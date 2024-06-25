Приметы на 25 июня: Зачем готовить уху и поздно ложиться спать в день Петра-Солнцеворота

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По народному календарю 25 июня 2024 года отмечается день Петра Солнцеворота, православная церковь вспоминает преподобного Петра Афонского. Редакция «Радио 1» расскажет, какие есть приметы на 25 июня, что разрешено и запрещено делать в этот день.
Петр-Солнцеворот: ИсторияВ VII веке Петр служил воеводой в императорских войсках, во время войны с сирийцами попал в плен. Там Петр размышлял, за какие грехи он получил наказание свыше и вспомнил, что в молодости намеревался уйти в монастырь, но духовной жизни предпочел мирскую и богатую. Осознав это, он начал соблюдать строгий пост и молиться.
Когда Петр Афонский раскаялся, ему явился Николай Чудотворец и помог сбежать из плена. После этого военный больше не вернулся к прежней жизни, а ушёл в монастырь, как и планировал ранее. Он отправился в Рим, где сам Николай Чудотворец явился во сне Папе Римскому и приказал ему лично постричь Петра в монахи. Папа исполнил веление.
Во сне Петру также явилась Пресвятая Богородица и указала место, где он должен был жить до конца своих дней – Святую Гору Афон. Петр там провел 53 года в полном одиночестве, посвятив жизнь молитвам и борьбе с бесами. Он скончался в 734 году, его святые мощи хранились в обители святого Климента на горе Афон.
В народном календаре 25 июня назвали Пётр Солнцеворот или Поворот, а также Капустник или Рыболов. С этого момента дни становятся короче, а ночи — длиннее. В те времена говорили, что с Петра солнце на зиму поворачивает, а лето на жару.
Петр-Солнцеворот: Что можно делать 25 июняДень Петра Солнцеворота посвящали солнцу. Наши предки поднимались на возвышенности и благодарили солнце за тепло и урожай, пели песни и совершали обряды.
Это отличный день для рыбной ловли и готовки рыбных блюд. Главной на столе в те времена была уха. С её последней ложкой принято загадывать желание.
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В день Петра Солнцеворота высаживали позднюю рассаду капусты и сеяли последние семена огурцов.
Крестьяне в день Петра Солнцеворота носили одежду только светлых тонов. Считалось, что темные вещи могут злить солнце, что чревато неурожаем.
Петр-Солнцеворот: Что нельзя делать 25 июняВ День Петра Солнцеворота нельзя рано ложиться спать. На Руси люди ждали до полуночи, чтобы задуманные планы могли осуществиться. Перед сном загадывали желание.
Покупать корову в этот день — плохая примета. Считалось, что животное потеряется.
Беременным нельзя давать другим гладить свой животик, иначе ребёнок может родиться слишком доверчивым и наивным.
Родители не разрешали 25 июня своим детям спать на чужих подушках, чтобы они не переняли чужие страхи.
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В День Петра Солнцеворота нельзя есть любой суп, кроме рыбного.
Кроме того, 25 июня запрещается косить траву, так как можно потерять здоровье и благополучие.
Приметы 25 июня
- Громкое щебетание воробьев указывает на приближение непогоды;
- Туча идет с западной стороны — возможен град;
- Обильная роса предвещает богатый урожай;
- Еловые ветви направлены вверх — будет теплая и солнечная погода.
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