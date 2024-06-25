Приметы на 25 июня: Зачем готовить уху и поздно ложиться спать в день Петра-Солнцеворота

По народному календарю 25 июня 2024 года отмечается день Петра Солнцеворота, православная церковь вспоминает преподобного Петра Афонского. Редакция «Радио 1» расскажет, какие есть приметы на 25 июня, что разрешено и запрещено делать в этот день.