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Приметы на 25 июня: Зачем готовить уху и поздно ложиться спать в день Петра-Солнцеворота

25 июня 2024, 03:00
Фото: istock / Thinnapob

Фото: istock / Thinnapob

По народному календарю 25 июня 2024 года отмечается день Петра Солнцеворота, православная церковь вспоминает преподобного Петра Афонского. Редакция «Радио 1» расскажет, какие есть приметы на 25 июня, что разрешено и запрещено делать в этот день.

Петр-Солнцеворот: История

В VII веке Петр служил воеводой в императорских войсках, во время войны с сирийцами попал в плен. Там Петр размышлял, за какие грехи он получил наказание свыше и вспомнил, что в молодости намеревался уйти в монастырь, но духовной жизни предпочел мирскую и богатую. Осознав это, он начал соблюдать строгий пост и молиться.

Когда Петр Афонский раскаялся, ему явился Николай Чудотворец и помог сбежать из плена. После этого военный больше не вернулся к прежней жизни, а ушёл в монастырь, как и планировал ранее. Он отправился в Рим, где сам Николай Чудотворец явился во сне Папе Римскому и приказал ему лично постричь Петра в монахи. Папа исполнил веление.



Во сне Пет­ру также яви­лась Пресвятая Бо­го­ро­ди­ца и ука­за­ла ме­сто, где он дол­жен был жить до кон­ца сво­их дней – Святую Го­ру Афон. Петр там провел 53 года в полном одиночестве, посвятив жизнь молитвам и борьбе с бесами. Он скончался в 734 году, его святые мощи хранились в обители святого Климента на горе Афон.

В народном календаре 25 июня назвали Пётр Солнцеворот или Поворот, а также Капустник или Рыболов. С этого момента дни становятся короче, а ночи — длиннее. В те времена говорили, что с Петра солнце на зиму поворачивает, а лето на жару.

Петр-Солнцеворот: Что можно делать 25 июня

День Петра Солнцеворота посвящали солнцу. Наши предки поднимались на возвышенности и благодарили солнце за тепло и урожай, пели песни и совершали обряды.

Это отличный день для рыбной ловли и готовки рыбных блюд. Главной на столе в те времена была уха. С её последней ложкой принято загадывать желание.

Фото: istock / YelenaYemchuk

В день Петра Солнцеворота высаживали позднюю рассаду капусты и сеяли последние семена огурцов.

Крестьяне в день Петра Солнцеворота носили одежду только светлых тонов. Считалось, что темные вещи могут злить солнце, что чревато неурожаем.

Петр-Солнцеворот: Что нельзя делать 25 июня

В День Петра Солнцеворота нельзя рано ложиться спать. На Руси люди ждали до полуночи, чтобы задуманные планы могли осуществиться. Перед сном загадывали желание.

Покупать корову в этот день — плохая примета. Считалось, что животное потеряется.

Беременным нельзя давать другим гладить свой животик, иначе ребёнок может родиться слишком доверчивым и наивным.

Родители не разрешали 25 июня своим детям спать на чужих подушках, чтобы они не переняли чужие страхи.

Фото: istock / Choreograph

В День Петра Солнцеворота нельзя есть любой суп, кроме рыбного.

Кроме того, 25 июня запрещается косить траву, так как можно потерять здоровье и благополучие.

Приметы 25 июня

  • Громкое щебетание воробьев указывает на приближение непогоды;
  • Туча идет с западной стороны — возможен град;
  • Обильная роса предвещает богатый урожай;
  • Еловые ветви направлены вверх — будет теплая и солнечная погода.
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