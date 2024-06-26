Приметы на 26 июня: Как привлечь деньги и не загубить здоровье в день Акулины Гречишницы

Фото: istock / rezkrr
Православные 26 июня вспоминают Акулину (Акилину) — святую казнили за приверженность христианству, когда ей было всего 12 лет. На Руси мученицу прозвали Акулиной Гречишницей. Ее считали покровительницей и пособницей урожая гречихи, гречка на Руси являлась символом благополучия.
В материале «Радио 1» расскажем, какие есть приметы и традиции на 26 июня, что можно и нельзя делать в день Акулины Гречишницы.
Акулина родилась в финикийском городе Библа в христианской семье. Девочка воспитывалась в христианских традициях, и уже в юном возрасте силой слова могла убедить подруг из языческих семей уверовать в Бога. Девочка не понравилось одному недоброжелателю и он донес о её деяниях властям. Ребенка отправили под суд и потребовали отречься от веры, но юная Акулина твердо отказалась. Ее пытались уговорить, умоляли, затем перешли к пыткам, но девочка была непреступна.
После пыток палач счёл, что она умерла, и тело ребенка выкинули за городом на съедение собакам. Остывшего тела коснулся ангел, который повелел ребенку: «Встань и будь здорова. Иди и обличи мучителя, ибо как он сам, так и намерения его ничтожны пред Богом». Тогда девочка встала и направилась к замку правителя.
Увидев, что Акулина невредима, властитель приказал схватить девочку и следить за ней до утра. На следующий день её обвинили в использование магии и приказали казнить. Мощи Акулины позже перевезли в Константинополь, где они хранились в специально созданном храме.
В день Акулины Гречишницы народ продолжает сеять гречку. В ряде областей не принято трудится в поле или на огороде, а то гречка плохо взойдет.
В этот день есть традиция готовить гречневую кашу, которой потчуют путников и малоимущих. После сытного угощения они благодарили хозяев и молились за их здоровье, успех и обильный урожай.
В это время обычно летало много комаров, оводов и мух, которые нападали на животных. Чтобы спасти скот от назойливых насекомых, люди выгоняли зверей на пастбища по утру, а к полудню загоняли обратно.
На Акулину Гречишницу сеют позднюю гречиху. Святую считали покровительницей урожая гречихи и молились ей об этом. Наши предки в старину уважали гречиху, поскольку она была признаком изобилия в доме.
Фото: istock / Andrii Medvediuk
На стол обязательно ставили кашу из прошлогодней гречки, которую называли «мирской». Блюдо подавали с жареными грибами, луком, травами, маслом или сметаной.
В старые времена люди наблюдали за оводами, чтобы понять, какой нальётся колос — мелкий или крупный. Согласно поверью, это зависит от размера насекомых. Много крупных оводов — жди большие колосья.
На Акулину рекомендуется есть сырую гречиху. Считается, что это может принести денежные потоки.
Также стоит рассказывать товарищам байки, ведь это поможет укрепить отношения.
День Акулины Гречишницы называли днем кривых огурцов – если посадить их в это время хорошего урожая можно не ждать. Также в народе говорили, что если огурцы этому дню еще не поспели, то вкусными они не будут.
Нельзя в этот день работать — иначе гречка не уродится.
26 июня нельзя ходить в лес, чтобы не покусали насекомые.
На Акулину запрещалось пить молоко, ведь оно считалось вредным, несмотря на то, что наши предки очень любили сочетание тёплой гречневой каши с молоком.
Фото: istock / Bohdan Bevz
Запрещается в этот день делиться какой-то своей радостью. В ином случае все хорошее может обернуться бедой.
Не нужно жаловаться на свою судьбу день Акулины Гречишницы, иначе может стать еще хуже.
Нельзя держать в голове дурные мысли и ссориться с людьми.
26 июня нельзя принимать важные решения, заключать сделки и совершать крупные покупки. Народ считал, что удачу и финансовое благополучие человеку они не принесут.
Согласно поверью, в день Акулины Гречишницы не нужно выходить из дома после обеда. В случае нарушение запрета без оснований можно встретиться со злыми людьми или нечистью, которые сглазят человека. По этой причине перед выходом за порог принято было читать «Отче наш».
Фото: istock / AleksViking
В этот день не разрешалось веселиться, устраивать пышные торжества, смеяться. Старики говорили, что нарушивший запрет потом будет долго горевать.
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Акулина Гречишница — история
Акулина родилась в финикийском городе Библа в христианской семье. Девочка воспитывалась в христианских традициях, и уже в юном возрасте силой слова могла убедить подруг из языческих семей уверовать в Бога. Девочка не понравилось одному недоброжелателю и он донес о её деяниях властям. Ребенка отправили под суд и потребовали отречься от веры, но юная Акулина твердо отказалась. Ее пытались уговорить, умоляли, затем перешли к пыткам, но девочка была непреступна.
После пыток палач счёл, что она умерла, и тело ребенка выкинули за городом на съедение собакам. Остывшего тела коснулся ангел, который повелел ребенку: «Встань и будь здорова. Иди и обличи мучителя, ибо как он сам, так и намерения его ничтожны пред Богом». Тогда девочка встала и направилась к замку правителя.
Увидев, что Акулина невредима, властитель приказал схватить девочку и следить за ней до утра. На следующий день её обвинили в использование магии и приказали казнить. Мощи Акулины позже перевезли в Константинополь, где они хранились в специально созданном храме.
Традиции
В день Акулины Гречишницы народ продолжает сеять гречку. В ряде областей не принято трудится в поле или на огороде, а то гречка плохо взойдет.
В этот день есть традиция готовить гречневую кашу, которой потчуют путников и малоимущих. После сытного угощения они благодарили хозяев и молились за их здоровье, успех и обильный урожай.
В это время обычно летало много комаров, оводов и мух, которые нападали на животных. Чтобы спасти скот от назойливых насекомых, люди выгоняли зверей на пастбища по утру, а к полудню загоняли обратно.
Что можно делать на Акулину Гречишницу
На Акулину Гречишницу сеют позднюю гречиху. Святую считали покровительницей урожая гречихи и молились ей об этом. Наши предки в старину уважали гречиху, поскольку она была признаком изобилия в доме.
Фото: istock / Andrii Medvediuk
На стол обязательно ставили кашу из прошлогодней гречки, которую называли «мирской». Блюдо подавали с жареными грибами, луком, травами, маслом или сметаной.
В старые времена люди наблюдали за оводами, чтобы понять, какой нальётся колос — мелкий или крупный. Согласно поверью, это зависит от размера насекомых. Много крупных оводов — жди большие колосья.
На Акулину рекомендуется есть сырую гречиху. Считается, что это может принести денежные потоки.
Также стоит рассказывать товарищам байки, ведь это поможет укрепить отношения.
Что нельзя делать на Акулину Гречишницу26 июня (13 июня по старому стилю) не разрешалось собирать целебные растения, ведь можно принести сильный вред не только себе, но и окружающим.
День Акулины Гречишницы называли днем кривых огурцов – если посадить их в это время хорошего урожая можно не ждать. Также в народе говорили, что если огурцы этому дню еще не поспели, то вкусными они не будут.
Нельзя в этот день работать — иначе гречка не уродится.
26 июня нельзя ходить в лес, чтобы не покусали насекомые.
На Акулину запрещалось пить молоко, ведь оно считалось вредным, несмотря на то, что наши предки очень любили сочетание тёплой гречневой каши с молоком.
Фото: istock / Bohdan Bevz
Запрещается в этот день делиться какой-то своей радостью. В ином случае все хорошее может обернуться бедой.
Не нужно жаловаться на свою судьбу день Акулины Гречишницы, иначе может стать еще хуже.
Нельзя держать в голове дурные мысли и ссориться с людьми.
26 июня нельзя принимать важные решения, заключать сделки и совершать крупные покупки. Народ считал, что удачу и финансовое благополучие человеку они не принесут.
Согласно поверью, в день Акулины Гречишницы не нужно выходить из дома после обеда. В случае нарушение запрета без оснований можно встретиться со злыми людьми или нечистью, которые сглазят человека. По этой причине перед выходом за порог принято было читать «Отче наш».
Фото: istock / AleksViking
В этот день не разрешалось веселиться, устраивать пышные торжества, смеяться. Старики говорили, что нарушивший запрет потом будет долго горевать.
Приметы в день Акулины Гречишницы
- Если на восходе солнца стоит туман, то день будет жаркий.
- Много комаров днём — погода еще долго будет хорошей;
- Муравьи не выходят из муравейника — к дождю;
- Если дует порывистый ветер, то в скором времени установится тихая погода;
- Не стоит планировать или ходить на первое свидание на Акулину — плохая примета. Любовные отношения не заладятся;
- Сны с 25 на 26 июня имели важное значение, если в них появлялись родственники спящего.
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