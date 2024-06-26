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Приметы на 26 июня: Как привлечь деньги и не загубить здоровье в день Акулины Гречишницы

26 июня 2024, 03:34
Фото: istock / rezkrr

Фото: istock / rezkrr

Православные 26 июня вспоминают Акулину (Акилину) — святую казнили за приверженность христианству, когда ей было всего 12 лет. На Руси мученицу прозвали Акулиной Гречишницей. Ее считали покровительницей и пособницей урожая гречихи, гречка на Руси являлась символом благополучия.
В материале «Радио 1» расскажем, какие есть приметы и традиции на 26 июня, что можно и нельзя делать в день Акулины Гречишницы.

Акулина Гречишница — история




Акулина родилась в финикийском городе Библа в христианской семье. Девочка воспитывалась в христианских традициях, и уже в юном возрасте силой слова могла убедить подруг из языческих семей уверовать в Бога. Девочка не понравилось одному недоброжелателю и он донес о её деяниях властям. Ребенка отправили под суд и потребовали отречься от веры, но юная Акулина твердо отказалась. Ее пытались уговорить, умоляли, затем перешли к пыткам, но девочка была непреступна.

После пыток палач счёл, что она умерла, и тело ребенка выкинули за городом на съедение собакам. Остывшего тела коснулся ангел, который повелел ребенку: «Встань и будь здорова. Иди и обличи мучителя, ибо как он сам, так и намерения его ничтожны пред Богом». Тогда девочка встала и направилась к замку правителя.

Увидев, что Акулина невредима, властитель приказал схватить девочку и следить за ней до утра. На следующий день её обвинили в использование магии и приказали казнить. Мощи Акулины позже перевезли в Константинополь, где они хранились в специально созданном храме.

Традиции


В день Акулины Гречишницы народ продолжает сеять гречку. В ряде областей не принято трудится в поле или на огороде, а то гречка плохо взойдет.

В этот день есть традиция готовить гречневую кашу, которой потчуют путников и малоимущих. После сытного угощения они благодарили хозяев и молились за их здоровье, успех и обильный урожай.

В это время обычно летало много комаров, оводов и мух, которые нападали на животных. Чтобы спасти скот от назойливых насекомых, люди выгоняли зверей на пастбища по утру, а к полудню загоняли обратно.

Что можно делать на Акулину Гречишницу


На Акулину Гречишницу сеют позднюю гречиху. Святую считали покровительницей урожая гречихи и молились ей об этом. Наши предки в старину уважали гречиху, поскольку она была признаком изобилия в доме.

Фото: istock / Andrii Medvediuk

На стол обязательно ставили кашу из прошлогодней гречки, которую называли «мирской». Блюдо подавали с жареными грибами, луком, травами, маслом или сметаной.

В старые времена люди наблюдали за оводами, чтобы понять, какой нальётся колос — мелкий или крупный. Согласно поверью, это зависит от размера насекомых. Много крупных оводов — жди большие колосья.

На Акулину рекомендуется есть сырую гречиху. Считается, что это может принести денежные потоки.

Также стоит рассказывать товарищам байки, ведь это поможет укрепить отношения.

Что нельзя делать на Акулину Гречишницу

26 июня (13 июня по старому стилю) не разрешалось собирать целебные растения, ведь можно принести сильный вред не только себе, но и окружающим.

День Акулины Гречишницы называли днем кривых огурцов – если посадить их в это время хорошего урожая можно не ждать. Также в народе говорили, что если огурцы этому дню еще не поспели, то вкусными они не будут.

Нельзя в этот день работать — иначе гречка не уродится.

26 июня нельзя ходить в лес, чтобы не покусали насекомые.

На Акулину запрещалось пить молоко, ведь оно считалось вредным, несмотря на то, что наши предки очень любили сочетание тёплой гречневой каши с молоком.
Фото: istock / Bohdan Bevz

Запрещается в этот день делиться какой-то своей радостью. В ином случае все хорошее может обернуться бедой.

Не нужно жаловаться на свою судьбу день Акулины Гречишницы, иначе может стать еще хуже.

Нельзя держать в голове дурные мысли и ссориться с людьми.

26 июня нельзя принимать важные решения, заключать сделки и совершать крупные покупки. Народ считал, что удачу и финансовое благополучие человеку они не принесут.

Согласно поверью, в день Акулины Гречишницы не нужно выходить из дома после обеда. В случае нарушение запрета без оснований можно встретиться со злыми людьми или нечистью, которые сглазят человека. По этой причине перед выходом за порог принято было читать «Отче наш».
Фото: istock / AleksViking

В этот день не разрешалось веселиться, устраивать пышные торжества, смеяться. Старики говорили, что нарушивший запрет потом будет долго горевать.

Приметы в день Акулины Гречишницы

  • Если на восходе солнца стоит туман, то день будет жаркий.
  • Много комаров днём — погода еще долго будет хорошей;
  • Муравьи не выходят из муравейника — к дождю;
  • Если дует порывистый ветер, то в скором времени установится тихая погода;
  • Не стоит планировать или ходить на первое свидание на Акулину — плохая примета. Любовные отношения не заладятся;
  • Сны с 25 на 26 июня имели важное значение, если в них появлялись родственники спящего.

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На Google Maps нашли сверсекретное оружие
Пользователи Google Maps нашли сверхсекретный прототип морского беспилотника
26 июня 2024, 03:24

Фото: istocks/Alena Kravchenko

Сверхсекретный прототип американского морского беспилотника обнаружили на базе в Калифорнии. Это сделали простые пользователи Google Maps, сообщает газета New York Post.
«Сверхсекретный прототип оружия Manta Ray был обнаружен зоркими пользователями Google Maps и остается четко виден для общественности в интернете», – сказано в материале.
В New York Post отметили, что беспилотник может длительное время находиться под водой без дозаправки и предназначен для выполнения различных военно-морских задач.

Как сообщало «Радио 1», ирландский журналист Чей Боуз назвал плохой новостью для боевиков ВСУ применение авиабомб ФАБ-3000 российскими войсками в зоне спецоперации. По его словам, три тонны взрывчатки – это «огромная, разрушительная сила», полностью превращающая в пыль целые здания.

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#оружие
#беспилотник
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Ассанжа доставили в здание суда в Австралии
Основателя Wikileaks Ассанжа доставили в здание суда, где пройдет слушание по его делу
26 июня 2024, 03:00

Фото: РИА Новости/Алекс Макнотон

Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа доставили в здание суда в Австралии. Там пройдет слушание по его делу перед освобождением, о прибытии Ассанжа в суд сообщил YouTube-канал Crannofonix.
Вместе с Ассанжем к зданию суда подъехал посол Австралии в США Кевин Радд. Они не стали отвечать на вопросы собравшихся об их дальнейших планах. Охрана не пустила журналистов внутрь.

Ранее стало известно, что Джулиана Ассанжа освободили из тюрьмы Великобритании. Он частично признал вину в рамках сделки с прокуратурой США. Это может позволить основателю WikiLeaks выйти на свободу после пяти лет, проведенных в британской тюрьме.

Джулиан Ассанж стал всемирно известен благодаря работе над сайтом WikiLeaks, который публиковал секретные документы. Там размещалась информация о военных преступлениях, которые американские военнослужащие совершали в США.

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#журналист
#австралия
#сша
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Подмосковное Минэкологии предупредило о выходе диких животных к водоёмам
25 июня 2024, 22:33

Фото: Istockphoto / Wirestock

Жара в Подмосковье может вызвать появление диких животных у водоёмов в местах отдыха граждан, предупредили в Минэкологии региона. Лоси, олени и кабаны могут захотеть охладиться в летний зной.
«Часто звери охлаждаются в лесных водоёмах или болотах, куда редко заходит человек. Но исключать встречи с ними на общественных пляжах нельзя. Например, лоси не особо пугливы и могут выходить к людям. За этот месяц купающиеся сохатые несколько раз отмечались в городах региона и даже в столице», - сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Специалисты охотнадзора министерства советуют при встрече с дикими животными не паниковать и держаться на безопасном расстоянии. Важно не спровоцировать зверя на агрессию. Для этого нужно вести себя тихо и постараться отойти от него на безопасное расстояние медленным шагом, пятясь назад. При этом нужно держать животное в поле зрения.

Фирсов подчеркнул, что дикие животные никогда не нападают без причины. Спровоцировать их на агрессию можно только напугав.

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#московская область
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Верховный суд России решил отменить передачу государству завода Малика Гайсина
25 июня 2024, 22:20

Фото: istockphoto/Pattanaphong Khuankaew

В Верховном суде постановили отменить передачу «Ростеху» завода «Исеть», принадлежавшего ранее бывшему депутату Малику Гайсину. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на юриста Антона Демченко.
«В судебном заседании мы поддержали доводы нашей конституционной жалобы и обосновывали суду, что пропущен срок исковой давности, неправильно применены положения ст. 169 и 235 Гражданского кодекса», — сказал Демченко.

По словам адвоката, во время следствия применили статью с обратной силой. Также судом выявлены нарушения, которые допустили в сфере применения норм, регулировавших статус парламентария в период с 1996 по 2000 годы.

Демченко резюмировал, что его клиент не нарушал ни одну из этих норм. В прошлом году суд Екатеринбурга отправил под домашний арест предпринимателя Малика Гайсина по делу о злоупотреблении полномочиями.

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#россия
#суд
#новости
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В Белгородской области создали боевую божью коровку-робота
25 июня 2024, 21:12

Фото: Istockphoto / Darkdiamond67

В Старом Осколе создали механическую боевую божью коровку «Аномалия». Опубликовано видео разработки инженеров, программистов и дизайнеров из Белгородской области.
«Робот весом 110 кг способен передвигаться со скоростью 8 км/ч и атаковать противника вращающейся титановой балкой-спиннером. Она делает 5 тыс. оборотов в минуту. Механизмы и блок связи с оператором защищены металлическими пластинами. Предполагается, что благодаря округлому корпусу удары соперника придутся роботу по касательной. Он также способен перемещаться на шести лапах и атаковать головой», – пишут «Известия», публикуя видео разработки.
Увидеть боевую божью коровку «Аномалия» можно будет на чемпионате «Битва роботов 2024». В турнире примут участие более 90 команд из разных стран. Первый этап «Битвы роботов» намечен на начало осени.

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#война
#технологии
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В Реутове до конца лета осталось благоустроить 11 дворов
25 июня 2024, 20:23

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

В Реутове до конца лета осталось благоустроить 11 дворов из 16 запланированных. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Филиппа Науменко.
«В муниципалитете проводятся работы по замене асфальтового покрытия и бортовых камней на придомовых территориях. Всего в планах в этом году – благоустройство дворов по 16 адресам. По пяти из них работы уже завершены, ещё 11 дворов приведут в порядок до конца лета», – рассказал главный эксперт отдела благоустройства администрации Реутова Рустам Халиуллин.
По его словам, окончены работы во дворах по адресам ул. Ашхабадская, 21; ул. Комсомольская д. 7; ул. Советская д. 6, 8; пр. Мира, д. 13, 17, 29 и 31.

До конца летнего периода осталось привести в порядок дворы в пр. Садовый, на ул. Гагарина, Дзержинского, Комсомольская, Новая, Советская, Строителей и Мира.

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#реутов
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#филипп науменко
#подмосковье
#московская область
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Эксперт описал порядок действий при пожаре в здании
Эксперт Гринин: при пожаре главное — не впадать в панику
25 июня 2024, 20:09

Фото: IStock/photovs

Как правильно вести себя при пожаре и что нужно делать в первую очередь поведал «Москве 24» председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин.
Он напомнил, что продукты горения как правило поднимаются вверх. Соответственно, самым правильным решением при возникновении дыма будет держаться как можно ближе к полу.

Если же пожар принял серьезные масштабы, проверенным средством для дыхания является любая мокрая ткань. Она выполняет роль упрощенного фильтра, не пропуская ядовитые газы, пояснил эксперт.

При пожаре ни в коем случае нельзя пользоваться лифтом, так как он может застрять. Единственный путь к спасению с верхних этажей здания лежит через лестницу.
«Если путь к выходу отрезан пламенем, нужно смотреть по ситуации. Когда огонь еще небольшой, то существует вариант перескочить его, предварительно где-то намочив одежду и волосы. А если видите, что помощь уже подоспела, машите в окно и четко обозначьте, где вы», — добавил Гринин.

Эксперт настоятельно рекомендует изучить план эвакуации при пожаре заранее и не паниковать в экстренной ситуации.

Накануне СМИ сообщали о пожаре в здании НИИ «Платан» во Фрязино. В результате инцидента скончалось 6 человек, поиски двоих еще продолжаются. Следователи рассматривают неисправность проводки и нарушение техники безопасности в качестве главных причин пожара — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Московской области.

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В Подмосковье устранили более 900 перебоев в подаче электричества в дома
25 июня 2024, 19:11

Фото: Istockphoto / A stockphoto

Управляющие организации Московской области устранили более 900 нарушений в подаче электроэнергии в многоквартирные дома. Работы контролировали инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Перебои могут возникать из-за неисправностей в электросетях, резкого роста потребления, износа оборудования в многоквартирном доме или аварийной ситуации. Согласно жилищному законодательству, отключение электричества не должно превышать двух часов, если есть два независимых источника питания. Отсутствие электроснабжения до суток допускается, если нет резервного источника», – пояснили в министерстве.
Если нарушено электроснабжение, нужно отключить все электроприборы от сети, выключить освещение, сообщить об отключении электроэнергии в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации или оставить заявку на портале ЕДС МО.

Для оперативного решения вопросов жители Подмосковья могут позвонить по номеру 122*4.

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#подмосковье
#московская область
#электричество
#управляющая компания
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В Москве пройдет акция «Еду правильно»
25 июня 2024, 18:44

Фото: istockphoto/BartekSzewczyk

Директор «Центра Добрых дел» Сабина Цветкова организует для жителей столицы акцию «Еду правильно», она пройдет в Восточном округе.
Как сообщает «Национальная лента новостей», акция направлена на повышение осведомленности людей о том, как безопасно пользоваться средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Москвичи увидят какими увлекательными, а главное, безопасными могут быть поездки в так называемых «медленных зонах». Конечно же, речь идет о скверах и парках, где отдыхают семьи с детьми, подростки и пенсионеры.

Волонтеры «Центра Добрых дел» раздадут людям памятки, как при пользовании СИМ обезопасить себя и близких.

Безопасность при использовании СИМ исключительно важна для всех. Благодаря акции «Еду правильно» москвичи будут более информированными о правилах безопасности во время движения, а также станут более ответственно относиться к СИМ. По словам Сабины Цветковой, нужно создавать культуру безопасного пользования самокатами и велосипедами. Самокат является экологичным видом транспорта, но представляет угрозу для всех, если им управляет неопытный водитель.

Руководитель «Центра Добрых дел» уверена, что Восточный округ станет примером и лидером по безопасности использования СИМ в общественных местах.

«Поэтому акция «Еду правильно» еще один шаг на пути к безопасному управлению СИМ. Восточный округ — отличная площадка, где в ближайшее время будут введены дополнительные «медленные» зоны», – сказала Цветкова.

Акция «Еду правильно» пройдет в четверг, 27 июня, в 12:00 на Сокольнической площади.

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