что после высокой оценки композиции из Подмосковья еще больше руководителей парков будут применять у себя технологию, использованную при создании объекта.
Автор проекта «Зеленые горизонты», ландшафтный дизайнер Марина Береснева рассказала, что идея композиции пришла к ней весной.
«Идея ко мне пришла весной, когда я наблюдала за затапливаемыми частями дорог и улиц. Подумала, что можно решать проблему ливневых стоков красиво, эффективно, без больших затрат с помощью технологии создания участков «Дождевой сад». Даже в парках мы можем направлять лишнюю воду в искусственно созданную низину и оформлять края растениями, устойчивыми для частичного затопления. Знания основных законов природы позволяют решать многие проблемы, в том числе городских служб — достаточно один раз создать правильное биосообщество и затем оно само себя будет регулировать», — рассказала дизайнер.
Фото: Сергей Хакимов
По ее словам, участие в создании проекта приняли более 20-ти человек.
«Это не только те, кто непосредственно делал всё своими руками, но и консультанты по водоемам, питомниководы. Мы подбирали устойчивые растения и материалы, прорабатывали выживаемость и внешний вид композиции», — пояснила Береснева.
Для создания композиции, получившей призовое место на фестивале, были использованы растения, выращенные в питомниках Подмосковья. Среди них: змеевик большой, щучка дернистая, купальница, вербейник монетчатый, ирис болотный, иван-чай узколистный. Эти виды растений наиболее устойчивы к климату и поддерживают свою наивысшую декоративность.
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Анастасия Хохлова